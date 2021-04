Cómo saber si debe comparendos

Con el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora para transitar en la gran mayoría de vías de Bogotá y las cámaras de fotomultas, muchos conductores ahora tienen la incertidumbre de si en algún momento pueden o no aparecer con infracciones de tránsito pendientes.

Acá le explicamos como saber si un conductor tiene o no un comparendo en Bogotá. El proceso es fácil y se hace en tres pasos.



1. Solo hay que ingresar por el motor de búsqueda google a la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad https://www.movilidadbogota.gov.co. No hay necesidad de ingresar a la página, si no quiere.



2. Allí aparece Consulta de comparendos. Si da clic en esa opción le va aparecer de nuevo Consulta de comparendos. Baje un poco la pantalla y encontrará la opción Consulta.



3. Haga clic ahí. Luego le aparecerá una tabla donde debe escoger el tipo de documento de identidad que tiene y digitar la placa y un código de seguridad para continuar el proceso. Al finalizar dé clic en Buscar.



Estos pasos se los puede ahorrar si digita el siguiente que lo enviará directamente a la consulta: https://consultas.transitobogota.gov.co:8010/publico/index3.php



Tras estos pasos le aparece Resultado de la búsqueda. Allí le confirman si aparece o no en la base de datos con un comparendo o incluso si tiene algún embargo o desembargo registrado.



Redacción Bogotá