Los estafadores no descansan. En los últimos días, cientos de personas están recibiendo en sus correos electrónicos cobros por falsos comparendos o supuestas medidas de embargo por no pagar multas de tránsito.



Los mensajes dicen ser enviados por la Secretaría Distrital de Movilidad, el Ministerio de Transporte o, incluso, del Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).



Tenga en cuenta que esa información es falsa y debe evitar abrir los vínculos adjuntos al correo, ya que se puede tratar de phishing (correos maliciosos para obtener a través de internet datos privados de los usuarios, especialmente de cuentas bancarias).



Una de las características que tienen estos correos es que tienen mala ortografía, archivos adjuntos o links para redirigir a la persona a otra página o incluso número de cuenta bancaria dónde consignar.



Sandra Tapias, directora nacional de Simit, de la Federación Colombiana de Municipios, le dijo a EL TIEMPO que ni la entidad ni el Ministerio de Transporte, ni la Superintendencia de Transporte tienen como función la notificación de comparendos o embargos, como lo evidencian algunos correos que la ciudadanía les ha hecho llegar a través de sus redes sociales.



Este es un facsímil de los mensajes por correos que están enviando últimamente para estafar a las personas. Foto: Archivo particular

Tapias aclaró que la notificación de un comparendo es responsabilidad del organismo de tránsito que impuso la sanción y estos pueden llegar por correo electrónico, pero siempre de una dirección de correo electrónico oficial.



Desde la entidad, según la directora del Simit, sí se envían correos electrónicos, pero no por embargos o cobros, sino invitando a los infractores a que consulten su estado de cuenta en el sistema integrado de información. Estos mensajes nunca van acompañados de documentos adjuntos con nombre como ‘fotomulta’ o ‘embargo’, o un link para descargar un fotocomparendo.



De acuerdo con el organismo, diariamente están recibiendo entre 10 y 15 consultas de usuarios a quienes les llegan correos electrónicos maliciosos.



“Nos hemos dado cuenta de que los delincuentes se valen de todo en su propósito de capturar la información de los ciudadanos para realizar todo tipo de fraudes e imitan a perfección la imagen institucional de las entidades con el fin de lograr su cometido”, explicó Tapias.

Otra técnica que han venido utilizando los estafadores en Bogotá es el ‘volanteo’ con información de falsos descuentos para salida de patios. Debido a esto, la Secretaría Distrital de Movilidad desmintió esa información y le recordó a la ciudadanía que las únicas opciones para pagar el servicio de parqueadero y grúa son: pago electrónico a través del botón PSE habilitado en https://www.movilidadbogota.gov.co/web/servicios/liquidacion_de_servicios_de_parqueadero_y_gruas; pago en efectivo en la red de oficinas del Banco de Occidente y en corresponsales no bancarios como Surtimax, Éxito, Super Inter y Carulla.



“Todos hacemos parte del control, por eso es necesario que la ciudadanía y los organismos de control apoyen integralmente la mitigación de las malas prácticas, que redundan y recrudecen los cobros ilegales y no autorizados para acceder a la información de la entidad”, indicó la Secretaría.



En el caso de Bogotá, los conductores deben consultar los comparendos o infracciones en la página de la Secretaría de Movilidad con el número de cédula o placa del vehículo en el botón ‘Consulte aquí comparendos, acuerdos de pago, embargos y prescripciones’. Este procedimiento es totalmente gratuito.



Recomendaciones

El Simit recomienda:



- Verificar la dirección de correo electrónico desde la que se envía el mensaje, esta no debe ser de un correo personal (gmail, outlook, msn, etc).



- Verificar el nombre de la entidad, muchas veces utilizan nombres como Ministerio de Transporte y Tránsito o Secretaría de Movilidad y Transporte, tratando de asemejarse a las entidades del Gobierno.



- Consultar siempre las páginas web de las entidades para contrastar la información recibida.



- No abrir archivos adjuntos que están cifrados con contraseñas o los links adjuntos que lo redirigen a sitios de otras entidades.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

