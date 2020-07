Estos barrios de Bogotá tendrán cortes de luz el martes 28 de julio

Por trabajos de mantenimiento, Enel-Codensa hará cortes programados en varios barrios y sectores de Bogotá este martes 28 de julio.



A continuación le notificamos cuáles son y cuánto durarán.

Usaquén

El Cerezo: Calle 186 a calle 188 entre carreras 19 y 21 - Desde las 8 a.m. hasta las 2:30 p.m.



El Verbenal: Calle 186 a calle 188 entre carreras 18 y 21 - Desde las 8 a.m. hasta las 2:30 p.m.



Estrella del Norte: Calle 153 a calle 155 entre carreras 14 y 17 - Desde las 9:30 a.m. hasta las 4 p.m.



La Carolina: Carrera 13 a carrera 15 entre calles 126 y 128 - Desde las 8 a.m. hasta las 1:30 p.m.



Rincón del Chicó: Calle 100 a calle 103 entre carreras 12 y 15 - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.



Toberín: Carrera 15 a carrera 17 entre calles 166 y 168 - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.

Suba

Casa Blanca: Calle 212 a calle 214 entre carreras 92 y 92, Cementerio Inmaculada Kilómetro 13 - Desde las 8 a.m. hasta las 4:30 p.m.



Villa Elisa: Calle 132 a calle 136 entre carreras 93 y 96 - Desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m.

Teusaquillo

El Recuerdo: Carrera 35 a carrera 37 entre calles 24 y 26 - Desde las 8 a.m. hasta las 1 p.m.



Sears: Carrera 26 a carrera 28 entre calles 52 y 54 - Desde las 8 a.m. hasta las 12:30 p.m.

Los Mártires

Paloquemao: Carrera 21 a carrera 23 entre calles 14 y 16 - Desde las 6 a.m. hasta las 5 p.m

La Candelaria

Las Aguas: Calle 16 a calle 18 entre carreras 1 y 3 - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.

Fontibón

Capellanía: Carrera 73 a carrera 81 entre calles 21 y 24 - Desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m



Modelia Occidental: Calle 22 a calle 24 entre carreras 79 y 81 - Desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m.

Engativá

Bolivia 2: Carrera 108 a carrera 110 entre calles 70 y 72 - Desde las 8:30 a.m. hasta las 11:30 a.m



El Dorado: Carrera 125 a carrera 127 entre calles 63 y 65 - Desde las 1 p.m. hasta las 5 p.m

Barrios Unidos

Metrópolis: Carrera 65 a carrera 67 entre calles 75 y 77 - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m



Simón Bolívar: Carrera 63 a carrera 65 entre calles 78 y 80 - Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m

Kennedy

El Jazmín: Calle 41 sur a calle 43 sur entre carreras 94 y 96 - Desde las 8:30 a.m. hasta las 3 p.m.



Jacqueline: Carrera 76 a carrera 78 entre calles 46 sur y 50 sur - Desde las 6 a.m. hasta las 5 p.m.



Los Almendros: Carrera 96 a carrera 100 entre calles 40 sur y 42 sur - Desde las 6 a.m. hasta las 5 p.m.

Bosa

Escocia: Calle 55 sur a calle 57 sur entre carreras 81 y 83 - Desde las 7:30 a.m. hasta las 1 p.m.

San Cristóbal

Santa Ana Sur: Carrera 4 a carrera 6 entre calles 9 sur y 11 sur - Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.



Santa María: Calle 9 sur a calle 11 sur entre carreras 2 y 4 - Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Ciudad Bolívar

Veredas Quiba y Mochuelo: Desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m.



Estrella del Sur: Calle 76 sur a calle 78 sur entre carreras 17 y 19 - Desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m.

Usme

Desarrollo Barsuelos: Carrera 0 este a carrera 2 este entre calles 99 sur y 101 sur - Desde las 8 a.m. hasta las 12 p.m.



La Andrea: Carrera 8 a carrera 10 entre calles 79 sur y 81 sur - Desde las 8 a.m. hasta las 12 p.m.

