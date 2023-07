Con el fin de que a finales de este año se adjudique el proyecto del Corredor Verde por la carrera 7.ª, el Distrito anunció ayer que ya están publicados los prepliegos de la obra en la plataforma del Secop II, para que todos los interesados vean los diseños y puedan plantear sus preguntas a la Administración Distrital.



El anuncio estuvo a cargo del director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Diego Sánchez; la secretaria distrital de Movilidad, Deyanira Ávila, y el gerente del Corredor Verde, Juan Pablo Caicedo.



Sánchez, por medio de una transmisión en vivo, mencionó que este proyecto busca reverdecer la ciudad y promover la movilidad sostenible. Agregó que el Distrito invertirá 2,5 billones de pesos en el Corredor Verde, lo que incluye obra, interventoría y mantenimiento.



“Quienes estén interesados en participar en la licitación se pueden dirigirse a Secop II, licitación 03, 04 y 05 del IDU, en donde van a encontrar los diseños de detalle, de ingeniería, de arquitectura, de estructura, de pavimentos, de redes, de todos los elementos que hacen parte de este proyecto”, agregó.

Corredor Verde sobre la Calle 26 (Centro Internacional). Foto: Alcaldía de Bogotá

Cabe resaltar que el Corredor Verde ha sido uno de los proyectos que más ha defendido la alcaldesa Claudia López, pues, además de mejorar la movilidad en el borde nororiental de Bogotá, busca ser uno de los tres corredores que alimentarán la primera línea del metro, junto con la avenida 68 y la Ciudad de Cali.



Por otro lado, el Distrito resalta que la obra tendrá una extensión de 22 kilómetros con transporte público 100 por ciento eléctrico a cargo de La Rolita y que contará con 23 ecoestaciones abiertas. Además, tendrá 24 kilómetros de ciclorruta segregada con vegetación, 280.000 metros cuadrados de espacio público y 16 plazas alamedas.



Contará, asimismo, con nuevas intersecciones a desnivel para los vehículos en las calles 127, 100, 92 y 85 con Circunvalar, además de nuevas orejas en la 134 y la 147. Esto con el fin de resolver los lugares donde actualmente se genera mayor congestión vial.



El proceso de licitación

Juan Pablo Caicedo, gerente del Corredor Verde, aseguró que tan pronto se resuelvan las dudas de los interesados, se publicarán los pliegos finales el 27 de julio. Así, para principios de septiembre se espera la apertura de la licitación.



La obra se dividirá en tres tramos y cinco contratos: el primero irá desde la 7.ª con calle 24 hasta la calle 76; el segundo, de la calle 76 a la 99, incluyendo las intersecciones de la calle 85 con Circunvalar y de la calle 92; y el tercero, de la calle 99 a la 200.



Este último tramo se dividirá a su vez en tres fragmentos: de la calle 99 hasta la 127, incluyendo la armonización con el Plan Parcial El Pedregal y la intersección elevada de la 127; de la calle 127 hasta la calle 183, planteando mejoras en la 134 y la 147 para los vehículos privados; y de la 183 a la 200, ampliando la vía a cuatro carriles e incluyendo la construcción del patio portal.



El Distrito espera la participación de empresas nacionales e internacionales con experiencia en megaproyectos de infraestructura vial urbana y un capital de trabajo suficiente para ejecutar y cumplir con estos contratos. Los requisitos jurídicos, financieros y de experiencia que deben cumplir están enmarcados en los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente.

La licitación será abierta en abril y la adjudicación en julio próximo. Foto: IDU

“Con cinco contratos se aumentan las posibilidades de tener competencia, lo que implica mejores ofertas y proponentes. También les da oportunidad a firmas intermedias e ingeniería nacional. Además, al tener varios contratos se diversifica el riesgo de que la obra se retrase”, dijo Darío Hidalgo, profesor de la Universidad Javeriana.



Una vez las empresas interesadas hayan presentado su oferta económica y técnica, se espera que la adjudicación del proyecto se anuncie en el último trimestre del 2023. El IDU agendó la firma del acta de inicio de esta obra en noviembre próximo.



De acuerdo con los prepliegos, los contratos que se adjudiquen tendrán tres etapas: etapa de preconstrucción, con un plazo máximo de 8 meses; etapa de construcción, con un plazo máximo de 36 meses, y etapa de mantenimiento, con un plazo de 3 años. Se ha establecido la obligación de trabajar a doble jornada (de 6 a. m. a 2 p. m. y de 2 p. m. a 10 p. m.).



¿Qué pasará con opositores?

Caicedo resaltó que el Corredor Verde tuvo una “histórica” participación a través de diferentes espacios de cocreación. En el último semestre, se llevó a cabo una fase de validación de los diseños de detalle en los que distintos interesados en el proyecto (vecinos, ciudadanía organizada, expertos, academia y gremios) opinaron, observaron y recomendaron ajustes.



No obstante, Hidalgo afirmó que este proyecto ha sido controversial y puede que aún tenga opositores, entre vecinos, urbanistas y políticos. Pero, por esta razón, dijo que en la mayor parte de los puntos en los que no estaban de acuerdo se plantearon medidas cautelares.



Uno de estos puntos era el proyecto de desarrollo urbano de El Pedregal, en la 7.ª con 100, que no contemplaba la construcción de la troncal. “Ya se llegó a un acuerdo con los desarrolladores y no deberían existir problemas”, manifestó el experto.



Otras de las medidas adoptadas tuvieron que ver con no intervenir el muro de encerramiento en el parque del Chicó ni el parque Nacional, el cual es patrimonio.

Parque Nacional sobre la Pontificia Universidad Javeriana (Calle 39). Foto: Alcaldía de Bogotá

Finalmente, Hidalgo añadió que posiblemente el punto que tiene mayor reclamo sea el de la reducción de carriles mixtos en sentido norte-sur en Chapinero, que se reemplazan por un carril de acceso a predios que no tiene continuidad. Esto implica que quienes viajan al centro en carro tengan que cambiar de ruta.



Sin embargo, dijo que esto solo afecta al 8 por ciento de las personas que transitan en Chapinero, mientras que el 92 por ciento restante tendrá mejoras en sus tiempos de viaje.



REDACCIÓN ELTIEMPO

LAURA MERCADO

