La Empresa de Acueducto y Alcantarillado (EAAB) realizará múltiples mantenimientos en las tuberías, en la ciudad de Bogotá y sectores aledaños, por ello habrá suspensión temporal del agua.

La suspensión del servicio será desde el martes 23 hasta el viernes 26 de mayo y puede llegar a tardar hasta 28 horas.



Además, el acueducto recomienda llenar los tanques de suministro o de reserva en los hogares y utilizar el agua de manera consciente.

También, aconsejan que el agua que almacene en recipientes debe consumirse en un periodo de 24 horas.

Según la Secretaría Distrital estos son los barrios afectados:

Martes 23 de mayo:

- Localidad de Kennedy:



Villa Alsacia. De la carrera 72 a la transversal 73, entre la calle 12 a la calle 10. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas.



- Localidad de Santa Fe

Belén, Egipto, Teatro La Media Torta, Las Aguas, La Perseverancia, La Macarena Parte Alta, La Paz Centro, Quinta de Bolívar, Colegio Ramon B Jimeno, Universidad Los Andes, La Roca, Las Brisas. De la calle 1 a la calle 33, entre la carrera 3 a la carrera 7 este. 10:00 a.m. hasta por 4 horas.

Miércoles 24 de mayo:

- Localidad de Suba:



Mónaco y Batan. De la carrera 45 a la carrera 55, entre la calle 108 a la calle 127. 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Empates red acueducto

Ciudad Jardín Norte, Iberia. De la carrera 72 a la transversal 76, entre la calle 130 a la calle 145., 10:00 a.m. hasta por 24 horas.



- Localidad de Chapinero:



El Retiro.De la calle 87 a la calle 72, entre la carrera 9 a la carrera 20, 09:00 a.m. hasta por 24 horas. Empates red acueducto



- Localidad de Los Mártires:

El Vergel. De la carrera 21 a la carrera 27, entre la calle 5 a la avenida calle 3, 08:00 a.m. hasta por 27 horas.



- Localidad de Fontibón:

Montevideo. De la carrera 68d a la carrera 72, entre la calle 22 a la avenida calle 13, 08:00 a.m. hasta por 27 horas.



-Localidad de Bosa:

Jiménez de Quesada, San Pablo y La Estación de Bosa. De la calle 71 sur a la calle 65a sur, entre la carrera 77g a la carrera 81, 10:00 a.m. hasta por 24 horas.



- Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe:

​

Eduardo Santos, Olaya, San José Sur, Restrepo, San Antonio, Gustavo Restrepo, Hospital Santa Clara, Centro Médico Eps Sanitas, Policlínico Olaya. De la calle 1 a la calle 43 sur, entre la carrera 13 a la carrera 25a, 08:00 p.m. hasta por 14 horas.



- Localidad de San Cristóbal:



Manila, Molinos de Oriente, Montecarlo, Laureles Alto, San Cristóbal, El Triángulo, Tibaque, Gran Colombiano. De la calle 13 sur a la avenida primera de mayo, entre la carrera 19 este a la carrera 11 este, 10:00 a.m. hasta por 4 horas.



Moralba, Nueva España, Nueva Gloria. De la calle 34 sur a la calle 54 sur, entre la carrera 10 este a la carrera 16a este, 10:00 a.m. hasta por 24 horas.



Vitelma, Buenos Aires y Ramírez. De la calle 1d a la calle 13 sur, entre la carrera 3 a la transversal 11 este, 10:00 a.m. hasta por 24 horas.

Conozca que localidades se verán afectadas.

Jueves 25 de mayo:

- Localidad de Suba:



Ciudad Hunza, Villa Alcázar. De la carrera 84b a la carrera 88c,entre la calle 127f a la calle 129f, 10:00 a.m. hasta por 24 horas.



- Localidad de Puente Aranda:

Comuneros. De la avenida carrera 30 a la carrera 36, entre la avenida calle 8 sur a la calle 3, 08:00 a.m. hasta por 27 horas.



- Localidad de Kennedy:

​

Lusitania. De la avenida calle 6 a la avenida calle 13, entre la carrera 68 a la carrera 68g, 08:00 a.m. hasta por 27 horas.



- Localidad de Fontibón:

​

Ciudad Salitre, Terminal de Transportes.De la carrera 68d a la carrera 72, entre la avenida calle 22 a la avenida calle 24, 08:00 a.m. hasta por 27 horas.

Granjas de Techo.De la calle 13 a la calle 22, entre la carrera 68 a la carrera 68d, 08:00 a.m.27 horas.



Capellanía, Modelia.De la calle 22 a la avenida calle 26, entre la avenida carrera 72 a la carrera 86, 07:00 a.m. hasta por 28 horas.



Capellanía, Modelia. De la avenida calle 24 a la avenida calle 26, entre la transversal 73a a la carrera 75, 08:00 a.m. hasta por 27 horas.



Santa Cecilia. De la avenida calle 24 a la avenida calle 26, entre la transversal 83 a la carrera 86, 08:00 a.m.hasta por 27 horas.



- Localidad de Bosa:

La Esperanza. De la calle 78 sur a la diagonal 74 sur, entre la carrera 80j a la carrera 77h, 10:00 a.m.hasta por 24 horas.



- Localidad de Kennedy:

La Cecilia, El Rubí y Roma (Sur de la Calle 56A Sur).De la diagonal 57b bis sur a la calle 58 bis sur, entre la carrera 79 a la carrera 79c. De la calle 56a sur a la calle 58g sur, entre la carrera 78 a la carrera 79. De la carrera 78 a la carrera 77g bis, entre la calle 57c sur a la calle 58g sur, 10:00 a.m.hasta por 24 horas.



-Localidad de San Cristóbal:

San Pedro, San Cristóbal, Santa Inés, San Blas.De la calle 9 sur a la calle 24 sur, entre la carrera 7 este a la carrera 3, 10:00 a.m. hasta por 4 horas.



Afectación Tanque Quindío: Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Alpes, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindio, Santa Rita Sur Oriental, Tibaque, Yomasa.



Afectación Tanque Juan Rey: Arboleda Santa Teresita, Bolonia, Bolonia I, Chiguaza Rural, Chiguaza Urbano, Ciudad Londres, Ciudad Londres I, Ciudad Londres Rural, Dona Liliana, El Bosque Central, Fiscala Alta, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Nueva Delhi, Pepinitos, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque, Tibaque Sur, Tocaimita Oriental, Villa Diana, Yomasa.



Afectación Tanque Londres: Barrio Londres. De la calle 33 sur a la calle 85 sur, entre la carrera 4b este a la carrera 24 este, 10:00 a.m. hasta por 24 horas.

Santa Rita Sur Oriental y El Paraíso. De la diagonal 50 sur a la calle 55 sur, entre la carrera 4b este a la carrera 11 este, 10:00 a.m. hasta por 24 horas.



-Localidad de Tunjuelito:

Fátima. De la calle 49 sur a la calle 52b sur, entre la transversal 30 a la transversal 44, 10:00 a.m. hasta por 24 horas.

Viernes 26 de mayo:

- Localidad de Antonio Nariño:

​

La Fragua. De la calle 22 sur a la calle 12a sur o Canal Fucha, entre la carrera 27 a la carrera 30, 08:00 a.m. hasta por 27 horas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

VANESSA PÉREZ