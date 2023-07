Con el fin de realizar trabajos de mantenimiento para evitar daños en las tuberías y permitir el acceso de agua a los ciudadanos, el acueducto hará cortes de agua durante esta semana. Aquí puede consultarlos.



Lunes

Chapinero: En los barrios El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte tercer sector, entre las calles 88 y 50 desde la carrera 15 hasta la carrera 20. Desde las diez de la mañana con un corte de 24 horas.



Usaquén: En los barrios Usaquén, Santa Ana, Escuela De Carabineros, desde la calle 108 hasta la 121, entre la carrera primera y la carrera séptima con una duración de 24 horas, empezando a las diez de la mañana .



Martes

Usaquén: Entre las calles 172 a 193 desde la carrera cuarta hasta la carrera séptima, lo que afectaría a los barrios El Redil, Barrancas Oriental, Horizontes Norte, Buenavista, desde las 10 a.m., con una duración de 24 horas.



De igual manera, en esta localidad se hará un corte de 24 horas en el barrio Santa Barbara Occidental, desde las diez de la mañana, entre las calles 116 y 127, desde la carrera 15 hasta la carrera 11. Con inicio a las diez de la mañana.



Chapinero: Se realizará un corte de cuatro horas desde las diez de la mañana en los barrios La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Porciúncula, Quinta Camacho. Entre las calles 88 y 53 desde la carrera 15 hasta la carrera séptima.



Suba: Ciudad Jardín Norte, Iberia, Atenas, Escuela de Carabineros, El Plan, Gilmar son los barrios de esta localidad que van a sufrir cortes desde las 10 a.m. con duración de 24 horas, desde la calle 130 hasta la 163 entre las carreras 72 a 76.



Puente Aranda: En los barrios Autopista Sur y Autopista Muzú Oriental donde se harán cortes de agua desde las siete de la mañana con duración de 28 horas desde la diagonal 16 sur, hasta la calle 45 sur entre la transversal 35 a la carrera 51.



Soacha: En el municipio se verán afectados Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida. Desde la calle 1 a la calle 14, entre la carrera 6 este a la carrera 3B. Iniciando a las 10 a.m. con una duración de 24 horas.



Miércoles

Kennedy: En el barrio El Tintal se hará un corte de 24 horas de las diez de la mañana entre las calles sexta (Avenida Américas) a la sexta d, desde la carrera 80g a la carrera 86.



En esta localidad se llevará a cabo un corte de 28 horas en el barrio Lusitania desde las siete de la mañana, que abarcará la avenida calle sexta a la avenida calle 13, entre la carrera 68 a la carrera 68g.



Por último, en esta localidad se llevará a cabo un corte de cuatro horas empezando a las 10 a.m. en los barrios Kennedy Central, Carvajal, Giraldilla, Casablanca, Paraíso, Hospital Kennedy entre las calles 20 sur a la calle 39 sur y desde la carrera 72 a la carrera 86.



Suba: Los barrios Estoril y Pasadena sufrirán cortes de agua entre la calle 100 a la 111, desde la carrera 53 a la 45, en un periodo de 24 horas empezando a las diez de la mañana.



Barrios Unidos: Los Andes es el barrio que tendrá un corte de agua programado desde las 10 a,m, con una duración de 24 horas, entre las calles 90 y 100 y la transversal 55 a la avenida carrera 68.



De igual manera en la localidad se llevará a cabo otro corte con el mismo periodo de tiempo entre la calles 90 y 100, la carrera 45 hasta la transversal 60c, lo que afectará a los barrios La Castellana y Rionegro.

En varios sectores habrá cortes de agua Foto: Archivo El Tiempo

Puente Aranda: El único barrio que se verá afectado en esta localidad es Comuneros desde la avenida carrera 30 hasta la carrera 36, entre la calle 3 a la avenida calle 6, durante 28 horas desde las 7 a.m.



Fontibón: Ciudad Salitre y el Terminal de transportes son los barrios que sufrirán un corte de 28 horas desde las siete de la mañana, entre la carrera 68d a la carrera 72, desde la avenida calle 22 a la avenida calle 26 .



San Cristóbal y Usme: En estas localidades se llevarán cortes de 24 horas desde las diez de la mañana entre la calle 33 sur a la calle 41 bis sur, entre la carrera 6e a la Carrera 8a, lo cual afectará a los barrios San Vicente, La Victoria, Bellavista Sur.



Por otro lado, las otras zonas afectadas serán San José Sur Oriental, La Gloria Oriental, Villa del Cerro, El Paraíso, Santa Rita Sur Oriental, Villabel, Canadá Guira, Arrayanes I, Arrayanes V. Barrios ubicados entre la carrera 3b a la Carrera 11e, desde la calle 41 sur a la calle 53 Sur.



⚠️Para tener en cuenta:



Esta semana tendremos #CortesDeAgua🚱 programados por mantenimiento de redes en algunas zonas de la ciudad.



Conoce todos los detalles y listado de barrios aquí👉 https://t.co/YjRfqwoOiw pic.twitter.com/6CwaPRK7ow — Acueducto de Bogotá #SomosAgua💧 (@AcueductoBogota) July 10, 2023

Jueves

Kennedy: Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central tendrán cortes de agua en diferentes zonas, las cuales son: Desde la calle 37 sur a la calle 41 sur, entre la carrera 78b a la carrera 78k, entre la calle 41 sur a la calle 42 sur desde la transversal 78i a la transversal 78h y entre la transversal 78b a la transversal 74f, entre la calle 40 sur a la calle 41 sur y por último, desde la calle 26 sur a la avenida primera de Mayo (Transversal 73), entre la carrera 78b a la carrera 72c.



Tendrán un corte de 24 horas que comenzará a las diez de la mañana.



Suba: En esta localidad se realizará un corte de 24 horas desde las diez de la mañana, en los barrios Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado, Santa Helena, entre la la carrera 45 a la carrera 56a y desde la calle 129 a la calle 145.



De igual manera, en los barrios Calatrava, Niza Norte, Niza, se presentará un corte de agua desde las 10 a,m, con duración de solo cuatro horas desde la calle 129 a la calle 125, entre la carrera 72 a la Avenida Suba.



Fontibón: El corte esta programado desde las siete de la mañana con un duración de 28 horas para los barrios Granjas de Techo, Capellanía y Modelia, entre la calle 24 a la Avenida Calle 26 desde la transversal 73 a la carrera 75 y desde la avenida calle 3 a la calle 26 sur, entre la carrera 68 a la carrera 71d.



Usaquén: Canaima, El Cerezo, El Verbenal, La Carolina, Country Club serán los barrios que tendrán cortes de agua entre la acrrera 18 a la carrera 45 desde la calle 182 a la calle 201 y los ciudadanos que habitan entre la carrera novena a la carrera 15, entre la calle 127 a la calle 134.



Puente Aranda y Usme: Hipotecho, Oasis, Usme Pueblo, La Requilina, son los barrios que sufrirán cortes de agua, el primero lo tendrá desde las siete de la mañana y durará 28 horas entre la carrera 51 a la transversal 53, desde la calle 2f a la calle 26 sur.



Mientras que los barrios de Usme sufrirán un corte de 12 horas empezando a las 10 de la mañana, desde la calle 137 a la calle 139 Sur, entre la carrera 2 Este a la carrera 14.



Barrios Unidos: Rafael Uribe, San Felipe son los sectores que tendrán cortes desde las 9 a.m. con un duración de 24 horas, para los hogares ubicados entre la calle 68 a la calle 90, desde la carrera 15 a la carrera 24.

Viernes

Usaquén: San Cristóbal Norte, Santa Teresa, Los Cedros, Las Margaritas y Bosque de Pinos III son los barrios que tendrán cortes de 24 horas en este sector de la ciudad, comenzando a las diez de la mañana. Esto será para las personas que viven entre Carrera 8a hasta la carrera 9, desde la Calle 163a hasta la calle 170, desde la carrera 15 a la carrera 45, entre la calle 142 a la calle 153 y por último, los ubicados entre la carrera 4a hasta la carrera 7, desde la calle 153 a la calle 160a.



Soacha: En el municipio se harán cortes de 12 horas empezando a las diez de la noche en los barrios Santo Domingo, Mirador, Corinto Luis Carlos Galan I, II y III, Villla Mercedes, Santo Domingo, Santa Viviana , Minuto de Dios, Los Robles, Mirador de Corinto.



Esto se hará entre la calle 13 a la calle 4 desde la transversal 19 este (Carrera 14B Este) a la transversal 9 este.

