El reloj marcaba la 1:48 de la tarde. Mientras un hombre salía de una reunión de trabajo, delincuentes estaban en un mostrador de una oficina de un operador de telefonía móvil haciéndose pasar por él. La víctima no supo nada hasta que vio algo extraño en su celular: no recibía mensajes ni podía hacer llamadas.



El hombre, quien pidió proteger su identidad, pensó que la señal estaba intermitente por el lugar en el que estaba. Entonces, salió. Reinició el celular. Pero todo continuaba igual. Se desesperó y creyó que sería algún daño en el dispositivo. Volvió a apagar el teléfono, sacó la SIM card y la volvió a meter. Encendió de nuevo el aparato, pero nada, seguía el mismo problema.

Durante el 2020 fueron denunciados en Colombia 5.440 casos de suplantación de sitios web, con un crecimiento del 303 % frente a la cifra del 2019. Foto: iStock

La reacción fue buscar una señal de wifi para verificar qué ocurría. Entonces intentó llamar a su proveedor de telefonía móvil, pero no funcionó. Revisó en internet dónde estaba una oficina cercana y fue hasta ese lugar. Pidió un turno y esperó a que lo llamaran.



“¿Qué es lo que pasa con mi celular?”, le preguntó a la persona que lo estaba atendiendo en el mostrador. “Necesito su cédula”, le solicitaron, y le preguntaron datos personales. “Señor, acá aparece que usted solicitó una reposición de su SIM card en otra oficina y por eso la que tiene ahora no le funciona”, le aseguraron.



Les hacen desbloquear el celular, los embolatan y les dicen que ellos deben revisar el aparato en otro lado. En ese momento les cambian la SIM card y los dejan inactivos FACEBOOK

“¿Cómo así? Yo no he hecho nada”, respondió. La víctima preguntó insistentemente cómo había sido posible ese hecho y qué había pasado. “Ellos me dijeron que tal vez alguien había ido y mostrado una cédula falsa, con mis mismos datos, pero con una foto y firma diferentes”. Y agregó: “Lo que no entiendo es que más allá de tomarle foto a la supuesta cédula, no hubo ningún otro tipo de validación de identidad”.



De inmediato, el sujeto revisó su cuenta bancaria, pero era tarde. “Me robaron 13 millones y medio, a través de tres transferencias por un valor de 4,5 millones, y además 10 retiros por cajero con código”.



Al hombre lo habían suplantado para pedir una SIM card nueva y acceder a los códigos de validación que envían las entidades financieras a través de mensajes de texto. “Me robaron mi información”, puntualiza la víctima.



“Ese día interpuse una denuncia en la Fiscalía por robo informático y un derecho de petición al operador móvil para que me dé los datos del delincuente, incluida la fotografía, para denunciarlo por suplantación de identidad”, añade. Hasta el momento, no ha recibido respuesta.



Él aún intenta encontrar en qué momento obtuvieron sus datos. Detalla que días antes, el 30 de mayo, una empresa de computación había solicitado información sobre su perfil a una central de riesgo. “No tengo ningún tipo de relación con esa empresa. Seguramente, los delincuentes estaban buscando mis datos”, dice.

Si sospecha que ha sido víctima de una estafa, debe informarla a las autoridades pertinentes de inmediato. Foto: iStock

Alude también a que el hecho de que en su trayectoria profesional había sido miembro de una junta directiva de una corporación y que eso estuviera registrado en la Cámara de Comercio pudo haber servido de referencia para los delincuentes.



Este diario conoció un caso similar. Una mujer asegura que en varias zonas de Bogotá la suplantación de identidad se da para la reventa de celulares. “Se acercan tres fulanos con el discurso de revisar el celular, especialmente a jóvenes o inexpertos, y les hacen desbloquear el aparato con la excusa de que son funcionarios o autoridades, y deben revisar si son pedófilos o tienen contenido sexual en su galería de fotos”,



“Les hacen desbloquear el celular, los embolatan y les dicen que ellos deben revisar el aparato en otro lado. En ese momento les cambian la SIM card y los dejan inactivos. Después van al operador móvil y piden reposición del equipo”, dijo la víctima.

Las cifras muestran mejora



Los delincuentes engañan a sus víctimas para que les entreguen información de cuentas bancarias. Foto: iStock

Aunque está modalidad de estafa no es tan conocida, lo cierto es que EL TIEMPO ha recibido denuncias que son compatibles con las cifras de las autoridades para los delitos de estafa y extorsión.



Según los datos del Sistema Estadístico de la Policía Nacional (Siedco), entre enero y mayo pasados se han registrado 185 robos relacionados a llamadas telefónicas y mensajes de texto en los que los criminales suplantan a otras personas para obtener claves, códigos y acceso a la información.



Los investigadores consideran que pese a que cada vez son más las quejas sobre las zonas grises en los protocolos de seguridad de operadores de telefonía y de algunas entidades financieras, también es cierto que las cifras en Bogotá para la extorsión, que acoge a todas las modalidades delictivas, incluida la cibernética, presentan una reducción de 10,7 % frente al año anterior, con 482 casos.

Entre las recomendaciones que dan expertos están evitar entregar o llenar formularios con datos personales en internet, sobre todo en páginas no reconocidas o inseguras —un indicador son las que no tienen un candado en la parte superior izquierda—, y tener las notificaciones activas para los movimientos en entidades financieras.



En Colombia y en el mundo es posible activar las e-sim, o SIM electrónica en ciertos dispositivos —suelen ser los modelos más recientes y ya se puede habilitar en casi 100 referencias—. Según los expertos, esto mejora la seguridad ante suplantaciones porque no se puede eliminar ni intercambiar ni sobrescribir el perfil inscrito en el dispositivo. “El hecho de que sea extraíble una SIM física aumenta el factor de riesgo de robo”.



Los afectados por esta modalidad delictiva aseguran que aunque contaban con seguros para recuperar el dinero hurtado se sienten vulnerables. Afirman que de qué sirve que las entidades tenga protocolos altos de seguridad si hay fallas en los procesos de seguridad de los operadores de celular.

