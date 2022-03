La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB-, llevará acabo obras de reparación en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad y por ese motivo habrá cortes del servicio en algunas zonas.



Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio.



Cortes de agua para el 1 de marzo

Usaquén

La Carolina, Country Club.

De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Country Club, La Calleja.

Por la Calle 127, entre la Carrera 17 a la Carrera 19.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Engativá



Santa María del Lago

De la Calle 80 a la Calle 72, entre la Carrera 72 a la Carrera 77.

09:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Puente Aranda

Comuneros

De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 8 Sur a la Avenida Calle 6.

07:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Industrial Centenario y El Ejido.

De la Avenida Calle 20 (Avenida Américas) a la Avenida Calle 13, entre la Carrera 36 a la Carrera 50.

10:00 a.m.

24 horas

Renovación accesorio red acueducto



Fontibón



San Pablo Jericó

De La Carrera 116 a la Carrera 120, entre la Calle 17D a la Calle 19.

10:00 a.m.

24 horas

Cambio accesorios red acueducto



Los Mártires



El Listón

De La Carrera 18 a la Carrera 22, entre la Calle 13 a la Calle 19.

10:00 a.m.

24 horas

Instalación acometida red acueducto



San Cristóbal



Santa Inés, Bello Horizonte y Sagrada Familia.

De la Calle 36I Sur a la Calle 18 Sur, entre la Carrera 1 Este a la Carrera 13 Este.

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo



Bosa



San Martin, La Libertad, San Antonio, Villas del Progreso y Las Margaritas.

De la Calle 55 Sur a la Calle 74A Sur, entre la Carrera 87C a la Carrera 92.

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto



Ciudad Bolívar



Balmoral, Perdomo, Estancia, Casablanca, Galicia, Valvanera.

De la Autopista Sur (Calle 57R Sur) a la Calle 63 Sur, entre la Carrera 71B a la Carrera 77C.

12:00 m.

24 horas

Cambio e instalación accesorio red acueducto

