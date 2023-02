Un carro de color rojo, sobre las 3 a. m. del pasado 5 de febrero, se parqueó en cuestión de segundos en una de las calles del barrio Los Alcázares, de la localidad de Barrios Unidos. El conductor con rapidez abrió la puerta del copiloto y bajó a una mujer.

Con algo de dificultad y sin importar la hora, la dejó en el andén. Corrió para subirse de nuevo y aceleró el vehículo, como quedó grabado en cámaras de seguridad conocidas por ‘Noticias Caracol’.



La joven, de 26 años, estaba a la deriva en el suelo. Un residente de la zona se percató de su estado cuando intentaba guardar su carro. Por ello, dio aviso a las autoridades, quienes llegaron en compañía de una ambulancia.

Según el medio citado, la mujer no portaba sus documentos de identificación. Fue atendida en el Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI) en el sector de Chapinero, donde permaneció hasta horas de la tarde cuando le autorizaron la salida.



A partir de información preliminar, la joven dijo no recordar nada de lo que había sucedido. Así que la Policía investiga, con ayuda de otras cámaras, la identidad del conductor y el por qué la abandonó.

(Además: Fotomultas: cuáles son las infracciones que captan las cámaras en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

La mujer permitió en el suelo hasta que un ciudadano se dio cuenta. Foto: Noticias Caracol

Otro caso de feminicidio: asesinaron a mujer en vía pública

Las autoridades están en alerta por las denuncias de violencia contra la mujer. Un nuevo caso de feminicidio golpea a Bogotá. En la localidad de Tunjuelito, fue asesinada una mujer, de 26 años, en las calles luego de que su expareja la citara supuestamente para charlar sobre el hijo que tenían en común.

Facebook Twitter Linkedin

El feminicidio se produjo en Tunjuelito. Foto: EL TIEMPO

"Al parecer, ya venían con problemas intermitentes. Él se enteró de que ella tenía una relación y por eso la agredió con arma blanca", expresó la teniente coronel Ana Gabriela Gutiérrez, jefe de la estrategia Bogotá Ciudad Púrpura, para Citytv.



Habrían tenido una relación sentimental por ocho años, la cual finalizó en los últimos meses, según las autoridades. El sujeto presuntamente la engañó con el pretexto de hablar sobre su pequeño, de siete años.



Una vez se produjo el encuentro, la hirió de gravedad. Por el suceso, los residentes de la zona acudieron de inmediato para socorrerla y para detener al agresor. Varios incluso intentaron lincharlo.



La Policía Metropolitana de Bogotá el pasado 3 de febrero capturó al hombre que llevaba el arma blanca y lo puso a disposición de las autoridades competentes para que responda por el delito que se le imputará.

(Siga leyendo: ‘Presidente, Bogotá no se merece ese maltrato ni ese chantaje’: Claudia López).

"Hicimos varios llamados desde 2018. No hubo nada de acompañamiento, no hubo una persona que le supiera decir cómo manejar esa situación. (...) No hay rutas que se necesitan para proteger a la mujer", denunció Paola Cardozo, madre de la víctima, para Citytv, pues dijo que ya habían alertado a las autoridades y estaban esperando medidas de seguridad.

También puede leer:

- Repudio por niño que fue disfrazado de disidente de Farc con fusil de juguete.

- Conmoción por reconocida 'youtuber' que fue asesinada a manos de su padre.

- Polémica por empleadas de Sanitas haciéndose trenzas mientras había extensa fila.

- Terremoto en Turquía arrasó edificios históricos: vea fotos de antes y después.