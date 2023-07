Durante el fin de semana, un conductor de un bus SITP fue apuñalado cuatro veces por dos ciudadanos que evadieron el pasaje y, al parecer, también pretendían hurtar a los usuarios presentes en el vehículo.



(Lea también: La creciente violencia contra conductores de buses en Bogotá: ¿qué está pasando?).

La víctima aseguró para CityNoticias que "dos kilómetros después" de que ingresaran al bus "ordenaron que tenía que detener el vehículo y apagar las luces".



"En ese momento los usuarios comenzaron a desesperarse (...) Los delincuentes me dijeron que no abriera las puertas", dijo para el noticiero.

El conductor afirmó que no les hizo caso a los presuntos ladrones y abrió todas las puertas del bus, por lo que uno de los hombres sacó un arma blanca y lo agredió en cuatro oportunidades.



"Me impacta de una porque me dice que él es el que da las órdenes, que yo no tenía por qué haber abierto las puertas", señaló.



(Además: Atracos a mano armada y en motos al norte de Bogotá: ¿qué hacer?).

Conductor del SITP le hizo caso a la alcaldesa, trató de evitar que se le colaran, y terminó apuñalado. Sucedió anoche en Molinos 2, y al conductor le tocó usar el extintor de su vehículo para defenderse de los salvajes que no querían pagar su pasaje. pic.twitter.com/NYuNfXKPcn — ElRinconPolitico (@Uatsnit_Rincon) July 17, 2023

Los ocupantes salieron del automotor atemorizados, excepto un hombre, quien intentó defenderlo. "Le dice que por qué tiene que estar agrediendo, que no me apuñale, que si quiere los robe, pero que no me apuñale", agregó.



El agresor fue capturado por la Policía instantes después de que ocurrieran los hechos. Sin embargo, cuando el conductor se acercó a hacer la denuncia le dijeron que, al parecer, lo habrían dejado libre.



"El señor se va hacia el sentido sur- norte. Lo capturan, y hasta el momento no sabemos cuál sería la situación o el proceso que se le ha llevado", relató la víctima.



CityNoticias intentó comunicarse con las autoridades sobre este caso, pero no obtuvo respuesta.

