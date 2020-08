Estos son los senderos ecológicos que reabrirán en Bogotá

Desde este jueves 3 de septiembre, la Empresa de Acueducto de Bogotá habilitará dos de sus senderos ecológicos más famosos en una primera etapa de reactivación de espacios naturales al servicio de los bogotanos.



Se trata de los senderos de Quebrada La Vieja y de Santa Ana, en la localidad de Chapinero, en los cerros orientales.

El recorrido de Quebrada La Vieja (Avenida Circunvalar con Calle 71 este) tiene dos opciones:



Alto de la Cruz: 1,7 kilómetros (dificultad media-alta).

La Virgen: 1,3 kilómetros (dificultad media)



Por su parte, el recorrido de Santa Ana es de 2,8 kilómetros (dificultad media) (Inicia en la calle 119 con carrera 0).



El ingreso es gratuito, pero tiene normas.

¿Qué debo hacer para ir a los senderos ecológicos?

- Los interesados deben inscribirse en la página web de la Empresa de Acueducto, en la opción 'Visitas EAAB'.



- Allí, debe seleccionar alguno de los tres recorridos (La Vieja -Alto de la Cruz, La Vieja-La Virgen o Santa Ana).



- Luego, el sistema le pedirá seleccionar el día en el que usted quiera hacer el recorrido. Recuerde que solo estarán abiertos de jueves a domingo.



- Entonces el sistema le pedirá sus datos personales y la hora en que usted desee comenzar el recorrido (será entre 6 a.m. y 10 a.m.). Allí verá la disponibilidad de cupos al momento. Recuerde hacer su reserva con anticipación.



- Si el proceso es exitoso, al final recibirá un código QR en su correo electrónico. Usted debe presentarlo el día que vaya a hacer el recorrido.



- Recuerde llegar 10 minutos antes de la hora acordada y tenga en cuenta que en el lugar no hay parqueadero.

Recorrido por La Vieja. Foto: CAR

Los aforos serán de máximo 35 % para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia por covid-19 en Bogotá y para proteger el sendero. Por eso, los cupos serán menos de los que había antes.



"En Santa Ana se permitirá el ingreso de 120 personas, de jueves a viernes, y de 180, de sábado a domingo; y en La Vieja, se permitirá el ingreso de 150 personas, de jueves a viernes, y 270 personas, de sábado a domingo", aseguró la Empresa de Acueducto.

Otras normas

- Debe usar tapabocas durante todo el recorrido.



- Lleve también gel antibacterial, bloqueador solar e hidratación.



- Permita la toma de temperatura al ingreso.



- Si usted tiene síntomas de gripe, fiebre o dificultad para respirar evite ir a los senderos.



- Mantenga el distanciamiento social de dos metros en las filas y durante el recorrido.



- No se permite el ingreso de mascotas.



- No se permite sacar material vegetal ni geológico del sendero.

BOGOTÁ