Con armas de fuego y mensajes amenazantes, las trabajadoras sexuales siguen denunciando que son víctimas de extorsión en el sur de Bogotá por denominados miembros del 'Tren de Aragua', a pesar del trabajo de la Policía que dejó cinco nuevas capturas de quienes estarían cometiendo este delito.



Los retenidos fueron cuatro hombres que operaban en el sector de Patio Bonito, en Kennedy, por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, además de extorsión.



También se dio captura a una mujer de 32 años que fue detenida en La Candelaria tras un proceso de solicitud de antecedentes en el Eje Ambiental. En el procedimiento se descubrió que ya estaba siendo buscada con una orden judicial por el juzgado penal del circuito en Bucaramanga por extorsión.

Según narró el bicitaxista que alertó a la Policía de los cuatro hombres, él había sido amenazado con un arma de fuego por estos presuntos delincuentes que le pedían 400.000 pesos para permitirle trabajar.

Cuando las autoridades llegaron a la avenida Ciudad de Cali con calle 38 sur, donde la persona había sido interceptada, encontraron a los sospechosos en flagrancia.



Oscar Rojas, subcomandante de la Policía del Gaula de Bogotá, informó que a estos cuatro individuos se les encontraron bajo su poder dos armas: una pistola calibre 9 mm sin marcas y un revólver calibre 38, que usaban para intimidar a sus víctimas.



Mientras esto sucedía, dos mujeres trabajadoras sexuales se acercaron a informar que ellas también habían sido víctimas de extorsión por parte de los hombres.

"Nosotras ya no sabemos qué hacer, no queremos más muertas ni desaparecidas", dice una de las trabajadoras sexuales que denunció el pasado viernes 12 de mayo y pidió no ser identificada.



Pero este tipo de denuncias no son nuevas. Como reveló Citynoticias, presuntos hombres del ‘Tren de Aragua’ estarían cobrando 50.000 pesos todos los fines de semana a trabajadoras sexuales para permitirles realizar sus actividades.

¿Quiénes serían los responsables?

La versión de personas del sector es que tres de los hombres capturados se dedicaban a la extorsión de bicitaxistas, mientras que el cuarto, conocido como alias 'el Gochi', era quien se encargaba de amedrentar a las trabajadoras sexuales, todos ellos se identifican como miembros del ‘Tren de Aragua’.



Según un habitante de la zona, esta banda estaría usando algunos bicitaxis para transportar drogas, armas y hasta personas que planean asesinar.



No obstante, el director del Gaula, coronel Giovanni Cristancho, le explicó a Citynoticias a inicios de mes que "por las capturas que ejecutamos el año pasado, sabemos que no son 'Tren de Aragua', cualquier persona hoy quiere autodenominarse así".



Trabajadoras sexuales cuentan que desde el lunes se ha vuelto a ver a el ‘Gochi’ entre los barrios Patio Bonito y El Amparo. "Ahora está amenazando a los policías que lo cogieron y la banda está buscando a las mujeres que lo denunciaron", dice una de ellas.

Los primeros cuatro meses de este año se han registrado 411 casos de extorsión en Bogotá, según datos de la Secretaría de Seguridad. En comparación a 2022 esta cifra es un 19 por ciento más baja, con 430 casos en este periodo el año pasado.



"Somos muchas madres cabeza de familia buscando dinero para mantener nuestros hogares y yo hablo en nombre de ellas. Aunque sé que estoy corriendo peligro por hablar, no me voy a cansar hasta que alguien solucione este problema", expresa una de las mujeres que ha sido víctima de extorsión.



Expertos consideran que este es uno de los delitos que presenta un alto número de subregistros debido a que las víctimas se ven amenazadas y no quieren denunciar por temor.

