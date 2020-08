Desde este domingo vuelven la cultura, el entretenimiento y el deporte

Desde ciclovía, conciertos móviles, actividades artísticas para niños, autocines hasta misas a la ventana. Todas estas reaperturas serán exclusivamente en espacios a cielo abierto, con ese fin se habilitan los parques metropolitanos, andenes y calles de la ciudad. En todos estos planes exigirán cumplir con los protocolos de bioseguridad.EL TIEMPO le explica cómo funcionarán estos planes en la nueva 'normalidad'.

Servicio a la mesa en restaurantes

Vuelve el servicio a la mesa en los restaurantes de Bogotá. Tenga en cuenta que solo podrán atender a partir del 3 de septiembre y tendrán horarios específicos, así: de jueves a domingo desde las 5 de la mañana hasta la medianoche.



El resto de la semana podrán funcionar a puerta cerrada únicamente para el servicio de domicilios.



La reapertura se hará combinando espacios internos y externos. Se habilitarán áreas bajo el modelo a cielo abierto, con el cual se dispondrán calles y andenes para instalar mesas.



En todo caso, hay que cumplir las medidas de bioseguridad. No pueden exceder el 25 % de su capacidad de ocupación, las mesas deben estar a 2 metros de distancia y solo podrán ingresar las personas que no tengan ningún síntoma de covid-19.



Recuerde que estos establecimientos están exentos de ‘pico y cédula’, tanto en espacios abiertos y zonas gastronómicas como en plazoletas de comidas en los centros comerciales.



Se pueden visitar con toda la familia y sin restricción para el ingreso de menores de edad.

Las actividades culturales

La ciudad vivirá este domingo el ‘Día del Agradecimiento’. Serán diversas actividades culturales que los bogotanos puede disfrutar. Habrá 'show' de cometas en los parques Simón Bolívar, Zona Franca, Fontibón y El Tunal de 1 a 2 de la tarde.



La Orquesta Filarmónica de Bogotá hará un concierto móvil en los parques Simón Bolívar y El Tunal. Y el Idartes tendrá el programa ‘Crea y Nidos’, un espacio para que las niñas y los niños menores de 5 años vivan experiencias artísticas al aire libre. Esto será en el Parque Nacional y en el Parque Villa Mayor de 11 de la mañana a 1 de la tarde.



Recuerde que en la ‘nueva realidad’ no están permitidos los teatros ni el cine; sin embargo, se podrán ver películas en los autocines habilitados.



Tenga en cuenta que hay 65 parques metropolitanos que desde este domingo se pueden visitar, entre 7 de la mañana y 2 de la tarde. En todos los casos el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio y todas las personas deben guardar el distanciamiento social. En todos los espacios habrá autoridades regulando el cumplimiento.

Abren ascenso peatonal a monserrate

Desde hoy, el cerro de Monserrate volverá a abrir sus puertas para el ascenso peatonal. Funcionará desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y para ingresar hay algunas normas.



Lo primero es que hay que hacer una inscripción previa. En la página del IDRD se debe llenar un formulario con datos personales e información si ha presentado algún síntoma de salud relacionado con covid-19. Lo segundo es que se exigirá un aforo máximo del 35 %, es decir, solo podrán ingresar 4.000 personas; por eso, si llega y la ocupación ya está al límite no se podrá subir.



Tenga en cuenta que no se permitirán puestos de venta de ningún tipo y las autoridades sanitarias recomiendan llevar hidratación y en todo momento tener puesto el tapabocas.



No olvide que la iglesia no estará abierta y el teleférico ni el funicular funcionarán.

Venta y consumo de bebidas embriagantes

El consumo de bebidas embriagantes en espacio público y establecimientos comerciales sigue estando restringido.



Tienen excepción los restaurantes, pero en todo caso el consumo debe ser moderado y responsable, solo está habilitado para acompañar un plato, y solo podrá hacerse en los lugares que ya tienen permiso de reactivación.



La venta de licor en supermercados, tiendas y demás plataformas tiene una restricción horaria, solo se podrá expender desde las diez de la mañana hasta las nueve de la noche, y en ningún caso se puede consumir en los establecimientos.



Recuerde que los bares, discotecas y clubes nocturnos todavía no tienen permiso de reapertura, y quien asista a cualquier evento en este tipo de establecimientos será multado por las autoridades.

Reuniones familiares

Las reuniones familiares están permitidas. Las autoridades sanitarias hicieron algunas recomendaciones para evitar el riesgo de contagio en este tipo de encuentros.



Hágalas en espacios abiertos. Los parques metropolitanos de la ciudad están habilitados y tendrán todas las señales e implementos necesarios para cuidar su salud.



Evite las aglomeraciones en apartamentos o espacios con poca ventilación, y de hacerlas allí procure que ningún miembro de su familia se quite el tapabocas y siga todas las medidas de bioseguridad.

Algunas preguntas y respuestas de la nueva realidad en Bogotá

¿Se podrá salir de la ciudad hacia otros municipios?

​

En Bogotá no hay restricciones para las personas que salen de la capital a otros municipios; sin embargo, es importante que quienes deseen desplazarse consulten las restricciones que tiene el departamento o el municipio destino del viaje.



¿Se podrá practicar deportes en parques y senderos?

​

Bogotá tendrá 65 parques abiertos a partir de este jueves. 127 km de ciclovía funcionando los domingos y días festivos. La actividad física individual es deseable y la pueden realizar al aire libre todos los días. Los deportes colectivos y de contacto como el fútbol, entre otros, lamentablemente ahora no pueden ser autorizados por el alto riesgo de contagio, así como tampoco los gimnasios en espacios cerrados.



¿Cuántas personas pueden ir en un vehículo particular y en una moto?

​

Lo recomendable es que, en un vehículo con capacidad de 5 pasajeros, vayan máximo 3 personas, siempre usando tapabocas, con los vidrios abajo y con buena ventilación. En las motos podrán ir los dos pasajeros.



¿Qué días y en qué horarios pueden abrir los locales de venta de autopartes, talleres y lavaderos de carros y motos?

​

El sector de las autopartes y los talleres estará habilitado para trabajar de lunes a jueves sin restricción de horarios, garantizando las medidas de bioseguridad.

¿Las personas con comorbilidades pueden salir?

​

Si. Sin embargo, deben extremar las medidas de bioseguridad y autocuidado. Las EPS tienen una instrucción desde la Secretaría de Salud y la Superintendencia para que hagan un seguimiento a estos pacientes y brinden un tratamiento oportuno.



¿Puedo volver al gimnasio?

​

No. Aún está prohibida la apertura de los gimnasios y la práctica de deporte en espacios cerrados. No obstante, se evalúa una opción para hacer un plan piloto de apertura en espacios abiertos.



¿Cómo funcionará TransMilenio?

​

En la ‘nueva realidad’ pasará del 35 por ciento de ocupación permitida al 50 %. Las recomendaciones siguen siendo las mismas. Mantenga la distancia dentro de estaciones, paraderos y buses. Utilice tapabocas todo el tiempo. Evite hablar dentro de los articulados y viaje con las ventanas abiertas.



¿Qué pasa si alguien incumple?

​

La alcaldesa Claudia López explicó que mantener el modelo de la ‘nueva realidad’ es compromiso de todos.



“Si los ciudadanos no hacen su parte o si los empresarios hacen trampa y en vez de trabajar cuatro días trabajan siete y abren en horarios que no se puede, o si la Alcaldía o la Secretaría decide no hacer aislamiento, no cuidar a las personas con comorbilidades, no hacerles seguimiento a las personas que son casos positivos, si alguno incumple, todos fracasamos”, manifestó la mandataria.

