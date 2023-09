Se acerca en Bogotá la fecha de la última feria de vivienda de la administración de Claudia López; se llevará a cabo del 5 al 8 de octubre de 2023 en el Palacio de los deportes, y para poder asistir hay que hacer una inscripción previa, que se podrá realizar hasta el 18 de septiembre.



En este evento, se ofertarán 1.861 viviendas en diferentes zonas de la ciudad, desde 121'000.000 hasta 210'000.000 de pesos con subsidios de entre 10 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes aplicables al pago de la cuota inicial.



Es importante mencionar que las Ferias de Vivienda son una estrategia de la Secretaría Distrital del Hábitat para que los hogares bogotanos de menores recursos tengan una posibilidad real de adquirir vivienda.



Por eso, se articula la oferta de vivienda social, que desarrolla el sector constructor, con la oferta de créditos hipotecarios de las entidades financieras y asignando a las familias subsidios para el pago de la cuota inicial.



Tenga en cuenta que los subsidios que entrega la Secretaría del Hábitat pueden sumarse a los que entregan las cajas de compensación o el Gobierno Nacional.



Pondrán a disponibilidad más de 1.800 viviendas. Foto: Secretaría de Hábitat

Para poder participar de esta última feria, debe cumplir con los siguientes requisitos: no poseer vivienda en Colombia, no haber recibido subsidios de vivienda y que los ingresos del hogar no superen los cuatro salarios mínimos.



Los interesados pueden inscribirse de manera gratuita en www.habitatbogota.gov.co, o en los puntos de atención CADE de la Secretaría de Hábitat.



REDACCIÓN BOGOTÁ