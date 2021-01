¿Qué pasará con los colegios privados?: La Secretaria responde

Mientras haya alerta roja hospitalaria en Bogotá, no habrá clases presenciales ni en colegios públicos ni en colegios privados: por ahora, todo se debe hacer con virtualidad, herramientas en televisión y radio y guías en casa. Y se espera que, por coherencia con el panorama epidemiológico, las universidades, desde su autonomía, también adopten la virtualidad mientras la situación mejora.



Este fue el mensaje que entregó la Secretaria de Educación Edna Bonilla este martes, cuando expidió las circulares para los colegios y dio las recomendaciones para esta inesperada forma de regresar a clases en 2021.

En conversación con EL TIEMPO, Bonilla, además, explicó cómo funcionará un eventual regreso presencial a los planteles educativos y cómo, por las circunstancias, la educación cambiará para siempre.

¿Por qué se tomó esta decisión?

Las condiciones han cambiado y la situación de salud pública amerita que estemos revisando, estemos mirando qué es lo mejor para la comunidad educativa y la ciudad. Vamos a mantener el calendario escolar de los colegios. Los públicos, por ejemplo, entran el 25 de enero de manera no presencial.

¿Qué pasará con los colegios privados?

Con los colegios privados tenemos que unos ya iniciaron clases y otros que iban a abrir entre finales de enero y comienzos de febrero. Pero, mientras se mantenga la alerta roja y la cuarentena, en los colegios privados las clases deben ser de forma no presencial, de forma virtual.

¿Y qué pasará con las universidades?

Somos respetuosos de las medidas del Ministerio de Educación. Las universidades gozan de autonomía, pero mientras haya cuarentena y alerta roja no puede haber actividad presencial educativa.

Volviendo a los colegios públicos, ¿qué alternativas les quedan para estudiar? No todos tienen acceso a la virtualidad

Aprende en Casa tiene cuatro modalidades: la virtual, actividades en televisión, actividades en radio y entrega de guías físicas. Generalmente, estamos sectorizados. A los más pobres y que tienen más dificultad, les hacemos entrega de las guías físicas.

Esperamos que la situación mejore en el inmediato plazo, pero Bogotá está avanzando en virtualidad. Nosotros tenemos como meta del Plan de Desarrollo entregar 100 mil tablets, desde el 25 de enero empezaremos un cronograma para entregar esas tablets y conectividad. Además, Aprende en Casa está avanzando en la transformación pedagógica. Tenemos un plan de acompañamiento a los maestros a formarnos en estas herramientas digitales.



Ahora, los maestros estarán en las semanas de desarrollo institucional, los hemos invitados a que antes del 25 de enero, preparen las guías físicas y alisten el reencuentro con sus estudiantes. No es trasladar el colegio a la casa, es trabajar de forma colaborativa.

¿Las tablets se entregan durante el cuatrienio? ¿o en 2021? Además, ¿cómo les fue con la Donatón de 2020?, que buscaba computadores para los niños

La meta es el cuatrienio, pero por las circunstancias creo que vamos a lograrlo este año. Esperamos entregar más de las 100.000 por la Donatón y otras actividades. En 2020, nos fue bien con la Donatón: tuvimos ayudas de personas y empresas.



Según la Encuesta Multipropósito, hay 124.000 jóvenes que no tienen acceso a dispositivos digitales. Hablo de jóvenes porque los pedagogos nos han indicado que, en esta estrategia, nos enfoquemos en los estudiantes de secundaria.

¿Qué pasará con los refrigerios? ¿Seguirán como los bonos de 2020?

Se mantienen. Entendemos la importancia de una buena alimentación escolar. Tenemos dos mecanismos: los bonos y la canasta alimentaria para zonas rurales. Entonces estamos haciendo todo el alistamiento para empezar en febrero, y cubriríamos la semana del 25 de enero.

No se descarta el regreso presencial en 2021, ¿cómo van con eso?

El 2021 no va a ser como el 2019, como estábamos acostumbrados. Tampoco puede ser como 2020 en el que tuvimos los colegios cerrados. Este año, vamos a tener que mezclar estrategias para que los niños tengan su espacio físico de educación. Por eso, seguimos trabajando en esa reapertura gradual, progresiva y segura.



La presencialidad implica reparaciones. Ya tenemos 153 intervenciones en 109 sedes para priorizar la reapertura. Tenemos también unas reparaciones locativas en baños, cubiertas, mejoramiento en 110 sedes. Compramos implementos de bioseguridad para los maestros y los niños. Tenemos 1,1 millones de tapabocas comprados para entregar.

Además, el año pasado hicimos una prueba piloto: 25 colegios públicos se animaron a hacerla. Y con ellos vimos qué teníamos que mejorar. Seguimos avanzando para que en el momento, dadas las condiciones, podamos abrir y estemos preparados.

Ahora, yo no puedo garantizar que los niños entren al colegio y no haya covid-19. Por eso, el autocuidado es fundamental y la labor pedagógica en los colegios debe verse reflejada ahí precisamente.

¿Quién decide que el estudiante vuelva o no a la presencialidad?

Los padres. Para eso todos debemos crear confianza. Toda la oferta educativa, los elementos de bioseguridad, las alternativas de flexibilidad y el acompañamiento socio emocional van a estar presentes en el 100 % de los colegios.

De hecho, la experiencia del piloto nos mostró que muchos padre, al ver que era seguro, enviaban a los a niños.

¿Qué alternativa habrá estas semanas para esos padres que, de verdad, no puedan seguir con sus hijos en casa?

Con algunos jardines de la Secretaría de Integración estamos revisando algunas opciones. Este es un momento de cuidarnos, pero si las condiciones mejoran vamos a ir habilitando más espacios.

¿Qué pasará con los maestros? ¿Deberán volver todos a lo presencial?

Aquellos maestros que tengan comorbilidades y riesgos por edad no regresarán a la presencialidad, pero sí deben trabajar desde casa. Igual, estamos trabajando para que el plan de vacunación incluya de manera prioritaria a los profes.



BOGOTÁ