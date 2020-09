¿Cómo funcionará la seguridad con 72 CAI menos en Bogotá?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo haciendo un recorrido por los CAI de Bogotá y haciendo un balance de destrucción y seguridad.



Según confirmó la mandataria, la semana pasada hubo 72 CAI vandalizados. Sin embargo, además de explicar que estos serán recuperados, indicó que mientras eso suceda habrá un dispositivo que garantizará la seguridad de los ciudadanos.



"No hemos perdido ninguna presencia de seguridad y convivencia en los barrios de Bogotá. Que la gente no crea que aunque los CAI no van a estar operando físicamente, mientras se hacen las adecuaciones, vamos a seguir garantizando la seguridad", aseguró López.

Las acciones

Reparación de los 72 CAI:

Todos los CAI están asegurados y, según explicó la alcaldesa, todos serán reparados. Además, habrá instalación y conexión de cámaras con el C4.



"Una falencia que encontramos en cada uno de los CAI es que no teníamos en tiempo real las imágenes, y esas imágenes en algunos CAI se perdió ese material probatorio", aseguró el general Carlos Rodríguez, comandante (e) de la Policía de Bogotá.



CAI móviles

Mientras se adelantan las obras, las labores de vigilancia se apoyarán con 15 CAI móviles que se ubicarán en los puntos de la ciudad donde hubo daños a la infraestructura de la fuerza pública.



Adicionalmente, López aseguró que habrá mayor pie de fuerza en las calles. Esto, según el comandante (e) de la Policía de Bogotá, implicará que por zonas haya un oficial y seis policías que van a estar móviles.



"En parte lo que ocurrió la semana pasada es el precio doloroso que ha pagado Bogotá es por un déficit sistemático del pie de fuerza de la ciudad", comentó López y agregó, "Bogotá necesita más y mejor policía, no es solamente de cantidad, también es un problema de calidad, necesitamos más policías que no agredan a la ciudadanía".



CAI Móvil Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Todas las llamadas al 123

Se hizo un llamado a que todas las denuncias se canalicen a través del 123 y no se transmitan a celulares personales de los policías ni a las antiguas líneas de los CAI.



"Otro problema que hay en Bogotá es que no hay seguimiento, a través del 123 vamos a poder saber quién puso la denuncia, a qué policía se le encargó que lo atendiera, cómo lo atendió y qué resultados tuvo", manifestó López.



Recuerde que también existe el sistema de denuncia virtual de la Policía y la Fiscalía 'A denunciar'.

