De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, tan solo entre enero y mayo de este año, se han registrado 1.942 hurtos de motocicletas en la ciudad; lo que corresponde a un aumento de 3,8 por ciento frente al mismo periodo de 2021, cuando la cuenta registró 1.871 robos de esta clase.



(Siga leyendo: Vía a Girardot: en 2023 empezarán a entregarse las obras del tercer carril).

No obstante, cuando se analizan los datos mes por mes, en lo que va del 2022 es posible observar que los hurtos de motocicletas han mantenido una constante entre los 300 casos y 450 por mes. Así las cosas, durante enero se reportaron 423 hurtos de motos, tal vez el mes con las cifras más altas del año, comparado con enero de 2021, cuando hubo 320 reportes.



En febrero, la tendencia fue a la baja con 406 robos; en marzo subió a 427, en abril bajó de nuevo a 357 y, finalmente, en mayo la cifra se ubicó en 346 casos. Los hombres siguen siendo los más afectados por esta modalidad de hurto, pues 1.743 de los casos son registrados por esta población.

La problemática

(...) lastimosamente, en algunos sectores del sur de Bogotá no hay parqueaderos, entonces los que las dejamos en la calle somos los que nos exponemos a un robo. FACEBOOK

TWITTER

Según la información entregada por las autoridades, cerca del 97 por ciento de estos robos se dan en vía pública; y los motociclistas dicen que en muchas ocasiones hay que dejar las motos a la deriva pues en la ciudad no hay suficientes parqueaderos para estas o, por el contrario, los que hay son de elevado costo para el ciudadano de a pie.



Este es el caso de José Rincón, un hombre que se transporta en moto y quien aseguró que, “lastimosamente, en algunos sectores del sur de Bogotá no hay parqueaderos, entonces los que las dejamos en la calle somos los que nos exponemos a un robo. Uno a veces lo hace también porque no se va a demorar, va de afán o, simplemente, no tiene los recursos para pagar el parqueadero”.



(Le puede interesar: 2 helicópteros, 9 drones y 7.000 cámaras monitorean elecciones en Bogotá).



Por otro lado, las cifras de seguridad de Bogotá revelaron que solo el 3 por ciento de hurtos de este tipo de vehículo motorizado se da en el interior de conjuntos residenciales y viviendas.



Frente a este tema, Mayerson Rodríguez, líder del gremio de motociclistas de Bogotá, señaló que el 90 por ciento de los hurtos de motos que hoy se dan en la ciudad corresponden a la modalidad de halado, “en una motocicleta que queda abandonada, los ladrones rompen el switch, se montan y salen corriendo”.

Marcas y localidades

Entre las cifras de la Secretaría de Seguridad también se detalló que hay un grupo de tres clases de motocicletas que son las más apetecidas por los ladrones, no solo por su valor comercial, sino por la facilidad de encontrarlas en la ciudad.



En primer lugar se ubica la Pulsar NS200, con un valor comercial de 10 millones de pesos; luego aparece la AKT 125, que se puede encontrar en el mercado por un precio de 4,5 millones de pesos; la Yamaha FZ-150, que asciende a los 9,5 millones y, finalmente, la KTM Duke 200, con un valor de 13 millones de pesos.



Sobre esta situación, Andrés Nieto, experto y exsubsecretario de Seguridad de Bogotá señaló: “El hurto de motocicletas se da por tres razones fundamentales: la primera, para extorsionar al dueño y pedirle que pague un rescate en las siguientes 24 horas; luego, para deshuesarla y venderla por partes y, tercero, para usarlas en actos delictivos”.



(Lea también: Adriana Pinzón: abogado de Jonathan Torres revela detalles del caso).



Las localidades con mayor índice de hurto de motocicletas son Kennedy, Ciudad Bolívar, Engativá, Bosa, Suba y San Cristóbal. “Hay que capturar a los sujetos que se dedican a robar, pero también los operativos deben atacar las rentas delincuenciales donde se están vendiendo las autopartes”, señaló Nieto.



Ahora bien, los expertos señalan que las estadísticas sobre hurtos de motocicletas en Bogotá no son nuevas y que la tendencia durante los últimos cinco años ha sido que de cada 10 automotores que se hurtan en la ciudad, siete es por estar parqueados en vía pública sin seguridad, y otros tres casos son por dejar las llaves pegadas en el vehículo.



Así mismo, advirtió Nieto, las modalidades más usadas, aparte del halado, son la llave maestra o el rompimiento del timón, además del atraco a mano armada con pistolas u objetos cortopunzantes.

JONATHAN TORO

@ToroRomeroJ

Más noticias