Viaje al interior de las Manzanas de Cuidado en Bogotá

Cuando se está por llegar al fin de Bogotá por el extremo suroccidente, en Bosa Porvenir, comienzan los sueños de las mujeres. En un radio de 800 metros, alrededor del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) El Porvenir, se ven varios avisos que anuncian ‘Estás en una Manzana de Cuidado’ y, por las calles, avanzan mujeres de todas las edades, empujando coches o sillas de ruedas, con niños de la mano o con adultos mayores agarrados de su brazo, en dirección al CDC.

(Le puede interesar: Más pobreza y violencia para las mujeres, los efectos del covid)

Allí, está el corazón de la Manzana de Cuidado de Bosa, un espacio diseñado por la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la Secretaría de la Mujer, para que las mujeres puedan descargarse de esas labores de cuidado que, sin saber por qué, heredaron de sus madres y abuelas: criar a los niños, atender a los adultos mayores o mantener en orden el hogar.



Ese es el caso de Nury Quiroga, una madre de dos niños de 12 y 14 años que dedica casi todo el día a estar pendiente de ellos y sus tareas, a ser “ama de casa” y a ganar algo de dinero en el asadero de su hermana, cuando se puede. La pandemia le quitó su trabajo y la mandó a casa. “Tengo a mis hijos en el comedor comunitario del CDC. Allí me explicaron lo de la Manzana, que había actividades para nosotras. Comencé con yoga y ya me inscribí también a zumba y a gimnasio. Me ha servido para compartir y desestresarme: antes me enfermaba por todo, me sentía mal. Ahora, todos los días quiero que sean las 5 p.m. para salir del encierro e ir a clase”, cuenta Nury y agrega, “estoy pendiente si hay capacitaciones y actividades más laborales. Yo quiero trabajar”.



Como Nury, decenas de mujeres ya participan de los 18 servicios interinstitucionales que ofrece la Manzana de Cuidado de Bosa. Hay ‘Espacios de Respiro’ (yoga y gimnasio), talleres de orientación, capacitación en masajes y cuidado (para ellas misma o como herramienta laboral), una comisaría de familia para atención a violencias de género cuiden los niños y las personas a su cargo mientras ellas cuidan de sí mismas.

Así es la Manzana de Cuidado en Bosa. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO. Así es la Manzana de Cuidado en Bosa. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO. Así es la Manzana de Cuidado en Bosa. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO. Así es la Manzana de Cuidado en Bosa. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

En su visita al lugar, EL TIEMPO vio talleres de yoga y de cuidado para mujeres gestantes, pasó por el gimnasio y vio cómo, mientras las mamás se ejercitaban, un equipo de la Secretaría de Integración cuidaba a sus pequeños en una sala infantil anexa y vio los principios de nuevos escenarios. El CDC tendrá una escuela de formación en cocina para hombres, que hace parte de la escuela de cuidado, para que ellos también aprendan a asumir labores del hogar; una lavandería comunal que recibirá lavadoras y secadoras del sector privado, para que las mujeres puedan llevar las prendas del hogar y ponerlas a lavar mientras van a sus talleres; y varios salones para la formación digital y laboral.



Por los pasillos, rampas y plazoletas del CDC se ven varias mujeres andar con algo más de calma, con ojos sonrientes por encima del tapabocas.

Así es la Manzana de Cuidado en Bosa. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO. Así es la Manzana de Cuidado en Bosa. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

“Por la pandemia uno las ve llegar con mucha ansiedad porque les tocado asumir más cargas de cuidado o han perdido su trabajo. Yo acá les enseño todas las técnicas de terapia para que se cuiden, pero, sobre todo, para que trabajen”, dice Johana Tocarruncho, la docente contratada en la Manzana para formación en masajes y distintas técnicas de terapia corporal.



Precisamente, no es una tontería que, con esto, se les dé la oportunidad de hacerlo. Según la Secretaría de la Mujer, en Bogotá 9 de cada 10 mujeres realizan trabajo de cuidado por cerca de 5 horas y 30 minutos cada día sin remuneración alguna. A muchas, con la pandemia, el cuidado se les volvió algo de jornada completa.



“La pobreza del tiempo es uno de los principales factores de desigualdad. Por estar lavando, limpiando, cocinando, cuidando a los adultos mayores y a los niños de una manera no remunerada, las mujeres no hemos podido terminar el bachillerato, acceder a las becas que nos hemos ganado, ni desarrollarnos profesionalmente como hemos soñado... La pandemia mostró eso: no hay colegios.. ¿A quién le toca renunciar a su estudio, a su trabajo, a sus tiempos? A la mujer”, afirma Diana Rodríguez, Secretaria de la Mujer.

La pobreza del tiempo es uno de los principales factores de desigualdad FACEBOOK

TWITTER

Por eso, para las cuidadoras se crearon las Manzanas, un modelo pionero en América Latina que hace parte del macroproyecto del Sistema Distrital de Cuidado. Como la de Bosa, ya hay otra Manzana en el SuperCade de la estación de TransMiCable de Manitas (Ciudad Bolívar): una superestructura con tres niveles de cubículos de servicios interinstitucionales, salas de capacitación digital y un auditorio.



Allí, María Tránsito Molina, agradece que le hayan puesto los servicios del distrito “un poquito más cerca”. Ella es abuela, ama de casa y la que está pendientes de las vueltas de su familia en el barrio Juan Pablo II, vecino a Manitas. Antes, para hacer alguna vuelta para atención en servicios públicos u otro trámite con el Distrito, tenía que ir hasta el CADE de la carrera 30 con calle 26: un viaje de más de una hora de ida y otra más de vuelta. Pero, antes de pandemia, por ejemplo, debía programarse con suficiente tiempo para hacer ese viaje y volver a tiempo para recoger al nieto del colegio.



Hoy, camina 10 minutos montaña arriba y resuelve sus dudas en el nuevo SuperCade. “Ahí le informan bien a uno, no lo mandan de aquí para allá. El otro día fui a una vuelta de una escritura, me asoraron y me dijeron qué tenía que hacer, me enseñaron para que fuera más fácil. A futuro, quiero que vengan talleres de formación y trabajo para nosotras: yo quiero hacer un proyecto de compostaje en mi terraza y vender”, comenta María Tránsito y cuenta que esa Manzana de Cuidado ha despertado interés en la localidad: “Por acá se asoma gente de otros barrios y preguntan que dónde está la Manzana y el SuperCade”.

Así es la Manzana de Cuidado de Ciudad Bolívar. Foto: Ana Puentes Así es la Manzana de Cuidado de Ciudad Bolívar. Foto: Ana Puentes Así es la Manzana de Cuidado de Ciudad Bolívar. Foto: Ana Puentes

(Para seguir leyendo: Qué es el urbanismo feminista y qué propone para las ciudades)

“Esto ha puesto a los barrios y a los vecinos a hablar del cuidado, que ha sido algo muy invisibilizado. Porque se asume que es de las mujeres y punto, pero es una fuente de desigualdad para ellas. Por eso el reto es redistribuirlo con los hombres y el Estado. Eso implica transformar los servicios, las coberturas y los horarios”, comenta Natalia Moreno, Líder Técnica del Sistema Distrital de Cuidado en la Secretaría de la Mujer.



Arriba, en Manitas, las mujeres aprietan el paso para alcanzar a llegar antes de las 3:30 p.m. a acceder a los servicios. Algunas comentan que debería haber horario extendido y, otras, que se informe en el barrio que eso existe: las mayores piden que sea por perifoneo o puerta a puerta. No todas tienen redes sociales, pero sí quieren sumarse a la Manzana.



Alfonso Mateus, líder comunitario de Manitas, reclama que muy pocos servicios están activos en la Manzana de Ciudad Bolívar. También menciona que falta comunicación de los espacios y horarios que ofrece la Manzana.



El Distrito confirma que, de 41 servicios que se esperan ofrecer, apenas se tienen 19 en operación. En Bosa, de 30, hay 19 en acción. Poco a poco se irán incorporando más: advierten que este es un proceso. Periódicamente, la líder técnica se pone al tanto de lo que sucede en las Manzanas.



Estos y otros elementos están siendo ajustados por la Secretaría de la Mujer: este es apenas el principio de un sueño de busca hacer una ciudad mejor para las mujeres.

(Además: 10 claves para hacer una ciudad a la medida de los niños)

Así se hizo

Las Manzanas de Cuidado y, en general el Sistema Distrital de Cuidado, es el proyecto con el que la Secretaría de la Mujer 2020-2023 llegó a esta Alcaldía. En el primer trimestre de 2020 comenzó el diagnóstico, la estructuración del proyecto y los planes para integrar a 13 sectores de la administración en la idea.



"Para diseñar el Sistema Distrital de Cuidado hemos tenido toda la asesoría de Julio Bango, el exdirector del sistema de cuidados del Uruguay; de Maríangeles Durán, la principal experta en el tema. También nos ha asesorado la Cepal y Onu Mujeres. En toda esta construcción hicimos revisión de mejores prácticas en cuidado en el mundoy le metimos un giro: la idea de las Manzanas de Cuidado es nuestra", cuenta la Secretaria de la Mujer.

Diana Rodríguez, secretaria de la Mujer, ha investigado sobre temas de participación, desplazamiento forzado y acceso a la salud. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

A finales de octubre, el proyecto se hizo realidad con la inauguración de la Manzana de Manitas y, dos semanas después, vino la segunda en Bosa. En su primer mes de operaciones, la Manzana de Manitas llegó a beneficiar a 374 cuidadoras (y se proyecta que en el cuatrenio sean 17.466); y la de Bosa, a 541 (con proyección a 36.420 en cuatrenio). Ambas serán el piloto para desarrollar otras seis en 2021 en otras localidades de Bogotá.



La ubicación e instalación de una Manzana de Cuidado en una localidad y barrios específico depende de 4 variables.



1) La demanda de cuidado: qué porcentaje de menores de 5 años y de mayores de 80 hay en el territorio y qué relaciones de dependencia hay.



2) La presencia de cuidadoras: el % de mujeres de 15 años o más que solo hagan actividades del hogar y el % de hogares monoparentales de mujeres.



3) La pobreza: con el índice de Pobreza Monetaria de Mujeres.



4) Si la localidad pidió en los presupuestos participativos que se asignen recursos al cuidado.



Estos indicadores les arrojan un ‘top’ de localidades a priorizar. Luego, vienen los análisis para ver dónde ubicarlas: en principio, dice Moreno, la idea es aprovechar la infraestructura existente y potenciarla.



En Bosa, por ejemplo, se eligió el ya existente CDC, se retomaron servicios ya existentes como los comedores comunitarios, los Centro Día (para mayores), los Nidos (para los niños), se trajeron otros del Distrito y se crearán varios nuevos: como las lavandería y las visitas domiciliarias de relevo a cuidadoras.

Así es la Manzana de Cuidado en Bosa. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Y, además, se están integrando infraestructuras vecinas como el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, la Universidad Distrital (sede Porvenir) y un parque aledaño. En este último se hacen actividades de la Escuela de la Bici para las mujeres.

En Ciudad Bolívar, por otra parte, se aprovechó el SuperCade con su terraza, hecho por la administración anterior y se conectaron sus servicios con los de un jardín vecino y con los del CEFE El Tunal.



En las Manzanas de Cuidado se materializa el popular concepto de ‘ciudades de 15 o 30 minutos’: están ubicadas y pensadas para que su población objetivo llegue en ese tiempo a pie.



“La gente me puede decir que ya hay jardines y cursos del SENA, pero la realidad es que la mujer se tiene que desplazar mucho. Primero, va a llevar el niño al jardín, luego va al curso, luego va a buscar al adulto mayor que tiene a su cargo. Si te tienes que desplazar tres veces no te da la plata ni el tiempo. Lo mágico de la Manzana es que integras los factores del cuidado para cubrirlos de manera articulado para que una mujer que tenga un niño, un adulto mayor o una persona en discapacidad a su cargo pueda ir y tomar un curso para terminar su bachillerato, mientras nosotros le cuidamos a la persona. Si logras tener el jardín infantil, la droguería, el supermercado, dónde la lavar la ropa, dónde cuidar al adulto mayor, dónde conectarte para un curso en una manzana, lograste la ciudad de los 15 minutos”, asegura la Secretaria.



"En las manzanas podemos reunir todos estos ligares donde las mujeres normalmente visitan en su vida diaria. El concepto es poner el cuidado en el centro del ordenamiento urbano para transformar la vida de las mujeres e intervenir los espacios públicos para que sean espacios seguros para las mujeres, para que la infraestructura sea más incluyente", anota la líder técnica.

Así es la Manzana de Cuidado en Bosa. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO.

Por ahora, las Manzanas funcionan y las mujeres están especialmente interesadas en la actividad física: pero ya vienen en camino nuevos componentes.



La Secretaría de la Mujer espera, por su parte, formar desde el Sistema a 26.000 mujeres: 12.000 en cuidado (para quienes quieran certificar sus saberes) y 14.000 en otras disciplinas. Y hay mucho por hacer: en la manzana de Bosa, la primera mujer que se inscribió a los programas de educación flexible era una mujer que había llegado hasta tercero de primaria.



También viene el piloto de una Unidad Móvil de Cuidado para los y las cuidadoras del Sumapaz.



“La gran lección de la pandemia fue poner ante nuestros ojos el valor del trabajo de cuidado: quién limpia, quién cocina, quién hace las tareas con el niño, quién cuida al abuelito... Espero no vayamos a olvidarlo al volver a la normalidad”, concluye la Secretaria.

(Lea: Lo que le falta a Bogotá para ser una ciudad de 15 minutos)

ANA PUENTES

En Twitter: @soypuentes