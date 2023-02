Aunque la Vivienda de Interés Social (VIS), en un principio tuvo una mayor participación en barrios populares y zonas rurales de Colombia a raíz del apoyo de los programas estales; en la actualidad este tipo de proyectos ya están llegando a barrios más exclusivos de Bogotá.



Según se conoció, ahora es usual encontrar apartamentos de hasta 20 metros cuadrados con precios de 174.000.000 de pesos en sectores tradicionales del norte de Bogotá.



Aunque los precios y el sector donde hay oferta de este tipo de vivienda son buenas opciones y asequibles, es importante tener en cuenta que algunos de estos edificios no se cuenta con parqueadero, ya que en algunas construcciones se priorizan los espacios de coworking, zonas de lavado común o amplias terrazas.



El foco principal de estas ofertas viene de la población joven profesional de clase media. Las formas de pago pueden ser asequibles, ya que pueden pagar el 30 % de la cuota inicial, y pagar con crédito el resto.



Si la capacidad financiera no es la mejora, las otras opciones es optar por una vivienda usada o espacios más reducidos. Cabe destacar que las VIS no pueden superar el valor de 150 salario mínimos.



Recientemente, la inmobiliaria La Haus reportó que actualmente la compra de viviendas de menos de 40 metros cuadrados es una tendencia que ha ido creciendo y aumentado más del 400 % en los últimos años.



