Conmoción por asesinato de dos personas en Ciudad Bolívar

Un sujeto armado disparó contra una familia, dentro de una vivienda en el barrio .Barrio Potosí, en Ciudad Bolívar. El hecho dejó una pareja de esposos asesinada (un hombre de 26 y una mujer de 21 años) y una persona gravemente herida, tras recibir un impacto en la cabeza, quien fue trasladado a un centro médico en el sur de la ciudad.

El Coronoel Carlos Sánchez, comandante de Policía de la localidad, le expresó al Noctámbulo de City Tv que "estas personas llevaba aproximadamente de 20 a 25 días de haber llegado a la localidad, provenientes de Soacha", aunque se desconoce cuál era su situación en este municipio.



No obstante, según investigación de las autoridades, no presentaban ningún tipo de antecedentes, por lo que el caso es objeto de investigación.



"Contamos con el trabajo de la Sijín, bajo el acompañamiento y coordinación del CTI de la Fiscalía de la Nación, para determinar cuáles fueron los móviles, y quien protagoniza el hecho", afirmó Sánchez.



Por ahora se sabe, según descripciones dadas al Noctámbulo, que el señalado sería un hombre de mediana estatura, contextura gruesa, tez morena y quien, aparentemente, portaba una chaqueta de color blanco.



La pareja tenía dos hijos, quienes no se encontraban en el lugar en el momento del atentado.

