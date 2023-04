Hasta el mediodía de este miércoles, antes de conocerse la designación de los nuevos miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro, el político tolimense Guillermo Alfonso Jaramillo era considerado uno de los más firmes candidatos a la Alcaldía de Bogotá. De hecho, su cercanía con el primer mandatario lo dejaban como muy cerca de lograr la bendición del jefe de Estado.



El único que le podía competir en esa aspiración era Gustavo Bolívar, quien renunció al Senado el 31 de diciembre pasado para dedicarse a sus actividades particulares. Sin embargo, dejó abierta la “posibilidad de participar en las elecciones de 2023”.



En otras palabras, la opción de asumir las banderas del Pacto Histórico, el partido que llevó a Petro a la Presidencia.



Y todo apuntaba a que la designación o de Bolívar o de Jaramillo iba como candidatos no iba a ser fácil y entre las fórmulas para escoger al candidato podía ser aun consulta entre los candidatos de la colación.



Pero ya con el médico tolimense fuera de la baraja de aspirantes a ocupar el Palacio Liévano, el nombre de Bolívar empieza a convertirse en un gran opcionado y, de paso, uno de los más fuertes nombres que pueden llegar al segundo cargo de elección popular más importante del país.



Bolívar es escritor y guionista y es más conocido por sus novelas adaptadas a la televisión, dentro de las que se destacan 'Sin tetas no hay paraíso' y 'El capo'.



Gustavo Bolívar, Carlos Carrillo y Heidy Sánchez, los que más suenan a la Alcaldía de Bogotá. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Concejo de Bogotá

Claro que antes tendrá que medirse a aspirantes con menores quilates como la concejal Heidy Sánchez, de la UP-Colombia Humana (partido que hace parte del Pacto Histórico) y que, precisamente este miércoles, presentó oficialmente su nombre como candidata a la Alcaldía de Bogotá.



Sánchez es abogada y se la reconoce como una mujer feminista y antimilitarista, que representa desde el Concejo a las nuevas generaciones de la Unión Patriótica.



En las misma condiciones de Sánchez estaría su homólogo en el cabildo distrital Carlos Carrillo, quien representa al Polo Democrático esa dicha coalición.



Carrillo es diseñador industrial, docente universitario y fue uno de los que encabezó la fallida campaña de revocatoria de Enrique Peñalosa.



Tanto Sánchez como Carrillo vienen trabajando hace varios me

ses por posicionarse como aspirantes y ser ungidos para tomar las banderas del Pacto Histórico.



Los dos son fuertes opositores a la administración de la alcaldesa Claudia López, quien se convirtió en mandataria de los bogotanos en 2019 con el aval del Partido Alianza Verde.



De hecho, ellos han expresado estar en contra de proyectos como el metro elevado, el corredor verde y TransMilenio.



Para Carlos Arias, docente de la Universidad Externado y analista político, no hay duda que el movimiento en el gabinete del presidente Gustavo Petro "libera uno de los carriles del partidor del Pacto Histórico, aún no es claro quién sería ese candidato ideal por esa coalición de gobierno.

Amigo de Petro sale de la baraja de candidatos

Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez es un médico tolimense que acompañó en la alcaldía a Gustavo Petro como secretario de Gobierno y de Salud.



Jaramillo Martínez fue elegido gobernador del departamento del Tolima en dos ocasiones: una por designación y la otra por elección popular. También fue elegido alcalde de Ibagué (2016-2019) y fue senador.



Estaba aspirando a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, la coalición que llevó a la Presidencia de la República a Petro. Incluso, su nombre estuvo sonando hace un tiempo como posible ministro de Salud.



Hizo parte de las campañas de Gustavo Petro a la Presidencia en 2010 y 2022. En la de 2018 no estuvo presente por cuanto era alcalde de Ibagué.



Jaramillo hizo parte del Partido Liberal y luego perteneció al Progresismo.



El nuevo ministro de Salud es recordado porque en la época del alcalde Petro ayudó a superar las diferencias de esa administración con el Concejo distrital.