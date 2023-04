El premio al mejor cortometraje ambiental lo recibieron Valentina Pereira y Lizeth Muñoz en el International Youth Film Festival de España.

Las jóvenes fueron nominadas en la categoría ‘Obra que mejor refleja el medio ambiente’ por su proyecto EnPOWERados, una de las tres obras que representaron a Latinoamérica en el concurso, y que fue dirigida por Valentina y subtitulada en inglés por Lizeth.



El documental fue realizado en el marco del proyecto Animasol@ Lab, del colegio La Victoria de Bogotá, con la técnica de stop motion, y se usaron elementos reciclados así como figuras de plastilina.



La profesora Mallivi Melo creó en 2015 Animasol@ Lab, una iniciativa de realización audiovisual de cine animado usando como herramienta principal la cámara del celular. Melo lo diseñó para sus estudiantes de séptimo a undécimo, que ya venían trabajando con productos audiovisuales como cortometrajes.

Valentina Pereira y Lizeth Muñoz, creadoras de ‘EnPOWERados’. Foto: Cortesía de las estudiantes

Hemos participado en diferentes festivales en América, en países como Chile, Perú, Argentina y Estados Unidos.

La docente ha visto el crecimiento de su iniciativa. “Desde el 2020 hemos participado en diferentes festivales en América, en países como Chile, Perú, Argentina y Estados Unidos. Este año tuvimos la fortuna de quedar seleccionados, por primera vez, en un festival en Europa”, expresó.



Melo agregó que se sentía orgullosa, junto con sus estudiantes, de participar con las más de 200 obras que estaban nominadas.



Este es el segundo premio que ganan en 15 días, pues un proyecto audiovisual, creado por las estudiantes Helen Pardo y Caroline Rojas, obtuvo el premio internacional de cortometraje de secundaria en la Mice Cuba, la muestra internacional de cine educativo en La Habana.



No obstante, a los reconocimientos, las estudiantes no pudieron asistir a Cuba debido a que no contaban con los recursos. En el caso del viaje a España, Melo y las jóvenes Pereira y Muñoz quedaron con una deuda de 10 millones de pesos, por el precio de los pasajes. Esto debido al bajo apoyo que recibieron para poder trasladarse a recibir su premio.

También están buscando apoyo con donaciones para recuperar la deuda que obtuvieron en el trayecto. La Alcaldía Local de San Cristóbal ha venido apoyando el proyecto con difusión mediática junto a muchos otros, pero se espera un mayor capital para nuevas oportunidades de festivales o premios.

