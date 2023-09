Luego de una reunión que mantuvieron el presidente de la República Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá Claudia López junto a sus equipos, durante un poco más de dos horas, en la localidad de Kennedy, los altos funcionarios dieron sus primeras declaraciones.



López aseguró que no logró llegar a acuerdos con Petro en algunos temas porque las políticas del Gobierno son distintas.



Según informó la alcaldesa, durante el encuentro se trataron temas como: la educación, las transferencias monetarias y el uso del Centro de Justicia Campo Verde. En el primer aspecto lograron llegar a acuerdos, en los otros, no.



El Complejo de Justicia Penal Restaurativa de Campo Verde no será utilizado para los fines con los que se construyó, pues el Gobierno Nacional, no está de acuerdo con que los jóvenes sean privados de la libertad.



La alcaldesa fue quien dio inició a la rueda de prensa, y el primer tema que tocó fue el de la falta de pie de fuerza en la capital.



"Le hemos comentado al señor presidente que en estos últimos 10 años, desde que él fue alcalde hasta hoy, tiene un millón y medio más de habitantes y 4.000 policías menos. Ese es el balance que tenemos desafortunadamente", aseguró López.



Asimismo, la alcaldesa recordó que Bogotá invierte 1.2 billones de pesos en seguridad convivencia y justicia, y que le da a la Policía Nacional 655.000 millones de pesos, "y lo que recibe es menos policía y menos éxito frente al delito y eso es estrictamente por problemas de capacidad. Si no nos pueden dar más policía, que nos dejen tener una".



Carlos Ramón González, director del DAPRE; Gustavo Petro, presidente de Colombia y Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

De igual manera, la alcaldesa aseguró que en la reunión avanzaron en temas sociales que tienen mucho que ver con los temas de seguridad, convivencia y justicia.



"Quiero agradecerle al Presidente su respaldo a las cuatro propuestas en materia de educación y oportunidades para los jóvenes le hemos presentado el día de hoy. Le presentamos cuatro campus universitarios públicos", dijo López.



Así las cosas, la Nación y el Distrito trabajarán en conjunto para sacar adelante cuatro proyectos en pro de la educación: un Policampus en Suba; una nueva sede de la Facultad de ciencias médicas y de enfermería de la Univerisdad Distrital, en Bosa; la sede de la facultad de Artes, de la Universidad Nacional, en Mártires; y la extensión del policampus de Kennedy.



Respecto a la educación básica, dijo que en Bogotá se están construyendo 70 colegios para habilitar 60.000 nuevos cupos para la primera infancia, primaria y secundaria.



"Le hemos pedido al señor Presidente que se incremente en 272.000 millones de pesos anuales la transferencia del SGP para cubrir los maestros y personal administrativo requerido para esos nuevos colegios, y nos ha apoyado también en ese sentido", indicó la alcaldesa de Bogotá.

El presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López en consejo de seguridad. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

López también comentó que el Gobierno Nacional está dispuesto a apoyar a 20.000 jóvenes de Bogotá, que ni estudian ni trabajan y están en condiciones de vulnerabilidad para que terminen su ciclo educativo, conseguir empleo y recibir formación de apoyo psicosocial a través de programas de la Nación o del Distrito.



Por otro lado, la alcaldesa dijo que hicieron una solicitud en materia de transferencias monetarias, pero no hubo acuerdos.



"Nos dijo que su política es distinta, nos ha explicado en qué consiste, nos ha pedido apoyo para fortalecer no transferencias monetarias sino empleo, crédito popular, conectividad popular. En esto no coincidimos, no habrá cambios en la política de transferencias monetarias para Bogotá, desafortunadamente", dijo López.



Y agregó que no asumen esta situación y que su propósito no es armar una polémica. "En este punto tenemos un desacuerdo".

Por último, la alcadesa informó que el ICBF les notificó este jueves que siguiendo la directriz de la política nacional, no recibirá el Complejo de Justicia Penal Restaurativa de Campo Verde porque el Gobierno Nacional no está de acuerdo con que los jóvenes sean privados de la libertad.



"Con los impuestos de los bogotanos se construyó en Campo Verde, un centro de justicia restaurativo para jóvenes, tiene 200 cupos disponibles para jóvenes que delinquen , los jueces les imponen una medida privativa de la libertad y se cumple en este tipo de establecimientos", dijo López.



Y agregó que el Gobierno Nacional busca es que hayan procesos de reconciliación y otro tipo de procedimientos.



"De nuevo, otro amable desencuentro, pero lo asumo. Bogotá lleva un año con ese establecimiento terminado y sin poderlo utilizar porque dependía de que ICBF lo recibiera", aseguró la mandataria local.



Para finalizar su intervención, la alcaldesa le agradeció al Presidente Gutavo Petro el apoyo para neutralizar la amenaza que había en el Sumapaz de la llegada de disidencias de las Farc.



REDACCIÓN BOGOTÁ