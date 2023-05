Debido a obras de reparación y el mantenimiento de las tuberías y redes de distribución de algunos sectores de la capital, el acueducto de Bogotá informa aquí que realizará cortes de agua en diversos barrios con una duración estimada entre 4 a 28 horas.

Para el día de mañana en las localidades de Engativá, Suba, Los Mártires, Ciudad Bolivar, Puente Aranda y San Cristóbal se realizarán cortes desde las ocho de la mañana, en los barrios Paloquemao, El Listón, El Vergel y Pensilvania, en el horario de las 9 a.m. el principal afectado será El Lujan ubicado en Engativá.



A partir de las 10 a.m. en los sectores de Mónaco, Batán, El Pinar,Patio Bonito II, Provivienda, Occidental, Dindalito ParcialGranja, Tabora, Soledad Norte, Nidia Quintero, Santa Rosita, Villa del Madrigal, Arborizadora Baja, El Chircal Sur, Verona y Sierra Morena ya no contarán con agua, en un tiempo de 24 a 28 horas según informa el acueducto.



El 17 de mayo los cortes serán desde las 7 a.m. en diferentes sectores de las localidades de Chapinero,Bosa, Tunjuelito y Usaquen, y en otros nuevos de las localidades de Suba, Engativá, Kennedy y San Cristóbal.

En este caso barrios como San Rafael, Prado Rincón, Santa Helena, La Sultana, Prado Pinzón de Suba, tendrán un corte de 4 horas solamente desde la 1 p.m., pero en el mismo sector los barrios que se ubiquen desde la carrera 54 a la carrera 72 entre la calle 134 y la calle 153 no poseerán servicio de agua desde las diez de la mañana y volverá en un plazo de 24 horas.

Usaquén

En los sectores comprendidos entre la carrera novena a la carrera 15, entre las calles 127 a 134 sufrirán un corte de agua de 24 horas desde las 10 a.m.

Chapinero

En esta localidad los barrios comprendidos entre desde la calle 40 a la calle 50, entre las carreras séptima a la carrera sexta este, sufrirán un corte de 11 horas desde la una de la tarde.



Algunos de los barrios que se verán afectados son los siguientes: Paraíso, Pardo Rubio, Bosque Calderón.

San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito

Los barrios de estas localidades tendrán corte de 24 horas desde las diez de la mañana del miércoles, estos sectores son: El Pinar, Isla del Sol, Nuevo Muzú, Muzú, Guadalupe Tunal Oriental, Samore, El Carmen, San Vicente Ferrer y la Ezperanza.

Fontibón

En esta localidad se realizarán los cortes en el sector de Ciudad Salitre y el Terminal de Transportes, entre la calle 22 y la avenida calle 26 desde las siete de la mañana. Y en el barrio Santa Cecilia entre la transversal 73a y la avenida carrera 86, desde la avenida calle 24 a la avenida calle 26, con un corte de 28 horas.

El jueves los cortes oscilarán entre 24 a 27 horas, empezando en tres diferentes horarios de 8, 9 y 10 de la mañana, dependiendo de las localidades y los sectores inmersos en los planes del acueducto.

Engativá

En este sector habrá barrios con cortes de agua de diferente duración y hora de inicio, uno comenzará a las 9 a.m. y se acabará después de 24 horas, esto es en el Simón Bólivar, entre la carrera 68 y carrera 60 desde la calle 80 a la calle 72.



Por otra parte, en barrios y lugares como Jardín Botánico, Normandía, Cur Compensar, Centro de Alto Rendimiento Coldeportes, Complejo El Salitre. Ubicados entre las carreras 68 y 72 desde la calle 26a a la calle 63.

Fontibón

En esta zona de la capital habrán cortes a las ocho de la mañana con una duración superior a las 24 horas, en este caso los barrios afectados serán Capellanía, Modelia, Granjas de Techo y Capellanía(entre la carrera 86 a la carrera 96a.

Soacha

En este municipio, los cortes de agua se llevarán a cabo entre la carrera 6 este hasta la carrera 3B, desde la calle 1 a la calle 14, donde se verán afectados barrios como: Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida.

Suba, Antonio Nariño y Tunjuelito

En estas localidades los cortes durarán de 24 a 27 horas y afectarán a diversos habitantes de barrios como: San Carlos Suba, Bilbao, Tibabuyes Occidental desde la carrera 135a hasta carrera 153a, entre la calle 142 a la 144.



En el sur los barrios ubicados entre la carrera 27 hasta la carrera 30, desde las calle 22 sur hasta la calle 12a Sur, tendrán un corte de 27 horas que empezará a las 8 a.m. en el barrio La Fragua.



En Tunjuelito, San Benito y San Carlos son los barrios que se verán afectados por esta situación desde las 10 a.m. con duración de 24 horas, entre la carrera 13f a la carrera 19c, desde la calle 53 sur a la calle 59b sur.

Rafael Uribe Uribe

Granjas de San Pablo, La Resurrección y Hospital San Carlos, son los barrios que desde las diez de la mañana no tendrán agua este jueves, especialmente a lo habitantes que vivan sobre la calle 32 Sur hasta la diagonal 45 bis b Sur, entre la carrera 11g y la carrera 17c.

Los cortes tendrán una duración de 4 a 28 horas. Foto: EAAB

El acueducto de Bogotá también le aconseja a la población almacenar agua para poder realizar actividades de cocina, aseo y vivienda.

