Contraloría le pone la lupa a la plata para atender la pandemia

A través de las figuras de urgencia manifiesta y calamidad pública, el Distrito ha invertido 366.142 millones de pesos en la atención de la pandemia. Ese monto no incluye los recursos que han sido contratados mediante concurso de méritos y de forma directa.



Así lo establece un primer corte de cuentas de la Contraloría Distrital a los contratos que han ejecutado, a través de las dos figuras, secretarías y entidades públicas para responder a la emergencia sanitaria por el covid-19 en la ciudad.

Según el organismo de control fiscal, entre el 20 de marzo, cuando se declaró el simulacro de cuarentena, y el pasado 8 de enero, esos recursos se ejecutaron en 859 contratos, 826 de ellos por urgencia manifiesta y 33, por calamidad pública.



Según el contralor Andrés Castro, la dos figuras están contempladas en la ley y permiten agilizar, en las circunstancias como las que está viviendo la ciudad, agilizar el proceso para atender las necesidades que se requieren de forma inmediata.



“La evaluación y verificación que vamos a hacer es para ver si cumplen los requisitos y características que exigen estas figuras. La idea también es profundizar en aquellos que aún no hemos tenido oportunidad de hacerlo”, afirmó Castro.



El secretario Jurídico de la Alcaldía, William Mendieta, dijo que las entidades cumplieron con los requisitos y exigencias para contratar por urgencia manifiesta, y señaló que, con ese fin, al principio de la pandemia, su despacho y la Secretaría General expidieron una cartilla y una directiva con exigencias adicionales.



Recordó que la Contraloría ya archivó la investigación a las alcaldías locales por la contratación con la Cruz Roja para la entrega de mercados. “La figura fue utilizada en debida forma por cada uno de los sectores y ellos continúan haciendo la tarea. Estamos prestos a colaborar en la revisión”, aseguró.



Por urgencia manifiesta se suscribieron contratos por 343.076 millones. El 98,2 % de esos recursos (336.900 millones) se concentraron por los Fondos de Desarrollo Local (FDL) y seis entidades. Los Fondos dispusieron de 165.262 millones, el 48,17 %.



“Este es un tema muy sensible y lo tengamos priorizado este año”, explicó el Contralor, quien dijo que ayer les informó a los gerentes del seguimiento “muy cercano” que se va a hacer de los recursos invertidos en la pandemia. A los Fondos le siguieron, en orden, el Fondo Financiero de Salud, con 65.904 (19,21 %) y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), con 1.407 millones (14,98 %).



De los contratos celebrados con esta figura, señala el informe, 18 fueron suscritos con 10 contratistas. Con ellos se ejecutaron 261.764 millones de pesos, es decir, el 76,3 % de los recursos por urgencia manifiesta. Los contratistas con mayor participación son la Caja de Compensación Familiar Compensar, con cuatro contratos por 104.051 millones (30,33 %), y la Cruz Roja, con 71.501 millones (20,84 %).



Para prestación de servicios se ejecutaron 114.391 millones (33 %), mientras para la vinculación de personal de la salud se destinó a penas el 1,9 % (unos 6.500 millones) mediante urgencia manifiesta.



Otros objetos de contratos fueron: suministros de bienes y servicios (78.817 millones) y equipos médicos, dotaciones, medicamentos e insumos (46.396 millones), kits de reactivos (13.622 millones) y 10.279 millones para elementos de protección personal. A obras se destinaron 46.396 millones.



A través de la calamidad pública, la otra figura que ha utilizado el Distrito en esta emergencia, se realizaron 33 contratos por 23.066 millones de pesos. De estos, el 46,6 % se suscribieron con la Secretaría de Salud (convenio con el Idiger). También están como principales contratistas la Sociedad CI MCA y la Cruz Roja Colombiana, seccional Cundinamarca y Bogotá.



Igual que con la urgencia manifiesta, según la Contraloría, con la calamidad pública también hubo concentración. De los 33 contratos celebrados, 13 fueron con 10 contratistas, con el 93,84 % de los recursos, para una cuantía de 21.644 millones de pesos.

Bogotá va a triplicar los puntos de vacunación

La Alcaldía de Bogotá va a triplicar los puntos de vacunación que tiene actualmente para enfrentar el dispendioso proceso que se viene con la inmunización contra el covid-19 en la ciudad. La ciudad cuenta con 336 puntos habilitados y la idea es llegar a 1.020.



El anuncio lo hizo la alcaldesa Claudia López durante un conversatorio realizado con cerca de 400 vacunadores de las subredes de salud y de las IPS y EPS privadas. Ellos aprovecharon el espacio para plantear propuestas sobre cómo mejorar el proceso y expresar sus inquietudes sobre el plan de vacunación contra el covid.



“En Bogotá hemos avanzado con la logística, nos estamos preparando para recibir los ultracongeladores y nos estamos organizando para que podamos hacer más eficiente la aplicación de la vacuna”, afirmó la alcaldesa mayor, Claudia López.



La mandataria, quien ha venido expresando su preocupación porque no se conocen las fechas y con cuántas vacunas podrá contar la ciudad, insistió en que la inmunización debe ser masiva y “cumpliendo con todos los estándares y protocolos que se deben tener para lograr un proceso de vacunación eficaz”.



López también anunció que se intensificarán las jornadas de capacitación al personal de las instituciones púbicas y privadas, a fin de que la ciudad tenga más vacunadores disponibles cuando llegue el biológico contra el covid-19.



