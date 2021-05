¿Cuál es la realidad sobre el número de camas UCI-covid?

Bogotá cuenta en este momento con 2.634 unidades de cuidado intensivo (UCI) para la atención de todas las patologías, particularmente de las de carácter respiratorio, pero de estas, hasta este jueves, solo había 133 disponibles para pacientes con covid-19.



Aunque el secretario de Salud, Alejandro Gómez, ha sido claro en decir que el sistema sanitario de la capital está en alerta roja y que todos los días se hacen diferentes gestiones para atender a los pacientes más graves, “este es un proceso dinámico, que cambia todos los días pues todo el tiempo llegan nuevas solicitudes”.

La única verdad es que Bogotá está en crisis, y no lo dicen solo los funcionarios del Distrito sino los mismos médicos que están en la primera línea de atención: las UCI se están agotando.



De hecho, Fernando Ruiz, ministro de Salud, señaló su preocupación. “La situación de contagio de Bogotá es crítica: casi 100 % de ocupación de UCI y cerca de 500 pacientes por ubicar. Es responsabilidad de todos protegernos. Con cada aglomeración crece un riesgo para el cual ya no tenemos capacidad”, indicó en la mañana de este miércoles.



Gómez aclaró que en ningún momento la entidad oculta la complejidad de la situación y por eso el llamado es al autocuidado y a que si se presenta alguna situación de protesta esta no perjudique el tránsito de ambulancias que llevan y traen pacientes. “Queremos aclarar que las personas que están pendientes de una cama UCI no están desatendidas, están en servicios de urgencias u hospitalarios, muchos de ellos incluso ventilados, porque en estos momentos de pico tenemos la posibilidad y la necesidad de ventilar personas en urgencias, en salas de cirugía, incluso en hospitalización”.

Un caso dramático

Se incrementa la ocupación de pacientes en las UCI de varias ciudades de Colombia. Foto: EFE

Uno de los casos más lamentables fue el de la paciente María Hincapié, contagiada de covid que ingresó a la clínica del Occidente, hoy copada en un 100 por ciento y, además, con varias comorbilidades.



Según explicaron los directivos de la clínica, se le prestó la atención médica idónea de acuerdo con las patologías que presentaba pero en su evolución era necesario remitirla a una UCI. “La realidad es que en la clínica no hay camas disponibles. Tenemos una sobre- ocupación de UCI covid del 128 por ciento y de no covid del 120 por ciento”.



Entonces procedieron a notificar de esta situación al Centro Regulador de Urgencias (Crue) para conseguirle una cama a la paciente y mientras eso pasaba, la clínica seguía brindándole el tratamiento establecido. “Pero, durante la hospitalización, la paciente presentó un paro cardiorrespiratorio y, lamentablemente, falleció. Lo lamentamos mucho pero su hija, Claudia Moreno, fue informada de la situación de la paciente”.



Los médicos allí viven su propio drama. “Por favor, no necesitamos más camas hospitalarias sino menos pacientes infectados. Si no hacemos nada, este pico se va a extender y no va a haber camas”, dijo el doctor Juan Carlos Hernández, médico internista y neumólogo del esta clínica.



Germán Molina, por ejemplo, vive horas de angustia. Su hermano Óscar Javier está internado desde el lunes en el San Ignacio, su condición es crítica y debe ser trasladado a una UCI. “Nos dicen que no hay camas disponibles. Él está intubado, tenemos miedo”.



“Trabajamos con los recursos disponibles buscando el mejor resultado para los pacientes”, dijo el doctor Julio César Castellanos, director del hospital San Ignacio. Y este drama se repite en 50 hospitales que ya tienen ocupaciones del 100 por ciento de camas UCI para pacientes covid. ¿Qué se puede hacer? Hay varias estrategias que están en curso, pero a la luz de los casos que llegarán a raíz de las aglomeraciones en las protestas el colapso puede ser inminente.

Medidas de urgencia

Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

El Distrito adelanta una serie de medidas posibles, en el marco de la agitada situación social, para tratar de contener el desborde del sistema de salud.



La primera, y la que hasta con ruegos han pedido los funcionarios del Distrito, empezando por la alcaldesa Claudia López, es que la gente se concientice y no salga a la calle, mantenga distancia, use el tapabocas, evite reuniones y que si las hace, las lleve a cabo con buena ventilación y el aislamiento inmediato ante cualquier sospecha de la enfermedad.



Otra medida de urgencia es la habilitación de unas 35 unidades de cuidados intensivos (UCI) adicionales y, además, seguir fortaleciendo los hospitales de campaña, que están marchando de manera exitosa en ocho entidades de salud de la ciudad, cuatro públicas y cuatro privadas, que en sus áreas libres, como parqueaderos, han instalado carpas con todos los equipos necesarios para brindar una óptima atención.



Este servicio es temporal y busca expandir la capacidad del sistema de salud, así como permitir a hospitales y clínicas liberar camas UCI para pacientes graves con covid-19, y destinar el espacio de las campañas a los demás pacientes que también requieren atención de urgencias con equipos especializados. Las entidades de salud de la red pública que cuentan con hospitales de campaña son: Kennedy (20 camillas), El Tunal (23), Engativá (26), Simón Bolívar (30). Las entidades privadas que también prestan este servicio son Hospital Universitario Mayor Méderi, Hospital Central de la Policía, Clínica Colombia y el Hospital Militar.



Igualmente, continuará la vacunación. Con corte al 12 de mayo a las 5 p. m., en Bogotá se han aplicado en total 1’316.992 dosis contra el coronavirus.



Continúa la inmunización de los mayores de 70 años, quienes pueden asistir a los puestos de vacunación sin cita, y la de personas de entre los 60 y 69 años, quienes deberán esperar a que sus EPS les asignen una. Otra medida de contención es el rastreo constante de casos activos. Sin embargo, en este sentido, el personal de laboratorio y el de ambulancias han tenido problemas para llegar a sus puestos de trabajo ante la imposibilidad de movilizarse por la ciudad. “Tuvimos disminución de hasta 25 camas UCI de la oferta porque la gente no pudo llegar a sus sitios de trabajo”, dijo Gómez. Pese a esto, se están haciendo a diario unas 20.000 pruebas para detectar la enfermedad. Todos los servicios de urgencias están haciendo rondas diarias y rigurosas para determinar qué pacientes de UCI pueden pasar a hospitalización y cuántos de estos últimos pueden irse para sus casas. Lo más importante para que esto se dé es que no haya escasez de oxígeno domiciliario.



También se suspendieron cirugías de alta complejidad de las que no derive un daño grave para el paciente, con el fin de tener más espacio en los hospitales. En este momento, se están llevando a cabo traslados de pacientes –por ejemplo, de atención pediátrica no grave– a hoteles. De la misma forma, ha habido conversaciones con ciudades de departamentos como Huila, Tolima y Atlántico para el traslado de pacientes, ya que estas regiones han bajado la ocupación de camas.



Por su parte, Cundinamarca, que en este momento cuenta con una ocupación del 91 por ciento de UCI para covid-19, ampliará el sistema con veinte camas más, y están dispuestos a recibir pacientes de Bogotá hasta donde su capacidad lo permita. El gobernador Nicolás García modificó el horario de toque de queda, que quedó desde las 10 de la noche, para darles un espaldarazo a los comerciantes.



El miedo mayor de la ciudadanía y del sistema de salud es que llegue el momento de aplicar el triaje ético. El secretario de Salud fue claro: “El riesgo es real”. Y aseguró que los lineamientos los determinará la Asociación Nacional de Médicos.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA SECCIÓN DE BOGOTÁ