Así será la nueva troncal avenida Ciudad de Cali de TransMilenio

Una vía de 42 metros de ancho en la mayoría de su trazado, incluyendo 13 de ciclorrutas y andenes en sus costados, y dos carriles para vehículos mixtos y dos más para los buses biarticulados en ambos sentidos son las principales especificaciones de la que será en un futuro la más larga troncal de TransMilenio.



Ese corredor, junto con la avenida 68 –que comienza en la autopista Sur hasta la calle 100 con carrera 7.ª, y cuya construcción fue adjudicada en junio–, será uno de los tres que alimentarán con pasajeros el metro.

El otro es la carrera 7.ª, que por decisión de esta alcaldía ya no será una vía troncal del sistema de transporte masivo sino un corredor verde, que acaba de empezar la fase de consulta a los ciudadanos.



Esos tres corredores quedaron definidos en un Conpes como fundamentales para potenciar la demanda de 70.000 pasajeros hora que puede tener la primera línea del metro.



En el caso de la Ciudad de Cali, que en nada se parecerá a la hoy caótica avenida, que empieza en el extremo sur de Bogotá y se prolonga a lo largo de 23 km hasta la calle 170, en el norte la ciudad, moverá alrededor de 33.500 pasajeros hora en su primer tramo.

Un mes después de que se adjudique, el 15 de octubre, debemos estar suscribiendo contratos y firmando las actas de inicio, que esperamos sea más o menos hacia noviembre FACEBOOK

La troncal completa, según el director del IDU, Diego Sánchez, cuesta 3,9 billones de pesos, pero ni el Distrito ni la Nación, que están cofinanciando la ejecución del primer tramo en una proporción de 30-70, tienen aún esos recursos.



No obstante, de acuerdo con la entidad, todo el corredor –desde los límites con Soacha hasta la calle 170– cuenta con diseños. Este proyecto fue dividido en cuatro tramos.



El primero va de la Circunvalar Sur al portal de la troncal de Las Américas y tiene una longitud de 7 km, que se segmentaron en cuatro sectores y serán adjudicados el 15 de octubre, entre 17 propuestas presentadas.



El valor de la obra se estima en 900.000 millones de pesos, de los cuales 650.000 millones son para obra, otros 190.000 millones son para la compra de predios y 60.000 millones son para las interventorías. Los otros 16 km de la extensa troncal quedan pendientes.



“Este es un contrato tipo concesión, porque hay un traslado de todo riesgo de diseño al constructor, bajo el modelo de valor global; es decir, no hay precios unitarios, sino para ciertos componentes, como las redes de servicios públicos y la adecuación de las vías de desvío”, explica el director del IDU.



Los contratos, que se adjudicarán a mediados de octubre, tendrán tres etapas: preconstrucción, con seis meses de plazo; construcción, con 17, 18, 24 y 27 meses, y mantenimiento, con cinco años.



“Un mes después de que se adjudique, el 15 de octubre, debemos estar suscribiendo contratos y firmando las actas de inicio, que esperamos sea más o menos hacia el mes de noviembre”, agregó Sánchez.



En este tramo está contemplada la construcción de ocho estaciones de TransMilenio y un puente peatonal. Pero tal vez las obras más complejas y demoradas serán la intersección con la primera línea del metro, a la altura de la avenida Primera de Mayo, y más hacia el norte, la intersección con la troncal de Las Américas.



Esta última obra es la que marcará realmente el inicio de operación de la primera zona del nuevo corredor de TransMilenio. La terminación está programada para el 2023.



Estas obras incluyen la sustitución de las redes de servicios públicos, como acueducto y energía. “Estamos desde hace varios meses trabajando con las empresas para que no se presente ningún inconveniente durante la ejecución de las obras. Desde el punto de vista urbanístico, hay una gran ganancia con la ejecución de esta troncal”, indica Sánchez.



La Ciudad de Cali, además, tendrá, a futuro, la posibilidad de una conexión en el norte con el metro, que posiblemente puede ser a la altura de la calle 80. Pero esto dependerá del trazado que se escoja para la prolongación hacia Suba y Engativá, que también puede ser por la calle 127. Dicha decisión la deben tomar los gobiernos Nacional y Distrital en diciembre próximo.



Así mismo, la nueva troncal de TransMilenio tendrá una intersección con el Regiotram de Occidente, una obra que adelanta el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, al llegar a la avenida del Ferrocarril. Pero no ocurre lo propio con el Regiotram del Norte, que utilizará el corredor férreo que viene del municipio de Chía y entra a la ciudad por la avenida 9.ª hasta casi encontrarse con el corredor del Regiotram de Occidente.



Además de complementar en su recorrido los diferentes modos de transporte, con la construcción de la Cali se reemplazará toda la flota de buses del SITP y SITP Provisional, que por la antigüedad están generando contaminación del ambiente, por buses articulados de tecnología a gas o eléctricos. A este beneficio se suma la reducción de los tiempos de viaje para desplazarse de sur a norte o viceversa por el occidente de la capital y entre la ciudad y el municipio de Soacha.

5 preguntas a Diego Sánchez, director del IDU

Diego Sánchez, director del IDU. Foto: IDU Bogotá

¿Cómo va la 68?

Se firmaron nueve contratos en junio; en julio, las actas de inicio; vamos en el mes 3 de la fase de preconstrucción, que tiene 8 meses. Eso significa que en marzo arrancaría la fase de construcción, que tiene plazos entre 2 años y 3 años o más. Van cumpliendo el cronograma y están en un avance de 50 a 56 por ciento. En la troncal hay una obra súper importante, que es la intersección con la primera línea del metro, en avenida Primero de Mayo, que además intersecta con el Regiotram. Ahí coinciden las redes de acueducto y de alta tensión.



El corredor verde, que antes era troncal, ¿qué tanto le aportará al metro?

Cuando se firmó el convenio con la Nación para las troncales de la 68 y la Cali, el sistema de transporte de la 7.ª estaba pensado como troncal, con buses y estaciones. En el corredor verde habrá un sistema de transporte público de pasajeros, sin definir aún el modo, ni la frecuencia ni el tamaño. Pero, claramente, habrá prelación para otros modos, más espacio para la gente en andenes y en ciclorrutas, más arborización y menos endurecimiento.



¿Por qué el corredor verde va a costar lo mismo que la troncal de la 7.ª?

La troncal tenía 1,7 billones de pesos y actualizando las vigencias futuras nos da alrededor de 2,1 billones. Una vez hechos los diseños, podemos establecer el monto y si es suficiente. Pero haya corredor verde o no, es importante resolver intersecciones como la 94, la 85, la 127, la 134.



¿La estrechez de la 7.ª no es un problema ahora?

El corredor verde no solamente lo vemos alrededor de la 7.ª sola, sino también las vías alternas, las vías paralelas que pueden ser utilizadas para el transporte, para la movilidad, que se deben interconectar, generar conexiones transversales; eso es parte de la propuesta que esperamos cerrar al final del proceso de participación ciudadana.



¿La troncal de la Boyacá quedó descartada?

No está descarta, lo que ocurrió es que la capacidad de los gobiernos Nacional y Distrital para cofinanciar la obra se copó con la 68 y la Cali. Será en algún momento priorizada para una solución de transporte público, en la medida en que se comprometan recursos para otros modos, como el Regiotram y la prolongación del metro, se puede incorporar.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR SECCIÓN BOGOTÁ