En menos de un minuto, en video quedó registrado cómo más de 30 personas evadieron el pasaje en un bus zonal del SITP, lo que generó indignación en cientos de usuarios en redes sociales y en la propia alcaldesa Claudia López.



La mandataria, en su cuenta de Twitter, afirmó que "robar a quienes sí pagan el pasaje e impuestos es abuso, falta de cultura ciudadana y contravención". Añadió que "la actitud de me importa cero del conductor y del operador privado" es la razón por la que la Alcaldía piensa renegociar los contratos que tiene con las concesiones que operan el sistema.

Y es que precisamente estos contratos podrían ser un factor importante para evaluar el tema de la evasión del pasaje en los buses zonales, pues aunque todos ellos tienen un acuerdo distinto, hay un aspecto en común: el mayor porcentaje de sus ganancias es por kilómetro recorrido y no por pasajero transportado, lo cual causa que las consecuencias del no pago sean asumidas en su mayoría por el Distrito.

Robar a quienes sí pagan el pasaje e impuestos es abuso, falta de cultura ciudadana y contravención.

Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, afirmó que ese sería un punto que se podría "poner sobre la mesa" a la hora de negociar con las concesiones, cuya operación también es importante para reducir el déficit de 2,9 millones de pesos del sistema. De esta cifra, aproximadamente el 80 por ciento corresponde a los buses zonales, mientras que el 20 restante es del componente troncal.

Hay más de 8.000 buses del componente zonal en toda Bogotá. Foto: Mauricio León. Archivo EL TIEMPO

Renegociar estas contrataciones no va a ser tarea sencilla, ya que se trata de acuerdos que, en muchos casos, tienen unas condiciones técnicas y financieras desde hace más de 10 años.



Además, algunas de las empresas operadoras están en números rojos desde la pandemia por cuenta del vandalismo, las altas tasas de interés, la falta de abastecimiento de conductores, entre otros aspectos.

¿Cómo reducir la evasión en el Sitp?

Si está la certeza del castigo, disminuye significativamente la reincidencia FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, la anterior administración firmó un otrosí en los contratos de concesión para comprometer a los operadores a contrarrestar el fenómeno.

La empresa TransMilenio informó que trabaja el tema del no pago del pasaje desde cuatro frentes: la infraestructura, la fiscalización, el monitoreo y la caracterización de la evasión y la cultura ciudadana.



En cuanto al componente zonal, se acordó con los operadores implementar una infraestructura alrededor de los torniquetes tradicionales que dificulta la evasión del pasaje.

Para quien utilice los buses azules es imposible no notar la rígida estructura que, de hecho, ha recibido críticas de usuarios porque también es difícil el acceso para los que sí pagan el pasaje. Aunque las dimensiones son las autorizadas para este transporte.



Por su parte, Germán Prieto, profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, considera que los torniquetes podrían tener más control "hacia lo alto" para evitar la evasión.

No obstante, el experto agrega que es clave mejorar la capacidad de fiscalización y que el evasor sepa que puede ser castigado.



"Por ejemplo, que existan agentes encubiertos controlando la evasión y que se impongan multas que realmente tengan que pagarse", explica Prieto.

Según TransMilenio, se han hecho varios operativos de seguridad en los que se les imponen multas a quienes no pagan la tarifa. Pero el control no es igual que en el sistema troncal, pues son 8.724 buses distribuidos por la ciudad. Además, a diferencia de los buses rojos, no hay certeza del porcentaje de evasión en el componente zonal.

Por otro lado, los conductores no tienen ninguna función policiva sobre la evasión de la tarifa. Sin embargo, algunos interceden al momento en el que un pasajero intenta evadir el pago.

Según Hidalgo, muchos de ellos han sido agredidos al tratar de evitar que los colados ingresen al sistema. Es por esto que los expertos coinciden en que es primordial fomentar la cultura ciudadana, sobre todo para que exista una conciencia colectiva de que el no pago hace que el servicio no opere eficientemente.



“Si está la certeza del castigo, disminuye significativamente la reincidencia”, afirma Luis Ángel Guzmán, experto en transporte y planeación urbana, y agrega que la evasión nunca llegará a cero, pero la combinación de medidas de infraestructura, seguimiento y conocimiento del evasor hace posible la reducción del comportamiento.



LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ



PAULA VALENTINA RODRÍGUEZ

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

