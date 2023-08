Un joven conductor de aplicación recibió seis puñaladas después de que aceptara un servicio en un centro comercial, en el cual se subieron dos sujetos que intentaron robarle su vehículo y lo agredieron con arma blanca.



Los hechos ocurrieron sobre las 11 de la noche del pasado miércoles. La víctima, al iniciar el recorrido, empezó a sospechar que algo extraño pasaba.



"Era un usuario nuevo, no sospeché, tenía la foto de un trabajador de vigilancia. Sin embargo, cunadi se subió al carro no me dio mucha confianza", dijo para CityNoticias.



Hubo un forcejeo, en el que recibí seis puñaladas, tres en el brazo y tres en la pierna, y al final no se robó el carro FACEBOOK

El joven relató que, cuando llegó al punto donde terminaba la carrera, ubicado en el barrio Bosque Popular de Engativá, los hombres quisieron materializar su atraco. El conductor intentó defenderse con un gas pimienta.



"Hubo un forcejeo, en el que recibí seis puñaladas, tres en el brazo y tres en la pierna, y al final no se robó el carro", comentó.



La comunidad se dio cuenta de lo que pasaba en el carro y decidió ayudar al joven. Los delincuentes, por su parte, salieron huyendo hacia la avenida Rojas, donde fueron capturados por los ciudadanos.



"No contentos con su delito, intentaron cometer otro, intentándole robar la moto a otra persona que estaba ahí estacionada para huir", añadió la víctima.



La Policía realizó un plan candado para capturar a los ladrones y en este momento se encuentran haciendo el proceso de judicialización.

REDACCIÓN BOGOTÁ

*Con información de Kevin Díaz, Noctámbulo de Arriba Bogotá