¿Se siente seguro en su barrio? Estos son los más afectados por el hampa

La percepción de inseguridad en Bogotá sigue dando que hablar. Los robos en diferentes modalidades –fleteo, ‘cosquilleo’, estafa, raponeo, entre algunos otros que los criminales idean para poder cometer sus crímenes– se han vuelto algo cotidiano, y las autoridades parecen no dar abasto ante la situación.



Y no es para menos, en el último año los índices de robo han crecido en algunos barrios de la ciudad como El Retiro, en la localidad de Chapinero. Pasó de tener 193 casos de robo en 2020 a 496 en 2021; La Capuchina, de 441 a 480; Restrepo, de 334 a 428; Santa Bárbara Occidental, de 298 a 383, y la lista sigue.

Para no dejar el asunto en cifras, solo basta con acercarse a alguno de estos barrios. Es el caso de El Retiro, uno de los que registran los índices más altos. En esta zona se pueden mirar tiendas de marca, centros comerciales, carros de alta gama y algunas casas de estilo europeo que aún perduran entre los altos edificios y reflejan los intereses de urbanistas como la firma Wiesner o J. A. Bonnet, que en su momento buscaron ofrecer residencias para familias acomodadas con la impresionante sombra de los cerros orientales.



Con girar la vista un par de grados se pueden observar personas que caminan de manera agitada, con bolsas de compras en las manos, hablando por teléfono o departiendo con amigos en medio de risas.



A lo largo de todo este recorrido se encuentran algunos puestos informales, ventas de minutos o personas que se paran al frente de los almacenes ofreciendo diferentes artículos. En la esquina de la calle 84 con carrera 13 está ubicado el puesto de flores de Laura Gómez, una de las tantas víctimas y quien narra los momentos de temor que vivió.



“A la zona T llegué hace nueve meses. Antes tenía mi puesto por Usaquén, pero me pidieron el espacio y me tocó venirme para acá”, relata esta mujer de 27 años, estudiante de enfermería y quien expresa que el motor diario para levantarse cada mañana es su madre, con la que también vende ramos de rosas, canastos de hortensias y girasoles.

Era un jueves en la tarde, y Laura estaba organizando todo para levantar sus cosas e irse; aquel día no había vendido mucho, entonces decidió que era momento de marcharse. La joven ya tenía todo dentro de un balde, pero a su espalda escuchó el motor de una motocicleta. El sujeto tenía la cara totalmente tapada y le hizo señas desde el andén. “Yo me acerqué porque creí que de pronto quería comprarme un ramo”.



Cuando Laura se acercó para preguntarle si quería un ramo, el sujeto le dijo: “No vaya a gritar”. Procedió a tomarla del brazo, acercarla a su cintura y decirle en voz baja que se quitara el canguro de la cintura. Ella estaba paralizada. “El tipo me estaba presionando con algo. Yo no sé si era una pistola, pero a mí me dio mucho miedo y se lo entregué”.



Luego de habérselo dado, el ladrón le dijo que le pasara el celular y un reloj que tenía en la muñeca; sin embargo, las personas alrededor se percataron de lo que pasaba y empezaron a gritar: “Ladrón, ladrón, cójanlo”.



Como esta historia se pueden escuchar muchas más, solo es necesario recorrer algunas cuadras para toparse con testimonios de robo en el sector como el de Claudia Angulo, quien vive hace cinco años en este barrio y relata: “A mi hija la robaron al frente del edificio, mientras paseaba al perro, un tipo en una moto la robó”.



A unas cuantas cuadras está Esneda González, una empleada doméstica que trabaja desde hace 10 años en el sector y cuenta que gracias a Dios no la han robado, pero sí le han contado de casos de hurto en moto.

Para contener la ocurrencia de hurtos como los de El Retiro, en Chapinero, que según cifras de la Secretaría de Seguridad reportó entre enero y agosto de este año 496 casos, las autoridades están implementando varias acciones.



Una de ellas tiene relación con el plan de Intervención integral en seguridad, que están apoyando diferentes especialidades de la Policía. Con esto ya se ha logrado reducir algunos delitos en los últimos meses. Lo otro es la confirmación de frentes de seguridad ciudadana en los barrios, integrados por la comunidad y un cuadrante cercano.



Según datos oficiales, en lo que va del año se han creado 92 frentes en toda la capital, con los que la ciudadanía puede tener un contacto directo con la Policía y gestionar otro tipo de intervenciones, como la iluminación o recuperación de zonas afectadas por el consumo de drogas o el acopio de basuras y escombros. En Bogotá, 4.499 personas son líderes de un frente.



Y, por otro lado, se ha avanzado en la estrategia de redes CUIDAdanas. “Hemos venido activando 92 nuevos frentes de seguridad en la ciudad, además de los 1.000 que ya había, y hemos creado 193 Redes CUIDAdanas, que tienen un enfoque poblacional. Hay incluso redes que tienen no solo la lógica por zonas geográficas, sino una lógica poblacional. Hay redes de cuidado de la comunidad LGBTI o la población migrante, por ejemplo”, señaló el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET