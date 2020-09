Alcaldía de Bogotá explica cómo será el plan de reapertura de colegios

La Secretaría de Educación de Bogotá dio nuevos detalles de cómo será la eventual reactivación de colegios (públicos y privados) y de instituciones de educación superior en la capital. El plan fue llamado GPS: por ser esta una reapertura Gradual, Progresiva y Segura (GPS).



El proceso de reglamentación, pilotos y ajustes se vivirá entre septiembre y diciembre para que, en 2021, comience el regreso de clases presenciales en forma y con todos los ajustes.



El Distrito hizo bastante énfasis en que la reactivación y su proceso se harán de manera concertada y voluntaria con la comunidad educativa. Es decir, se escucharán inquietudes de directivos, padres y maestros.

"Usar o no este cupo epidemiológico es voluntario", aclaró la alcaldesa Claudia López y agregó, "en Bogotá no habrá alternancia, lo que se concertó es que les posibilitemos unos días de la semana, unas reglas, una plataforma pública".



Además, este viernes la Alcaldesa Claudia López se reunirá con Fecode, el sindicato de maestros de colegios público, para escuchar sus inquietudes.

"Este plan de trabajo, que se realizó con los lineamientos nacionales y distritales en materia de salud pública, contó con el acompañamiento de la Secretaría de Salud y el apoyo técnico de la Universidad Nacional de Colombia; encargadas de contribuir con el fortalecimiento de la atención pedagógica psicosocial y para la salud mental, y con el análisis de la situación e interpretación de los datos de vigilancia epidemiológica en torno a la circulación del Covid-19 en la población escolar", aclaró la entidad.



El regreso es todo un reto, teniendo en cuenta que el sistema educativo de Bogotá abarca 2‘300.000 personas, entre estudiantes, docentes, administrativos, contratistas y personal vinculado, distribuidos en jardines y colegios oficiales y privados, instituciones de Educación Superior e Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

Cronograma: el paso a paso de la reactivación

Este es el cronograma preliminar para la reapertura de instituciones. Tenga en cuenta que hay diferencias entre colegios privados y público y que, de nuevo, todo el proceso será voluntario y concertado.



Septiembre:

- Inicio de la reapertura gradual, progresiva y segura en Jardines Infantiles y Colegios Privados, IES – IETDH de manera voluntaria y concertada.

- Aplicación de instrumentos y diálogo en colegios oficiales



Octubre:

- Pilotos para la reapertura gradual, escalonada y segura en Colegios Oficiales: según las condiciones epidemiológicas y la voluntariedad de las partes.



Noviembre:

- Evaluación: se hará una valoración de la reapertura gradual e implementación de un sistema de monitoreo diario, semanal y mensual.



Diciembre:

- Definición del plan de acción 2021 ajustado a la nueva realidad.



En todo el proceso, habrá variables a evaluar. Estas son:



- Número de docentes habilitados.

- Aprobación o consentimiento de las familias.

- Adecuaciones y acondicionamiento de infraestructura.

- Movilidad.

¿Cómo será?

Jardines infantiles y colegios privados

Según cifras de la Secretaría de Educación, en Bogotá hay 1.782 establecimientos educativos y jardines infantiles de carácter privado, que cuentan con 485.387 estudiantes y 29.489 docentes.



- Las clases presenciales serán: lunes, martes, miércoles, viernes y sábado sin restricción horaria.



- La reapertura debe estar concertada con toda la comunidad educativa: para eso, se le exigirá a la institución contar con los consentimientos informados de los padres de familia.



- La presencialidad permitida será solo del 35 % de los estudiantes. "No hay restricción para profesores, para personal administrativo, ni personal de servicios", explicó la Secretaria de Educación, Edna Bonilla.



- Se exigirá cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y demás requisitos.



Los pasos para el registro son:



1. El jardín infantil o colegio privado registra sus protocolos en la página de la Secretaría de Educación del Distrito SED (Jardines privados con código SIRSS serán remitidos a la página de la Secretaría de Integración Social).



2. Una vez finaliza el registro recibe un número que confirma el proceso.



3. Los protocolos del colegio o jardín privado son revisados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS).



4. La SDS emite concepto sobre la viabilidad de la reapertura.



5. El jardín infantil o colegio privado es informado del concepto de SDS a través de un correo que le manda la Secretaría de Educación.



6. El colegio dispone de todo lo necesario e inicia su proceso de reapertura.



7. Las autoridades adelantarán visitas aleatorias por localidades a estas instituciones educativas



8. Se realizarán procesos de seguimiento y monitoreo e informe frente a posibles rebrotes.

Colegios públicos

No habrá reactivación inmediata. Con el sector público se realizará un proceso de diálogo, consulta y participación que definirá cómo será la reactivación progresiva y si se hará en 2020 o 2021



"En ese proceso serán revisados y discutidos los lineamientos diseñados por la Secretaría de Educación con base en la normatividad nacional y distrital. Se sostendrán diálogos con los gobiernos escolares, el Consejo Consultivo Distrital, las mesas estamentales y las organizaciones sindicales; también se consultará a las familias y a los jóvenes, y a las y los docentes y directivos docentes", explicó la Secretaría.



Este proceso participativo se realizará del 7 al 30 de septiembre. Incluirá los siguientes pasos:



1. Diálogo con la comunidad educativa, lectura de los lineamientos y aportes. Los lineamientos que se pondrán bajo discusión son:



- Lineamiento de alistamiento, disposición y organización de espacios escolares.



- Lineamiento de bioseguridad en la modalidad de refrigerios escolares.



- Lineamiento de bioseguridad en la modalidad Servicio Integral De Desayunos y Almuerzos Escolares.



- Lineamiento de bioseguridad para la operación de las modalidades “Ciempiés Caminos Seguros” y “Al Colegio En Bici”.



- Lineamiento para el servicio de transporte escolar.



- Lineamiento de atención a situaciones críticas y gestión pedagógica.



- Lineamiento de participación, comunicación e integración con las familias.



- Lineamiento de bioseguridad para docentes, directivos docentes y administrativos.



2. En el marco del gobierno escolar se tomará una decisión conjunta sobre la reapertura.



3. Se ajustarán los protocolos a las realidades institucionales, ya sea para retornar en 2020 o 2021.



El Plan incluye pensar las formas de movilidad hacia y desde los colegios.



"Cada comunidad educativa nos va a ir mostrando, nos va a ir dando sus sguerencias, para que el proceso sea lo más consensuado posible", indicó Bonilla.

Instituciones de Educación Superior IES – Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano IETDH

Según cifras de la Secretaría de Educación, "en Bogotá hay 128 Instituciones de Educación Superior y 445 Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, que cuentan con cerca de 920.000 estudiantes y 65.000 profesores".



- Las clases presenciales serán: lunes, martes, viernes y sábado con restricción horaria en dos franjas: de las 10 a.m. a 4 p.m. y de 7 p.m. a 10 p.m.



- Se permitirá una presencialidad del 25 % del total de los estudiantes.



Los pasos para el registro son:



1. Las Instituciones de Educación Superior y las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano IETDH registran sus protocolos en la página de la Secretaría de Educación del Distrito SED.



2. Revisión de información y cruce de base de datos por parte de la Secretaría de Educación Distrital.



3. Revisión de los protocolos por parte de la Secretaría Distrital de Salud, y posterior comunicación a la institución que está habilitada para iniciar la reapertura, por parte de la SED. De lo contrario, se genera un reporte del estado de registros incompletos y se informa a la IES y IETDH que no es aceptado y que requiere ajustes.



4. Esquema aleatorio de control y seguimiento por parte de las entidades competentes para verificar el cumplimiento a la implementación de los protocolos de bioseguridad dentro de las IES y IETDH.

Imagen de referencia. Foto: istockphoto

Para tener en cuenta:

Para todas las instituciones, la Secretaría recomienda:



- Garantizar la adecuada verificación de factores de riesgo de la comunidad educativa (incluye estudiantes, profesores y administrativos y servicios) favoreciendo el trabajo en casa, en caso de presentar antecedentes médicos de riesgo para COVID-19.



- El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad previamente establecidos en cada institución educativa. Todo debe estar apoyado con la estrategia PRASS, que indica que en caso de que algún miembro de la comunidad educativa presente síntomas, debe ser aislado.



- En caso de presentarse dos o más casos de COVID-19 en la institución, se tomará el caso como un brote y exigirá notificación a las autoridades. "Teniendo en cuenta que son nuestros niños, niñas y jóvenes, que debemos protegerlos, si se presenta un caso la secretaría de Salud irá a visitar el colegio y a establecer si se debe cerrar o no el colegio", aseguró la Secretaria.



- Se debe tener en cuenta el contexto territorial de donde esté ubicada la institución.



- Debe haber un fuerte canal de comunicación entre directivas, administradores, padres y profesores.



- Estudiantes que vivan con personas con factores de riesgo (adulto mayor, comorbilidades, etc.) se les recomienda evitar presencialidad.



"Contamos con la responsabilidad de maestros, maestras y padres de familia para instruir a los estudiantes en todos los protocolos, sobretodo en el uso de tapabocas", alertó el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, quien acompañó el anuncio.

¿Y si hay que cerrar nuevamente?

La Secretaría de Educación no descarta que una futura crisis epidemiológica obligue a cerrar e interrumpir las clases presenciales. Pero para eso habrá una preparación.



En caso de empezar a registrar contagio, el cerco epidemiológico quedará a cargo de la Secretaría de Salud.



"No se puede buscar culpables de contagio. Pero sí tenemos que ser responsables de adoptar y cumplir los protocolos. No podemos a demás de pandemia respondiendo a líos legales absurdos por una pandemia que es global", respondió López ante la pregunta de quién sería el responsable en caso de contagio.

¿Y las rutas escolares?

Se habilitarán, pero también con bajos aforos. Si los colegios tienen un aforo límite del 35 %, esto se debería reflejar en los transportes escolares.



En el caso de 'Al Colegio en Bici' la estrategia de traslado a los niños en bicicleta, con acompañamiento de profesionales, el Distrito indicó que se reanudará de manera progresiva.

¿Tiene preguntas sobre la reactivación de colegios? Envíelas a anapul@eltiempo.com



Trataremos de responderlas en una próxima publicación