Bogotá cerró el 2021 con la cifra más alta de homicidios en los últimos cuatro años. De acuerdo con datos oficiales, durante el año anterior hubo 1.136 asesinatos, 98 casos más que en 2020, 84 más que en 2019 y 72 más que los ocurridos en 2018.

No obstante, hay una UPZ que registra los datos más bajos de la ciudad en homicidios. Se trata de la Unidad de Planeamiento Zonal n.º 21, o Los Andes para los habitantes del sector, un cuadrante que va desde la calle 80 hasta la autopista Norte, y desde la carrera 68 hasta la carrera 30.



En la actualidad, esta zona cuenta con 275 hectáreas –lo que equivale al 23,1 por ciento del total de la localidad de Barrios Unidos–, 54.000 habitantes y seis barrios, de los cuales La Castellana y Los Andes son los más tradicionales.



En este barrio también se encuentran Cafam Floresta, la Escuela Militar de Cadetes, el Club de Suboficiales de la Fuerza Aérea y la cárcel de mujeres El Buen Pastor, entre otros. De acuerdo con la comunidad, al contrario de lo que muchos podrían pensar, el hecho de contar con comandos y estaciones de las Fuerzas Armadas no es el motivo de la reducción en los homicidios. De hecho, en el 2017, este sector de la ciudad registró tres homicidios. Hoy la cifra es cero.



La teoría de los vecinos del barrio es que esto obedece a la articulación y trabajo coordinado entre todos los componentes que hacen parte de la zona.

“Ha sido importante contar con el patrullaje de la Escuela y con el apoyo del Club, pero el verdadero trabajo lo ha realizado la junta de acción comunal de Los Andes, el CAI Rionegro y las personas que se han querido vincular a la estrategia para mejorar la seguridad del barrio”, dice Jorge Vera, uno de los vecinos del sector.

Una de las personas que hasido pieza fundamental para impulsar la estrategia que podría explicar ese cambio es Adriana Forero, la presidenta de la JAC y el puente entre la comunidad del barrio y las autoridades. Forero vive en Los Andes desde hace más de 30 años y conoce cada rincón de ese territorio. Desde que en 2011 se vinculó a este espacio, se ha obsesionado por mejorar la percepción del barrio.

La base de la estrategia para mejorar la seguridad del barrio según Forero es la preocupación por el otro. “Tenemos varios grupos de WhatsApp. En cada uno hay un líder barrial y este, a su vez, se encuentra en un grupo más grande. En ellos difundimos mensajes y recomendaciones: no dar datos a desconocidos, no permitir el ingreso a la vivienda de funcionarios que no están identificados y alertar si existe un vehículo sospechoso, entre otros”, señala Forero.



Esta líder barrial sostiene que para que las personas participen activamente en las actividades que buscan una mejoría para el sector es fundamental establecer un vínculo. “Fomentamos la organización para recuperar la tranquilidad en el barrio”, explica.

Además, el barrio cuenta con 20 casetas con celadores pagados por la misma comunidad. En su mayoría son antiguos miembros de la Policía y de las Fuerzas Militares, y algunos, residentes del sector.



La vinculación con las autoridades, y específicamente con los uniformados del CAI Rionegro, ha permitido que todos los actores se sientan parte de una misma labor. “Las personas de la estación son muy abiertas y siempre nos escuchan. Tenemos comunicación directa con ellos a través de WhatsApp y esto ha permitido que nosotros nos convirtamos en sus ojos, sin que nosotros asumamos tareas que no nos corresponden”, indica Forero.



La subintendente Leidy Goméz, comandante del CAI, destaca la unión del barrio y cómo la confianza entre autoridades, comunidad y juntas locales ha sido clave para intentar frenar otros delitos. “Por el chat nos llegan los requerimientos, pero no solo en temas de seguridad, también los relacionados con convivencia y con personas que por ejemplo vienen al barrio a botar escombros”, cuenta.



En las reuniones, que en la mayoría de casos se realizan en la iglesia de la Anunciación, se discuten nuevas estrategias e ideas para que todos se vinculen. “Hay acciones tan simples como que cada casa tenga un pito, que permiten alertar a las autoridades y al barrio”.



Para Martín Gómez, otro residente del sector, la estrategia, por pequeña que parezca, ha dado resultado; sin embargo, sostiene que solo se puede medir su éxito si logra reducir la actividad en otros delitos.



“Acá seguimos teniendo problemas de robos con motorizados, seguimos contando casos de hurtos a viviendas. Ahí es donde necesitamos el apoyo institucional y no solo de los patrulleros del sector, que son unos bárbaros si tenemos en cuenta todo el territorio que abarcan, sino del Distrito y la alcaldía local”, dice.



En esta UPZ, durante 2021 también hubo reducción en delitos como la extorsión (30 %), el hurto a comercios (24,1 %), de motos (54,5 %), carros (12,5 %) y celulares (0,9 %), no obstante, el robo a personas subió 31,53 %.



De hecho, durante el consejo de seguridad que se adelantó el viernes en Barrios Unidos, en el marco de la estrategia del Distrito para visitar todas las localidades, la alcaldía anunció la creación de 29 redes CUIDAdanas, el fortalecimiento de 24 y el acompañamiento para la creación de seis frentes de seguridad local.



Para expertos en seguridad, este es un caso de estudio que debe ser analizado. Sostienen que cuando la cifra de asesinatos baja es porque se ha hecho control de las bandas y de las actividades criminales; sin embargo, en este tipo de situaciones, antes de lanzar una conjetura, se debe tener en cuenta el territorio, las características de la población, sus condiciones socioeconómicas y los factores de riesgo.



Otros sectores que registran la misma cifra de homicidios son Parque Salitre, en Barrios Unidos, y Ciudad Salitre Oriental, en Teusaquillo. UPZ como La Flora, en Usme, San Isidro, en Chapinero, o Las Margaritas, en Kennedy, también destacan por tener los índices más bajos en términos de delitos de alto impacto.

¿Qué hacen en otros barrios?

Otros sectores de la capital ya trabajan para mejorar los índices de seguridad dentro de sus fronteras. Este es el caso de agrupaciones como la Asociación del Barrio El Retiro, en el norte de Bogotá, donde los vecinos se unieron para contratar un servicio de escuadrones motorizados, ofrecido por empresas de seguridad privada, que acompañe las labores de patrullaje de la policía.



A esta iniciativa también se han sumado otros sectores de la localidad de Chapinero, como Chicó Lago, la UPZ con casos de hurto de celulares durante los últimos dos años. Frente a este tema, Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional de Empresas de Vigilancia Privada, dijo que “es necesario incluir herramientas tecnológicas con las cuales cuenta el sector de la seguridad, lo que permitiría acompañar a la Fuerza Pública para disminuir la inseguridad en la ciudad y el país”. Díaz dice que desde hace varios años las empresas tienen la figura del supervisor motorizado, como apoyo en los barrios, y que son cerca de 25 los que cuentan con este tipo de servicio por contratación.

REDACCIÓN BOGOTÁ