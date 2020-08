Se buscan niños y niñas de Bosa que necesiten una prótesis de brazo

Si usted es madre, padre o acudiente de un niño o niña que viva en Bosa y que requiera una prótesis de brazo, sepa que la Corporación Suyay está buscando 18 candidatos para una donación y un programa de terapias totalmente gratuito.



"Buscamos niños y niñas desde los 4 años hasta los 15 años que necesiten un prótesis de brazo para ser donada junto con terapia de rehabilitación física y psicológica. Los beneficiados serán solo de la localidad de Bosa pues la empresa patrocinadora pertenece a esta en Bosa y quiere ayudar a si comunidad", explicó Yusef Muñoz, director de la Corporación.

(Le puede interesar: Suyay, una nueva oportunidad para niños y niñas a través de prótesis)

La entrega de estas prótesis se hace con el apoyo de Connexion Movil, operadora de TransMilenio.



Estas prótesis tienen la particularidad de ir personalizadas con diseños infantiles, a gusto del portador.

Prótesis Suyay Foto: Prótesis Suyay

¿Qué debo hacer si estoy interesado?

Tenga en cuenta que los requisitos para participar son los siguientes_



- Vivir en Bosa.



- Que el menor tenga entre 4 y 15 años.



- Que tenga ausencia física del miembro superior.



- Si es amputación transradial: que haya cinco centímetros (mínimo) desde el codo hasta el muñón.



- Si es amputación de mano: que haya más de cinco centímetros (mínimo) desde el codo hasta el muñón.



- Si es malformación congénita: también se puede aplicar.



Si usted cumple todos estos requisitos debe ponerse en contacto al 321 885 0668 o al 321 484 48 23 o. Recuerde hacerlo antes del 15 de septiembre.

Una vez comiencen el proceso, la fundación hará una primera revisión a través de fotos y videollamada para revisar si los pacientes son aptos.



Si todo resulta bien, pasan a una evaluación con una IPS y, luego, comienza la elaboración de la prótesis que, además, incluirá el diseño que el niño o la niña deseen.



Se espera que las entregas se hagan en octubre y noviembre.



"No les cuesta nada, todo es gratis. Pero los padres quedan con el compromiso de participar en las terapias con la Manuela Beltrán (son terapias física, psicológicas y de trabajo social). Nosotros les damos eso y ellos tienen que cumplir con las terapias virtuales. Todo es para que la prótesis se use y no quede olvidada en un cajón", explica el director de la Fundación.



BOGOTÁ

*Queremos leer más historias de personas que estén haciendo buenas acciones por Bogotá y sus habitantes. Si tiene una, escríbanos a anapul@eltiempo.com