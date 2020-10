Estos son los cortes de luz y de agua para este miércoles en Bogotá

Este miércoles 7 de octubre, varios barrios de Bogotá tendrán suspensión temporal de los servicios de agua y electricidad.



Para avisar oportunamente a los residentes, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Enel-Codensa indicaron dónde se harían los cortes y trabajos de mantenimiento.

Cortes de agua

Chapinero



El Chicó y Chicó II Sector: De la calle 88 a la calle 100, entre carrera 8 Este a la carrera 15 (Desde las 10 a.m. y por 24 horas)



San Cristóbal



Malvinas, La Gloria SurOriental y Santa Rita Sur Oriental: De la calle 40 Sur a la calle 52B Sur, entre carrera 3 Este a la carrera 9A Este.(Desde las 10 a.m. y por 24 horas)



Bosa



Las Margaritas, Ciudadela El Recreo y Atalayas: De la avenida carrera 89B a la carrera

106A, entre calle 59B Sur a la calle 61A Sur y de la carrera 92 a la carrera 106A, entre calle 61A Sur a la calle 75A Sur. (Desde las 8 a.m. y por 24 horas)

Usaquén



La Calleja: De la calle 126 a la calle 128 entre carrera 18 y carrera 20 (De 9 a.m. a 5 p.m.)





Suba



Aures II: De la calle 130 a la calle 132 entre carrera 101 y carrera 110 (De 8:30 a.m. a 12 m.)



Britalia: De la calle 164 a la calle 167 entre carrera 53 y carrera 56 (De 8:30 a.m. a 5 p.m.)



Los Naranjos: De la calle 135 a la calle 137 entre carrera 83 y carrera 87 (De 8 a.m. a 5 p.m.)



Villa Elisa: De la carrera 93 a la carrera 95 entre calle 131 y calle 133 (De 1 p.m. a 5 p.m.)





Teusaquillo:



Banco Central: De la carrera 17 a la carrera 20 entre calle 53 y calle 57 (De 8: 30 a.m. a 6 p.m.)





Engativá:



Jardín Botánico: De la calle 25 a calle 27 entre carrera 68 y 70 (De 6:30 a.m. a 6 p.m.)





Barrios Unidos



Rafael Uribe: De la carrera 19 a la carrera 21 entre calle 66 y calle 68 (De 9 a.m. a 4 p.m.)





Rafael Uribe Uribe



Sosiego Sur: De la carrera 9 a la carrera 11 entre calle 21 sur y calle 26 sur (De 8: 30 a.m. a 5:30 p.m.)



Villa Mayor: De la calle 38 sur a la calle 40 sur entre carrera 34 y carrera 38 (De 7 a.m. a 5 p.m.)





Bosa



Bosa: De la carrera 79 a la carrera 81 entre calle 57 sur y calle 59 sur (De 7 a.m. a 5 p.m.)



Escocia: De la calle 55 sur a la calle 57 sur entre carrera 81 y carrera 85 (De 7:30 a.m. a 5:30 p.m.)





Ciudad Bolívar:



Quiba, Mochuelo Alto y calle 92 sur a calle 94 sur entre carrera 17 y carrera 19 (De 7 a.m. a 5:30 p.m.)



Caracolí: De la calle 75 sur a la calle 77 sur entre carrera 74 y carrera 76 (De 8 a.m. a 6 p.m.)



Sadec Uno: De la calle 75 sur a la calle 77 sur entre carrera 73 y carrera 75 (De 8 a.m. a 6 p.m.)



Usme



El Uval (De 7 a.m. a 6 p.m.)

