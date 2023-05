Peritos forenses e investigadores de la Sijín de la Policía han recogida las pistas del macabro hallazgo del cuerpo de Flaminio Forigua, conductor del SITP, quien yacía sepultado en su propia casa del barrio Caracolí, en la localidad de Ciudad Bolívar, de Bogotá.

(Además: Nuevos detalles sobre el asesinato de conductor de SITP; inquilino fue detenido).

Estaba desaparecido desde el 4 de mayo. Según familiares y vecinos, habría llegado el día de su desaparición a la vivienda, allí se habría reunido con su inquilino Álvaro Rojas, quien fue capturado en el lugar de los hechos y es el principal sospechoso.

Las autoridades han revelado que el cuerpo de Forigua tenía una herida con arma cortopunzante, pero solo el informe de Medicina Legal determinará las causas de su muerte.

La extraña versión de su esposa

Cristian Forigua encontró a su papá sepultado tras buscar pistas de su paradero. No se explica por qué el inquilino, quien le debería dos meses de arriendo, dice no estar enterado de qué pasó: "¿Cómo va a hacer posible que no hayan escuchado algún ruido durante la noche?".

(Siga leyendo: Las pistas de macabro crimen en Bogotá: la víctima sería conductor de SITP).

Facebook Twitter Linkedin

Investigación en casa del conductor del SITP. Foto: YouTube - EL TIEMPO

En diálogo con Citytv, Forigua reveló que en el momento del hallazgo recibió una llamada de la esposa de su papá para alertarlo de supuestos problemas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo al margen de la ley, que según ella estaría pidiendo cinco millones de pesos para entregarles con vida al conductor.

"Supuestamente mi papá tenía relación con ellos hace 12 años. Eso es totalmente falso. Mi papá nunca tuvo relación con algo así", señaló.

Para el hijo del occiso es extraña la versión de su madrastra sobre un secuestro, pues justo se las informó cuando estaban buscándolo en su propia casa, donde yacía enterrado.

(Además: Esto se sabe del fatal accidente al norte de Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Barrio donde vivía el hombre. Foto: YouTube - EL TIEMPO

Amigos y vecinos han rechazado el crimen, además aseguran que no tenía problemas. "Hace 30 años lo conocía, aquí del barrio, era una gran persona", dijo un hombre para Citytv.

La familia pide celeridad en las investigaciones.

También puede leer:

- Colombiano murió en atropello de Texas: acá su dura travesía para ir a EE. UU.

- Esposa de Jaime Saade rompe su silencio: da radical versión sobre Nancy Mestre.

- Lo que se sabe del crimen de padre e hijo en plaza de mercado de Samacá, Boyacá.

- Detalles del cuerpo hallado en bolsas en zona boscosa de Engativá.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS