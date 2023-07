Un video que circuló en redes sociales en el que se puede ver a más de 30 personas colarse en uno de los buses zonales del SITP volvió a desatar toda una polémica por el alto grado de evasión que se vive en el sistema y que quedó en evidencia una vez más.



Ante esta grave situación, que de por sí ya tiene en aprietos la estabilidad financiera del sistema de transporte de Bogotá, la alcaldesa Claudia López señaló mediante su cuenta de Twitter que, “Robar a quienes sí pagan el pasaje e impuestos es abuso, falta de cultura ciudadana y contravención”.



No obstante el mensaje fue más allá y aseguró que en la responsabilidad de estos hechos también tenía una gran responsabilidad la falta de interés de los conductores, “la actitud de me importa cero del conductor y del operador privado es la razón por la que vamos a renegociar esos contratos. Los operadores ganan siempre sin ninguna corresponsabilidad por evitar colados, robos, o cualquier garantía de calidad del servicio”, señaló.



Aunque la mandataria aseguró que “la actitud de me importa cero” era una de las causantes de las masivas colatones que sufre el sistema de transporte de cada en tanto, lo cierto, es que los conductores le dijeron a CityTv que la situación no era así, y que por el contrario, se sentían “amedrentados” por algunos usuarios que en ocasiones hasta los agredían por exigirles que pagaran el pasaje.

Colados en la estación Héroes, donde ya hay puertas antievasión. Foto: NÉSTOR GÓMEZ. EL TIEMPO



“Si usted no deja subir a una de estas personas empiezan a gritar ‘es que esto no es suyo, no sea sapo, tal por cuales’. También lo ven a uno afuera cuando se baja de los buses y ahí es cuando empieza la persecución, le quitan los celulares, la billetera, lo roban y muchas veces lo atracan a uno y hasta lo apuñalan”, señaló uno de los conductores de los buses zonales.



Y es que según denuncia este mismo hombre, se sienten desprotegidos y vulnerables y aún más en las partes altas de localidades como Ciudad Bolívar, donde afirman que, "seria descabellado pedirle a algún usuario que pague el pasaje".



"Esto aquí es tenaz y uno tiene que tener mucho cuidado. Cuando uno le dice algo a la gente ellos dicen que uno se tiene que callar porque a nosotros solo nos pagan por manejar. No entiendo como si pagaban el pasaje cuando eran los buses tradicionales y ahora no son capaces de hacerlo", explicó otro de los conductores.



Dicen ellos mismo que a pesar que saben que la situación no está bien también deben pensar en su integridad y en su familias, pues el temor a ser agredidos, muchas veces los consume de pánico. "Yo tengo que pensar en mi familia y en uno mismo porque si yo me pongo a pelear me gano una puñalada. Yo pienso en mis hijas, en mi mamá, en mi papá. Yo no les puedo decir nada, solo que se suban y ya, porque qué más puede decirles uno".



