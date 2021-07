¡Ojo! Estos son los cortes de luz en Bogotá para este 23 de julio

Enel- Codensa, empresa encargada del servicio de energía en Bogotá, anunció que adelantará trabajos de mantenimiento este viernes 23 de julio, por lo que habrá cortes temporales o totales del servicio de luz en algunos barrios de la ciudad.



Según la empresa, los arreglos y mantenimientos buscan “reducir fallas en el suministro y responder de manera oportuna en caso de eventualidades”.

Estos son los cortes programados para este viernes 23 de julio.



Chapinero

-Barrio Cataluña: Carrera 4 a Carrera 8 entre Calle 38 a Calle 40.

Horario de la suspensión: 7:45 a.m. a 5 p.m.

Ciudad Bolívar

-Barrio Caracolí: Carrera 73 a Carrera 75 entre Calle 75 sur a Calle 77 sur.

Horario de la suspensión: 7:15 a.m. a 11:45 a.m.



-Barrio El Mirador de la Estancia: Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 62 sur a Calle 64 sur.

Horario de la suspensión: 7:45 a.m. a 5:15 p.m.



-Barrio Los Tres Reyes I: Calle 61 sur a Calle 64 sur entre Carrera 76 a Carrera 78.

Horario de la suspensión: 7:45 a.m. a 5:15 p.m.

Engativá

-Barrio Bonanza: Carrera 69 a Carrera 71 entre Calle 73 a Calle 75.

Horario de la suspensión: 7 a.m. a 1 p.m.



-Barrio Los Álamos: Calle 63 a Calle 65 entre Carrera 84 a Carrera 86.

Horario de la suspensión: 7:15 a.m. a 4 p.m.



-Barrio Normandía: Carrera 69 a Carrera 72 entre Calle 54 a Calle 57.

Horario de la suspensión: 8 a.m. a 2 p.m.



Kennedy

-Barrio Ciudad Kennedy Oriental: Carrera 77 a Carrera 79 entre Calle 25 sur a Calle 27 sur.

Horario de la suspensión: 8 a.m. a 2 p.m.



-Barrio Provivienda: Carrera 68 a Carrera 70 entre Calle 30 sur a Calle 35 sur.

Horario de la suspensión: 7 a.m. a 3:30 p.m.

San Cristóbal

-Barrio Juan Rey La Paz: Calle 67 sur a Calle 69 sur entre Carrera 12 este a Carrera 14 este.

Horario de la suspensión: 8:45 a.m. a 4 p.m.

Cortes de luz en Bogotá. Foto: iStock

Santa Fe

-Barrio Parque Nacional: Calle 38 a Calle 40 entre Carrera 0 a Carrera 7.

Horario de la suspensión: 7:45 a.m. a 5 p.m.

Suba

-Barrio Batán: Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 124 a Calle 126.

Horario de la suspensión: 7:30 a.m. a 4:15 p.m.



-Barrio Mónaco: Calle 113 a Calle 115 entre Carrera 52 a Carrera 55.

Horario de la suspensión: 8:30 a.m. a 5 p.m.

Teusaquillo

-Barrio La Soledad: Carrera 18 a Carrera 21 entre Calle 35 a Calle 40.

Horario de la suspensión: 6:30 a.m. a 4 p.m.



Soacha

-Barrio: Calle 12 a Calle 14 entre Carrera 1 este a Carrera 3 este.

Horario de la suspensión: 7:45 a.m. a 5:15 p.m.



-Barrio: Calle 1 sur a Calle 3 sur entre Carrera 7 a Carrera 9.

Horario de la suspensión: 1:30 p.m. a 5:30 p.m.



-Barrio: Carrera 76 a Carrera 78 entre Calle 62 sur a Calle 64 sur.

Horario de la suspensión: 7:45 a.m. a 5:15 p.m.



-Barrio: Calle 32 a Calle 34 entre Carrera 14 a Carrera 16.

Horario de la suspensión: 7:30 a.m. a 12 p.m.



Tenga en cuenta que Enel Codensa establece un horario para las intervenciones, "pero esto no significa que el servicio será suspendido por todo ese periodo de tiempo".



