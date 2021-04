Con tinto y sustancia desconocida duermen a vigilantes para robar

Una falsa vendedora informal, con un tinto y una aromática mezclados con una sustancia desconocida, engañó y durmió a dos vigilantes en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá para apoyar el robo de un vehículo en un parqueadero.



"La muchacha muy amable, muy decente, nos dijo 'señores, les ofrezco tintico, agua aromática'. Yo no le vi ningún misterio", relató Carlos Quiceno, uno de los vigilantes afectados, quien aseguró que la mujer les dijo que estaba "generando clientela". Ellos, incluso, le desearon buena suerte.

Sin embargo, después de ingerir las bebidas, el daño estaba hecho. "Yo me empecé a sentir mal. Como soy diabético, pensé que el azúcar me había sentido mal (...) Quedo profundo, mi compañero queda profundo", relató Quiceno.



Entonces, los cómplices de la mujer entraron en escena: todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Se dirigieron hacia un vehículo de carga, lo encendieron y se lo llevaron.



"Tengo los dictámenes médicos que dicen que tenemos sustancias que nos durmieron", sostiene Quiceno.



El caso ya está en manos de las autoridades. Pero, mientras tanto, ambos vigilantes esperan no tener problemas con su empleo.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Edwin Suá, periodista de City Tv