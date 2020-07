Estos barrios tendrán cortes de agua en Bogotá del 27 al 30 de julio

Varios barrios y sectores de Bogotá se quedarán la próxima semana sin agua por cuenta de los trabajos de mantenimiento de la Empresa de Acueducto de Bogotá.



Revise el siguiente listado de cortes programados entre el 27 y 30 de julio:

Martes 28 de julio

San Cristóbal:



Altos del Zuque, Fiscala Alta, Altamira, Juan Rey (La Paz), Santa Rita Sur Oriental, Quindío, El paraíso, El Pinar, Puente Colorado, Yomasa, Nueva Gloria, Altos del Zipa, Bosque de Los Alpes, La Arboleda, Moralba, Los Alpes, Tibaque, Los Libertadores, Nueva Delhi, La Belleza y Las Gaviotas: De la calle 23 Sur a la diagonal 71 Sur, entre carrera 8 Este a la carrera 5 Este - Desde las 10 a.m. (24 horas).



Bosque Central, Villa Diana, Liliana, Bolonia 1, Fiscala Alta, Juan Rey, Chiguaza, Bolonia, Quindío, El Pinar, La Esperanza Sur, San Pedro Sur, La Esperanza Sur, Yomasa, Bolonia 1, Tocaimita Oriental, Ciudad Londres 1, Londres Rural, Doña Liliana, Ciudad Londres, La Arboleda, Los Libertadores, San Rafael De Usme, Nueva Delhi, La Cabaña, Los Soches, Los Pepinitos y Las Gaviotas: De la calle 61 Sur a la calle 87 Sur, entre

carrera 18 Este a la carrera 7 Este - Desde las 10 a.m. (24 horas).



San Cristóbal Sur, Las Mercedes y San Blas: De la calle 10 Sur a la calle 30Sur, entre carrera 1 Este a la carrera 14 Este - Desde las 8 a.m. (24 horas).



Engativá:



Estrada: De la calle 72 a la calle 66, entre carrera 68 a la carrera 70 - Desde las 10 a.m. (24 horas).



Suba: Batán y Mónaco: De la calle 108 a la calle 127, entre carrera 45 a la carrera 56 - Desde las 10 a.m. (24 horas).

Miércoles 29 de julio

Chapinero y Usaquén



Chapinero y Usaquén: De la calle 92 a la calle 104, entre carrera 9 a la carrera 45 - Desde las 10 a.m. (24 horas).





Rafael Uribe Uribe



Diana Turbay, San Agustín y Cerro de Orcuta: De la carrera 1 a la carrera 5N, entre diagonal 48A Sur a la calle 49B Sur - Desde las 8 a.m. (24 horas).





Usme

​

San Pedro: De la carrera 15 Este a la carrera 21 Este, entre calle 80 Sur a la calle 83 Sur - Desde las 8 a.m. (24 horas).

Jueves 30 de julio

Usme



Centro Usme: De la calle 128 Sur a la calle 139 Sur, entre carrera 3 a la carrera 2 Este - Desde las 8 a.m. (24 horas).



El Refugio 1, El Portal Urbano, El Porvenir de Los Soches, El Nuevo Portal 2, El Nuevo Portal, Portal al Llano de Usme, El Portal del Divino y Portal Rural 2: De la calle 112 Sur a la calle 115 Sur, entre carrera 6 Este a la carrera 13 Este - Desde las 9 a.m. (24 horas).



Rafael Uribe Uribe



Granjas de Santa Sofía: De la calle 41B Sur a la calle 32D Sur, entre transversal 12J a la transversal 17B - Desde las 8 a.m. (24 horas).





Suba



Berlín, Lisboa, San Pedro, Tibabuyes, Tibabuyes Universal y Toscana: De la calle 129 a la calle 142, entre transversal 127 a la carrera 151 - Desde las 10 a.m. (24 horas).





Engativá



La Serena, París Gaitán, Coravelpi, Minuto de Dios, Villa Carolina, Lagartos, Lorena y

Andalucía: De la avenida Boyacá a la avenida Ciudad de Cali, entre calle 80 a la calle 91A - Desde las 10 a.m. (24 horas).

BOGOTÁ