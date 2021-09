¡Atención! Estos son los cortes del luz en Bogotá para el 25 de septiembre

Como ocurre cada día, la empresa Enel-Codensa, que maneja el servicio de energía eléctrica en Bogotá, realiza labores de mantenimiento, lo que ocasiona cortes temporales de luz en algunas zonas de la ciudad.



Ante esto, la compañía hace públicos estos horarios de mantenimiento “con el propósito de que las personas se preparen para posibles cortes prolongados o intermitencias en el servicio durante el tiempo de intervención”.



De igual manera, Enel señala que “es importante tener en cuenta que los horarios publicados pueden tener variaciones de acuerdo con diferentes factores, por lo que la Compañía ha dispuesto de distintos canales para actualizar la información sobre los cortes”.



Algunas recomendaciones para evitar verse afectado por la interrupción del servicio son programar sus actividades con anticipación, mantener los electrodomésticos desconectados durante el tiempo del corte, etc.



Chapinero



Chico Norte III Sector (de la carrera 18 a carrera 20 entre calle 94 a calle 96).



Hora: de 9 a.m. a 1 p.m.



Engativá



El Dorado Industrial (de la calle 76 a calle 81 entre carrera 115 a carrera 120).



Hora: de 8 a.m. a 5 p.m.



Engativá el Dorado (de la calle 76 a calle 78 entre carrera 115 a carrera 117).



Hora: de 8 a.m. a 5 p.m.



La Cabaña (de la calle 62 a calle 64 entre carrera 69 a carrera 71).



Hora: de 7:45 a.m. a 5 p.m.



Fontibón



Capellanía (de la carrera 71 a carrera 73 entre calle 21 a calle 23).



Hora: de 7:30 a.m. a 1 p.m.



San José de Fontibón (de la carrera 97 a carrera 99 entre calle 24 a calle 26).



Hora: de 2 p.m. a 7 p.m.



Kennedy



Los Almendros (de la calle 90 sur a calle 92 sur entre carrera 98 a carrera 100).



Hora: de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.



Suba



Julio Flórez (de la carrera 67 a carrera 69 entre calle 97 a calle 99).



Hora: de 12 p.m. a 5 p.m.



Usaquén



El Toberín (de la carrera 17 a carrera 19 entre calle 163 a calle 165).



Hora: de 8 a.m. a 2 p.m.



Santa Barbara Oriental (de la carrera 6 a carrera 8 entre calle 118 a calle 120).



Hora: de 8:15 a.m. a 1 p.m.



