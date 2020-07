Sepa qué barrios tendrán cortes de agua esta semana en Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hará trabajos de mantenimiento esta semana. Por eso, algunos barrios podrían quedar sin el servicio por algunas horas.



En esta nota le mencionamos cuáles son:

Miércoles 22 de julio

Chapinero



El Chicó: De la calle 88 a la calle 100, entre carrera 7 a la carrera 11. - Desde las 10: a.m. (24 horas).





Usme



Antonio José de Sucre y Villa Israel: De la calle 97A Sur a la calle 116A Sur, entre carrera 2 Este a la carrera 5 Este. - Desde las 10 a.m. (24 horas).



Centro Usme: De la calle 128 Sur a la calle 139 Sur, entre carrera 3 a la carrera 2 Este.

- Desde las 10 a.m. (24 horas).





Engativá



Estrada: De la calle 72 a la calle 66, entre carrera 68 a la carrera 70. - Desde las 8 a.m. (24 horas).





Teusaquillo

Palermo: De la calle 40 a la calle 53, entre carrera 14 a la carrera 19 - Desde las 8 a.m. (24 horas).

Jueves 23 de julio

Suba



Las Mercedes 1, Tuna Baja y Villa Hermosa: De la calle 153 a la calle 17, entre carrera 104 a la carrera 109 - Desde las 10 a.m. (24 horas).





Engativá:



Boyacá: De la calle 63 a la calle 68, entre carrera 72 a la carrera 77A - Desde las 8 a.m. (24 horas).





Puente Aranda

Los Ejidos y Gorgonzola: De la carrera 36 a la carrera 50, entre calle 6 a la calle 13 - Desde las 10 a.m. (24 horas).





Usme



Marichuela y Valles de Cafam: De la calle 73D Sur a la calle 94 Sur, entre carrera 2 Este a la carrera 4 - Desde las 8 a.m. (17 horas).





Usaquén

Codito, Buenavista, Horizonte Norte, La Estrellita, Tibabita, El Rocío Norte y Bosque de María: De la calle 170 a la calle 193, entre carrera 6A Este a la avenida carrera 7 - Desde las 9 a.m. (23 horas).



Viernes 24 de julio

Chapinero



Chicó Norte y Chicó Norte 2do Sector: De la calle 88 a la calle 100, entre carrera 8 a la carrera 15 - Desde las 10 a.m. (24 horas).

