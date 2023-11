Estos son los barrios, horas y días en que más se roban carros en Bogotá

Si hay un delito que ha permanecido con tendencias negativas en Bogotá, al menos durante los últimos cuatro años, ha sido el hurto de vehículos.



​(Lea también: Los atracos que pusieron en jaque la seguridad en los cerros orientales de Bogotá)

Y aunque las autoridades han reportado resultados operativos, como la reciente desarticulación de la banda de los 4x4, especializada en robos de carros, la realidad es que las cifras parecen no ceder y hay localidades, como Teusaquillo, donde este delito tiene incrementos de hasta el 93 por ciento, según los datos de la Secretaría de Seguridad.

Justamente, la semana pasada se registró un robo masivo en un parqueadero del barrio La Fragua, en el occidente de la ciudad. Allí, un grupo delictivo ingresó a las instalaciones del establecimiento y se llevaron cinco camionetas de alta gama, cada una avaluada en más de 200 millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Barrio La Fragua, lugar donde hace pocos días se reportó un robo masivo de camionetas de alta gama. Foto: IDRD

Sobre este caso hay varios cabos sueltos. Los dueños del parqueadero no han dado respuestas, pues, según afirman, estaban de viaje, el vigilante del lugar no ha podido ser ubicado y las líneas investigativas todavía no dan resultados.

Diego Bonilla, víctima de este hurto, señaló que esperaron desde las 3 de la mañana para que les abrieran el parqueadero, pero que solo cuando llegaron las autoridades se dieron cuenta de que los carros habían sido hurtados y que no estaba el vigilante.

Y es que el impacto de las labores operativas de la Policía Metropolitana ha hecho que, como en otro tipo de delitos, las bandas criminales que se dedican a este negocio de venta de partes de carros robados también se reorganicen y encuentren nuevas modalidades para robar automotores. La más clásica es el famoso jalado, que es el hurto de vehículos que se dejan en vía pública y son abiertos con llaves maestras.



​(Más noticias: Choque entre carro lujoso y camión en el sur de Bogotá: conductores se agredieron)

Según la información de la Policía Metropolitana de Bogotá, de todos los casos, v. Esta modalidad representa seis de cada diez casos de hurto.

Facebook Twitter Linkedin

Según la Policía Metropolitana, el caso más frecuente es el robo por mal parqueo. Foto: Secretaría de Seguridad

Carlos González, víctima de esta modalidad de hurto, contó cómo cayó en manos de los delincuentes: “Llegué a la localidad de Engativá y dejé el carro estacionado en la calle mientras ingresaba a un lugar, cuando salí ya no lo encontré. Llamé al 123 y me enviaron al cuadrante, y ellos lo reportaron por el radio. Al otro día mi carro apareció”.

Llegué a la localidad de Engativá y dejé el carro estacionado en la calle mientras ingresaba a un lugar, cuando salí ya no lo encontré FACEBOOK

TWITTER

La suplantación de servicios es otra modalidad y se presenta cuando un supuesto pasajero solicita un viaje en una plataforma de transporte y antes de finalizar el recorrido, que usualmente termina en algún barrio apartado, amenaza con arma de fuego al conductor para despojarlo del carro.



​(Quizá le pueda interesar: Las graves demoras en la obra de valorización de la calle 153: ¿qué está pasando?)

Quizá la más aterradora son los seguimientos y rastreo de conductores en el que bandas de hasta cinco hombres y mujeres llegan a los lugares donde los dueños estacionan sus vehículos, los amenazan y antes de que puedan guardarlos en los garajes son atacados e incluso arrastrados por las calles, para poder llevarse el automotor.

“Se roban el carro y luego contactan a las víctimas para pedirles dinero a cambio. Lo que no saben estas personas es que les pueden robar el dinero y también el carro, o entregarles el vehículo por partes”, explicó el investigador.

El delito tomó fuerza



Aunque el hurto de vehículos mantiene una tendencia de permanencia en la ciudad, lo cierto es que hay zonas donde la incidencia del delito es mayor.

La localidad más azotada es Kennedy, con un conteo de 748 casos entre enero y octubre (últimos datos disponibles), que si bien solo representan un crecimiento del 7,2 por ciento frente al mismo periodo de 2022, sí la ubican como la primera localidad por número de casos.

Justamente allí fue de donde se logró sacar a los ‘4x4’ que operaban tanto en Kennedy como en Engativá y a los que, según inteligencia, se les pudo hallar responsables de al menos siete robos en el occidente de la ciudad.

Facebook Twitter Linkedin

Robo en parqueadero de Kennedy. Foto: CityNoticias

Engativá tiene el segundo lugar en el listado de localidades donde más roban carros, con un registro de 400 casos. Y, finalmente, Suba, que llegó a los 303 reportes.

Pero cuando se revisan los datos más detalladamente entre Kennedy y Engativá, también se encuentran las UPZ con los barrios más afectados por este flagelo.

Por ejemplo, en Kennedy, los barrios más peligrosos en cuanto a robo de carros son: Castilla, que acumuló 126 casos de este tipo de robos, y el sector conocido como Américas, que tiene 112 reportes.

En Engativá la situación es similar en las Ferias, donde se han robado 85 vehículos; en Garcés Navas, con 70, y en Boyacá Real, con 59.



​(Lea también: Hombre fue arrollado por un bus del SITP en el sur de Bogotá: esto es lo que se sabe)

Estos cinco lugares, distribuidos en las dos localidades, conforman el listado de los barrios más peligrosos en materia de hurto de automotores y donde las autoridades han realizado las mayores intervenciones en contra de las estructuras criminales.

Respecto al avance de los casos judiciales de los tres capturados de los ‘4X4’, el fiscal designado al caso logró medida de aseguramiento en centro carcelario para los tres.

Pero entre las labores de inteligencia todavía hay un pendiente y es la desarticulación de una estructura criminal denominada “los del carro gris”, que se han especializado en hurtar carros de los garajes de las casas.

Facebook Twitter Linkedin

El barrio Castilla es el más afectado por el robo de vehículos en la localidad de Kennedy. Foto: Ana Puentes / EL TIEMPO

Esta banda se mueve en sectores de Puente Aranda, Chapinero y Engativá, y trasforma su modus operandi cada que tiene un encuentro con las autoridades. Frente al caso de esa estructura criminal, todavía no hay resultados.

Los más apetecidos



Según la información recopilada por la Unidad de Datos de este diario, los modelos de carro que más se han robado en la ciudad en los ultimos años son el Chevrolet Spark, Kia Picanto y Hyundai I10 Gl. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2023, la tendencia ha girado hacia las camionetas de alta gama

Facebook Twitter Linkedin

los modelos de carro que más se han robado en la ciudad en los ultimos años son el Chevrolet Spark, Kia Picanto y Hyundai I10 Gl Foto: Cortesía

Una particularidad de estos hechos delictivos es que la mayor cantidad de carros hurtados han sido de colores blanco, gris, rojo y negro; y es que, según un investigador de la línea de automotores de la Policía de Bogotá, estos, al ser los colores más abundantes en el mercado, también son los más sencillos de ‘gemeliar’, vender por partes o hacerlos pasar por siniestros de algún seguro.



​(Quizá le interese: Luego de 12 años, la Policía Metropolitana de Bogotá opera desde su nuevo comando)

Respecto a los días y horas de mayor peligrosidad, se pudo establecer que son los miércoles, en la franja de 6 de la tarde y la medianoche.



REDACCIÓN BOGOTÁJONATHAN TORO ROMERO

Más noticias de Bogotá: