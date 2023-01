EL TIEMPO invitó a seis opinadores, entre ellos miembros de gremios, académicos y concejales, a que respondieran esta pregunta. Hay voces que ven el vaso medio lleno y otras que mantienen su oposición radical. Aquí sus análisis sobre la ciudad.



Lo bueno y lo malo en seguridad y movilidad

María Fernanda Rojas, concejal de Bogotá (verdes)

Cada día los bogotanos despiertan con mensajes en redes sociales o historias de personas que han sido víctimas de atracos en las calles o en transporte público, y no son simples anécdotas. Hemos mejorado en seguridad, pero la administración debe esforzarse más. Necesitamos aumento de policías en las calles, de cámaras conectadas y que el fortalecimiento de la capacidad de la justicia que impulsó el Distrito se traduzca en tranquilidad y confianza de los ciudadanos.



Destaco la reducción de homicidios. Logramos ser la quinta ciudad capital del país con menor tasa, pero se debe seguir trabajando en la disminución de delitos como lesiones personales y violencia intrafamiliar, en particular la violencia de género, que aumentó.

Celebro que en los próximos años podremos ver un impacto positivo en cientos de familias gracias a la educación como principal motor de la movilidad social. A través de programas como Jóvenes a la U o de convenios con el Sena, se han beneficiado más de 200 mil personas que podrán formarse profesional o técnicamente. A esto se suma que después de varios años se inauguró la Universidad Pública de Kennedy.



En movilidad, la situación no es buena. Hay proyectos que necesitan acelerador, como las avenidas 9.ª, al norte, y Guayacanes; otros están crudos en la estructuración, como la salida por la calle 63 y las extensiones de Las Américas y la Circunvalar del Sur.



Preocupa que las obras de valorización en su mayoría estén suspendidas. Y sigue creciendo el déficit del SITP, que ronda los 3 billones de pesos, y está desfinanciando inversiones estratégicas. Eso debería ser razón suficiente para no subir tarifas.

La gran esperanza es la línea 2 del metro, a Suba y Engativá, que será subterránea y quedaría lista para iniciar contratación.

Empleo, la clave

Felipe Mariño, director de Bogotá cómo vamos

En materia de empleo, Bogotá cierra el trimestre de agosto-octubre de 2022 con una tasa de desempleo del 9,6 %, es decir, 3,9 p.p. más baja que el mismo periodo en 2021.



Esta cifra continúa con una tendencia decreciente, pero se identifica una ralentización en dicho decrecimiento. Mientras que en los primeros trimestres del año la tasa de desempleo estaba cayendo a un promedio 6 p.p., con respecto a los mismos periodos de 2021, en la segunda parte del año dichas caídas fueron del orden de 4,5 p.p., llegando a 3,9 en los últimos dos trimestres reportados por el DANE. Por otro lado, en materia de género se observa que la brecha en la tasa de desempleo también ha venido disminuyendo, especialmente en la segunda parte del año, promediando caídas del orden de 3,3 p.p. De hecho, para el trimestre de agosto-octubre se observa una casi paridad en las tasas de desempleo por género, donde el de las mujeres llegó a estar solo 0,38 p.p. por encima de la registrada en los hombres.



En materia de seguridad Bogotá viene presentando una tendencia muy variable en los homicidios, con cifras relativamente bajas en febrero (65 homicidios), junio (70) y noviembre (68), pero con cifras por encima de 100 homicidios en mayo y octubre. Sin embargo, en agregado, sí ha habido una disminución en los homicidios frente a 2021. Mientras el acumulado de enero a noviembre llegó a 1.045 en 2021, dicha cifra baja a 910 en 2022, equivalente a una reducción del 13 % en los homicidios en lo que llevamos del año. Esta reducción estuvo jalonada por una caída del 14 % en los homicidios masculinos, mientras que los homicidios femeninos solo cayeron un 3 %.

Acelerar superación de la pobreza

María Carolina Castillo, directora ejecutiva de Probogotá

Factores como la fortaleza de sus empresas, el tamaño del mercado y su capital humano determinaron que la reactivación económica fuera más intensa que la del país. Sin embargo, la modesta superación de la pobreza y la recuperación del mercado laboral evidencian problemáticas de cara a la desaceleración de 2023.



El crecimiento del sector construcción de obras civiles se explicó por la inversión en la primera línea del metro y la troncal de la avenida 68. Sobre la primera se han enviado mensajes contradictorios frente a su continuidad.



En 2022 quedó en evidencia la lentitud en la superación de la pobreza y la disminución de la informalidad. Hoy, cuatro de cada 10 empleados están en informalidad. Según el DANE, la caída de la pobreza monetaria no alcanzó a compensar el aumento del 2020. De 10 bogotanos que entraron a la pobreza en el 2020 solo tres salieron en 2021.



Las reformas laboral y pensional acrecientan un ambiente desfavorable para la atracción de inversión y generación de empleo. Desde Probogotá recalcamos la importancia de garantizar un ambiente de certidumbre.



Urge pensar el desarrollo económico en paralelo con la planificación territorial, la implementación de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca podrá atender la inequidad en materia de movilidad y dotacionales, y consolidar un mejor entorno para las empresas.



La ciudad debe concentrarse en actividades con alta demanda de empleo formal, como las industrias creativas, la construcción, la producción de energía, la salud y las industrias tecnológicas.

Estamos mal, pero mejorando

Eduardo Behrentz, consultor y experto en movilidad

Tomando la frase de Max Roser y ajustándola al contexto de la capital, el mejor resumen para 2022 podría ser que, al mismo tiempo, Bogotá es un lugar terrible, hoy está mejor que nunca, y tiene todo por mejorar.



La tasa de homicidios en 2022 fue de 12,8 por 100.000 habitantes. Esta es la cifra más baja en 60 años y representa una mejora del 12 por ciento frente al 2021. Sin embargo, esto implica que se comete un asesinato cada 8 horas y que estamos lejos de Londres o París, en donde ocurren menos de 2 homicidios por cada 100.000 habitantes.



Por otro lado, se estima que la mortalidad por siniestros viales en 2022 sea cercana a un 14 por ciento más que la observada en 2021. Esto es, que al cierre del año se hayan contabilizado unas 550 muertes. Usuarios de motocicletas y peatones son el 80 por ciento de los afectados. La tendencia al alza en este terrible flagelo durante los últimos años es, sin duda, una de las mayores deudas de la administración distrital.



Según cifras oficiales, este año se ejecutaron cerca de 3.000 obras de infraestructura, con una inversión superior a 400 mil millones de pesos, para mejorar el pavimento de vías locales y construir ciclorrutas, puentes y parques, entre otros. Sin embargo, según comparaciones internacionales (incluyendo cifras de la OCDE y el ránquin IMD), la calidad de nuestra infraestructura es de las peores del mundo, siendo esta una de las principales razones de nuestra baja competitividad en el escenario macroeconómico mundial.



Que en 2023 sigamos mejorando y trabajando por el sueño de convertirnos en una sociedad desarrollada.

La mayor decepción de los últimos años

Carlos Carrillo, concejal de Bogotá (Polo Democrático)

¿Le ha cumplido Claudia López a esos sectores progresistas que le dieron la victoria? ¿Les ha cumplido a los bogotanos? La respuesta corta es: ¡No, en lo absoluto!



Una de las mayores contradicciones de la izquierda con Peñalosa fue su fascinación por los buses pegados, en campaña, López repitió en cientos de eventos: “Metro, metro y más metro”, pues bien, la realidad es muy distinta. ¡Buses, buses y más buses, mi hermano!



En los debates López acusaba a su contendor más fuerte de ser el continuismo de Peñalosa, en entrevistas y videos de campaña juró que no haría Transmilenio por la séptima, ni por la 68, ni por la 13. No había pasado un mes desde su posesión cuando empezó a incumplir sus promesas. Sin mayor remordimiento adjudicó en enero de 2020 la troncal de la 68, la misma que apenas dos meses antes juraba no construiría.



Adjudicó también el primer tramo de la troncal Ciudad de Cali, ya abrió la licitación de Transmilenio por la calle 13 y en cualquier momento podría abrir la costosísima licitación de Transmilenio por la séptima.



Mientras los proyectos de buses avanzan a toda máquina el “metrico” elevado sigue sin cierre financiero, siete años después de que Peñalosa tirara a la basura el metro subterráneo, el consorcio chino no ha completado los diseños definitivos. Pero a pesar de eso, la alcaldesa anuncia con su acostumbrada rimbombancia que la línea 2 es una realidad.



Ni hablar de la enorme decepción que han generado sus volteretas políticas, quien fuera en el Senado un referente de la anticorrupción, como mandataria ha consolidado en el Concejo una aplanadora de mayorías absolutas, incluso la supuesta oposición, particularmente Cambio Radical y el Centro Democrático son más oficialistas que los mismos verdes. ¿Alguien de verdad cree que esas mayorías aplastantes se logran a punta de dialéctica?

Construcción, ¿más retos que certezas?

Alejandro Callejas Aristizábal, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca

2022 fue un año especial para Bogotá. Por un lado, el diálogo entre diferentes sectores logró consensos sobre la importancia de proteger grandes proyectos de infraestructura, como el Metro, Calle 13, los regiotram de norte y occidente y la PETAR Canoas.



En nuestro caso, avanzamos el trabajo con la Alcaldía en programas sociales encaminados a generar empleo para mujeres, lograr que los obreros de la construcción puedan ser propietarios, mejorar el nivel de servicio disminuyendo posventas y recuperar espacio público.



En cuanto a vivienda tuvimos cifras en ventas y lanzamientos que, si bien no superan el año 2021, sí fueron muy importantes; sobre todo para las iniciaciones, indicador clave para la generación de empleo. Superamos las 210 mil personas trabajando en las obras en Bogotá, y casi 190 mil en Cundinamarca, un resultado espectacular para del sustento de las familias de nuestra región.



Ahora bien, este año dejó una deuda en materia normativa, pues la reglamentación del POT prácticamente no ha iniciado, y en lo que se ha presentado hay diferencias significativas de criterio. La habilitación de suelo tampoco logró los resultados esperados. A pesar del liderazgo y empuje de la Alcaldesa, estuvimos lejísimos de alcanzar la meta propuesta por ella misma al principio del año. Claro que hay que resaltar el trabajo de Hábitat para que los proyectos superen muchas de las trabas burocráticas y técnicas y logren iniciar rápidamente.



Así es como el año cerró bien, pero dejó más retos que certezas. Bogotá tiene un papel muy importante en la vida económica del país, sobre todo cuando se ven nubarrones de una recesión. Esperamos que el año que llega se aprueben e inicien los proyectos públicos y privados que se necesitan. La ejecución es clave para lo que suceda en 2023.



