Una parada infaltable en todas las visitas de los turistas propios y extranjeros a Bogotá son los más de 60 museos que ofrece la capital del país, distribuidos en toda la ciudad, pero con una mayor concentración en el centro.



Uno de las preguntas más frecuentes entre quienes desean añadir una de esta visitas a su lista de planes en Bogotá es ¿cuánto cuesta y cuáles son los horarios?, pues aquí le presentamos una selección de los cuatro museos más emblemáticos de la capital, según la Alcaldía Mayor, y le contamos los datos importantes para que aliste su recorrido.



(También le puede interesar: Conozca cinco lugares icónicos e históricos de Bogotá)

Museo del oro

Para ir al Museo del Oro es indispensable hacer reserva, pues sin ella no será posible ingresar. Todos los visitantes deben ingresar a la página oficial del lugar y llenar el formulario disponible.



Este museo preserva colecciones arqueológicas que son un patrimonio y un orgullo de todos los colombianos. Está ubicado sobre el Parque de Santander, en la esquina entre la carrera 6ª y la calle 16, en Bogotá.



El costo de la entrada es de 4.000 pesos para todos, excepto, niños y personas mayores de 60 años que podrán ingresar de forma gratuita.



HORARIOS



Lunes: cerrado.

Martes a sábado: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Domingos: de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

¡Ojo! el último ingreso una hora antes del cierre.

La balsa muisca data de entre 600 y 1600 d. C. Actualmente forma parte de la lista de piezas prioritarias que se exponen en el Museo del Oro. Foto: EL TIEMPO

Museo Nacional

Este reciento es uno de los más antiguos de América y ofrece a sus visitantes diecisiete salas de exposición permanente, en las cuales se exhiben alrededor de 2.500 obras y objetos, símbolos de la historia y el patrimonio nacional. En su calendario de exposiciones temporales, el Museo presenta muestras de historia, arte y arqueología nacionales e internacionales.



El valor de la entrada a este museo es diferencial: niños de o a 5 años y adultos mayores de 60 podrán ingresar gratis. Mientras que, los niños niños de 6 a 12 años deben pagar 1.000 pesos; los jóvenes de 13 a 17 años pagarán 2.000 pesos y para los adultos entre los 18 y 59 años el costó es de 3.000 pesos.



Horarios

- Los lunes no hay servicio al público por mantenimiento y limpieza de las salas y piezas.

- De martes a domingo: de 9:00 a.m a 5:00 p.m.

- Entrada gratuita los miércoles de 3:00 p.m. a 5:00 p.m y los domingos en el horario habitual.

Museo Nacional de Colombia una obra arquitectónica con mucha historia. Foto: iStock

Museo de Arte Moderno (MAMBO)

Ubicado en la calle 24 #6-00, el Mambo investiga, comunica y expone su patrimonio cultural y las diversas manifestaciones del arte moderno y contemporáneo con el fin de generar experiencias significativas y procesos de aprendizaje que contribuyan a la transformación social.



Para el ingreso al Museo, se puede comprar el tiquete en línea en la página de la Tienda MAMBO o también se puede adquirir directamente en la recepción en el Museo.



Precios



- Público general: Tarifa única. $12.000

- Estudiantes, mayores de 60, profesores y niños menores de 8 años: $8.000

- ¡Ojo! los martes hay entrada 2×1 en el Museo. Si se reserva el tiquete en línea, con una compra pueden ingresar al museo dos visitantes.

- Algunos domingos tiene entrada gratuita. En la página oficial se pueden ver los domingos de entrada libre con anticipación.



Horarios



​- Martes a sábado: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en franjas de visitas de una hora y media cada una.

- Domingo: de 12:00 m. a 5:00 p.m. en franjas de visitas. en franjas de visitas de una hora y media cada una.

Una de las salas de exhibición del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) Foto: Cortesía Museo de Arte Moderno de Bogotá

Museo de Bogotá

El Museo de Bogotá aborda la complejidad y la diversidad de Bogotá a través de estrategias museológicas que caracterizan sus diversos patrimonios culturales y ambientales, sus características geográficas y biofísicas, sus realidades socio-políticas, los proyectos urbanos y arquitectónicos que la han configurado y las distintas maneras en las cuales es habitada.



Horarios

​

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábado y domingo: de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. (Cerrado el lunes por mantenimiento y aseo).



Recorridos guiados

​

De martes a domingo: de 11:00 a.m y 3:00 p.m (máximo cinco personas por grupo). La entrada es gratuita.

Así se ve la exposición en la Casa Sámano, sede del Museo de Bogotá. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA MAYOR.

@ToroRomeroJ