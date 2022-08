“Le pasó el carro encima”, describió una ciudadana en sus redes sociales al presenciar un hecho de intolerancia en las calles de Bogotá. De acuerdo con el video que registró con el celular, el conductor del vehículo se chocó con un ciclista, pero, en lugar de detenerse, hizo caso omiso a los presentes y emprendió la huida.

La camioneta de color gris de alta gama fue rodeada por varias personas, quienes le clamaron dar reversa para zafarse de la bicicleta. “Calma”, “pare”, “llamen a la Policía” y otra serie de gritos se escucharon en plena carrera 15 de la capital.



“El ciclista venía normal y empezó el del carro a cerrarlo. Venían discutiendo, tal vez el ciclista se le acercó mucho hasta que el tipo del carro lo empezó a mandar al separador contra la vía y todos los ciclistas que venían se armaron de ira para que respetara”, relató Paola Gómez a la ‘W Radio’.

Ante la situación, el biciusuario decidió esperar. “Hasta que no llegue la Policía no me voy de aquí. Tengo el pie atrapado. No los voy a dejar escapar, delincuentes”, expresó frente a la multitud.



La reacción de los ocupantes de la camioneta fue contraria, pese a que había varias personas grabando e incluso estaba presente un camarógrafo de un canal de televisión nacional.

“El hombre le tiró el carro encima, casi se lo lleva a él y a otro. Por fortuna le sacaron la llanta, pero el carro quedó destruido, empezaron a pegarle”, recordó Gómez en diálogo con la emisora citada.



Como se ve en el video, el carro aceleró sin importar que permanecía atrapado el señor. Evadió a todos y en cuestión de 10 segundos huyó a alta velocidad.

El hecho rápidamente se ha difundido en redes sociales. El exconcejal Carlos Fernando Galán también lo compartió para expresar su rechazo: “Este conductor debe ser judicializado. Miren este bárbaro cómo se abre camino con el carro”.

Este conductor debe ser judicializado. Miren este bárbaro cómo se abre camino con el carro. Al parecer esto ocurrió hoy en Bogotá.pic.twitter.com/4NtOVVHvdq — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 26, 2022

Otros internautas han cuestionado el actuar del ciclista al considerar que no debía ir por el carril izquierdo de la vía. Sin embargo, como señala el Ministerio de Transporte en un concepto, “un ciclista tiene la posibilidad de transitar en forma exclusiva (en ciclorruta) o bajo condiciones tráfico compartido, (ocupando un carril) aunque coexiste la oferta de ambas infraestructuras, sin que él represente sanciones y/o algún otro tipo de señalamiento”.

Se espera que con el video se logre dar con el paradero del conductor con el fin de que precise qué ocurrió.

