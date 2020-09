Confusión en el primer día de regreso del pico y placa

Bogotá vivió su primer día con pico y placa y sin ‘pico y cédula’. Tras seis meses de medidas especiales para contener la pandemia, la ciudad entró ayer en otra fase de la ‘nueva realidad’.



La restricción vehicular arrancó a las 6 de la mañana. Desde esa hora las autoridades establecieron varios puntos de control en los principales corredores viales de la ciudad para verificar el cumplimiento de los conductores.

La jornada arrancó con normalidad. Sin embargo, cientos de conductores fueron sorprendidos incumpliendo la norma, muchos de ellos manifestaron que faltó pedagogía e información sobre las reglas de juego del nuevo pico y placa.

“Las nuevas normas son muy confusas y el Distrito no ha explicado con claridad desde cuándo funcionan las excepciones”, afirmó Germán Rodríguez, un conductor bogotano.



Y es que el desorden no fue poco. EL TIEMPO hizo un recorrido por las calles de la ciudad y encontró que, por ejemplo, muchos desconocían el proceso de inscripción en la página web de la Secretaría de Movilidad para poder transitar sin restricción con tres ocupantes en el vehículo.



De hecho, en redes sociales algunos ciudadanos manifestaron su inconformismo con la prontitud de la medida, esto porque, según ellos, la plataforma de inscripción todavía presenta algunas fallas a la hora de registrarse dentro de las excepciones para no tener pico y placa.



Cabe destacar que es importante que los conductores tengan en cuenta que los comparendos y las sanciones económicas empezaran a aplicarse hasta dentro de 15 días.

“La etapa de sensibilización y pedagogía en vía no incluye, por ahora, comparendos pedagógicos. Ha sido un espacio donde la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito han estado en contacto permanentemente con la ciudadanía en una campaña de cultura ciudadana sobre el impacto de la congestión y los beneficios del uso eficiente del vehículo”, explicó la entidad distrital. Pero, cuando pasen los 15 días, recuerde que la multa por transitar en pico y placa será de 438.000 pesos.



Un hecho que llamó la atención fue que en las principales vías del sur de la ciudad los trancones fueron los protagonistas. Algunos conductores manifestaron que no se sintió el regreso de la restricción.



Según los índices de la Secretaría de Movilidad, con corte de las 4 p.m., la velocidad aumentó en 1 kilómetro por hora (km/h) a las 7 a.m. (29 km/h), a las 8 a.m. (27 km/h)y a las 4 p.m (25 km/h) con respecto a la velocidad de esas horas del 21 de septiembre. Pero el promedio siguió siendo de 26 km/h, el mismo del día 21.



“Los trancones siguen igual que antes, uno se puede demorar hasta una hora en un recorrido que sin trancón se hace en 10 minutos, las autoridades deberían incluir a las motos y hacer más control en las vías”, señaló Felipe Rubio, conductor bogotano.



Pasadas dos horas y media, a las 8:30 de la mañana, se terminó la primera jornada de la restricción. Las calles de Bogotá recuperaron un flujo normal, con excepción de avenidas como la Boyacá, la Ciudad de Cali y la carrera 68.



Lo otro que cambió fue la cantidad de personas en las calles. En esta fase, que comenzó ayer, la ciudad ya no tenía ‘pico y cédula’, la medida que restringía el acceso a entidades bancarias y establecimientos comerciales según el último número del documento de identidad.

Esta fue la razón por la cual se vieron familias, parejas y grupos que salieron a hacer diligencias aprovechando el levantamiento de la restricción, eso sí, el cumplimiento de las medidas de autocuidado sigue siendo estricto.



Los establecimientos comerciales, restaurantes, bancos, notarias y demás plataformas siguieron aplicando los protocolos para el ingreso, como la habitual toma de temperatura, el registro de síntomas y la verificación del correcto uso del tapabocas.



“Si todos cumplimos podemos seguir saliendo, tenemos que aprender a convivir con el virus y tenemos que ser responsables para no volver a las cuarentenas que nos afectan a todos, sobretodo a los comerciantes y empresarios”, dijo Claudia Quintero, una emprendedora del sector del Salitre, en el occidente de Bogotá.



Otro panorama fue el de los comerciantes que resultaron afectados por los actos vandálicos del 21 de septiembre. Ellos, a pesar de tener todo listo para abrir las puertas, por los daños en las instalaciones debieron detener el proceso.

“Rompieron puertas y locales de la 12 con séptima, cerramos todo, como todos, pusimos fachada de madera para protegernos, pero vandalizaron, violentaron chapas, barreras, todo lo que era defensa, quebraron la fachada. Entraron y saquearon”, denunció un comerciante en CityTv, el canal de televisión de EL TIEMPO. El hombre indicó que tenía planeado abrir ayer tras seis meses de cierre, pero, no podrá hacerlo hasta que no recuperar las nuevas pérdidas.

Otro sector que fue protagonista en el primer día de esta fase fueron los gimnasios, los billares y los cines, establecimientos que poco a poco se reactivaron con sus protocolos.



“Es una etapa de corresponsabilidad y cuidado para que podamos ejercer vida familiar, social y económica en medio de la pandemia con bioseguridad”, puntualizó la alcaldesa Claudia López en un llamado a la ciudadanía.



¿Cómo le fue a TransMilenio y al SITP?

En la nueva etapa de apertura, el panorama en TransMilenio y el sistema zonal del SITP no fue muy distinto a los anteriores días.



En el caso del componente troncal, aunque sí se registraron aumentos de ocupación en todas las horas del día, no se llegó a superar la ocupación del 30 %. El punto máximo de esta se registró a las 6 a. m., con un 28,4 % de ocupación y con más de 259.700 validaciones parciales de pasajes.



Las estaciones con mayor número de validaciones siguen siendo los portales de Las Américas, Sur, Usme, Suba y la estación San Mateo.



Por el lado del componente zonal también hubo incremento de ocupación todo el día, pero el tope máximo registrado fue del 33,9 % a las 5 p.m.%. Las rutas con mayor demanda de pasajeros siguen siendo la T11, la 330 y la 736.



TransMilenio continúa operando con el 100 % de su flota para garantizar bajas ocupaciones. Pese a que este lunes, la alcaldesa Claudia López mencionó la posibilidad de subir el tope del 50 % de ocupación, TransMilenio solo lo adoptará hasta que haya un nuevo decreto.



Subir la ocupación, como han explicado expertos, depende del contexto epidemiológico de la ciudad y de una serie de variables que tienen que ver con ventilación, comportamiento ciudadano y acciones del sistema.

Estas son las opciones para no tener restricción vehicular

Son cuatro las nuevas excepciones al pico y placa en Bogotá: ser trabajador de la salud, tener un vehículo híbrido, usar el carro compartido o pagar el ‘pico y placa solidario’.Para cada caso, la persona debe cumplir una serie de requisitos.



Por el lado de la excepción del personal de salud, la Secretaría de Movilidad (SDM) aclaró ayer que cubre al personal necesario para la prestación de servicios de salud humana (es decir, no cobija a veterinarios). Y la inscripción para la exención queda en manos de las instituciones prestadoras de salud a las que pertenezca el personal. “Por otra parte, los y las profesionales independientes del sector de la salud no vinculadas a una IPS deberán inscribirse y acreditar su condición laboral y la del personal a su servicio, de acuerdo con las indicaciones de la plataforma de la SDM”, indicó la entidad. Sin embargo, no es claro dónde es el registro.



Algo similar sucede con los carros híbridos. Según el abecé de la SDM, “para estar exceptuados, el solicitante deberá preinscribir el vehículo en la plataforma destinada para tal fin. La SDM validará la inscripción con lo reportado en el Runt”.



Lo cierto es que el decreto 208 de 2020, que reglamenta el nuevo pico y placa, dice en el parágrafo 2 del artículo 2 que la SDM tendrá un plazo de 15 días calendario para definir las condiciones de registro de las nuevas excepciones. Por lo que habría que esperar si se habilitan las opciones en la página en los próximos días. La ventaja es que en estos primeros 15 días no se harán comparendos de ningún tipo.



El que sí está habilitado es el registro para la excepción de carro compartido (mínimo tres pasajeros, incluyendo conductor) en www.movilidadbogota.gov.co. Recuerde diligenciar el formulario cada semana para habilitar la exención e ir con el cupo de principio a fin del viaje.



También quedó habilitada en la misma página web la plataforma para pagar el ‘pico y placa solidario’. El sistema le pedirá hacer registro como persona natural o jurídica, hacer el pago por PSE o presencial, hacer un curso virtual de 20 minutos y hacer la actividad de compensación social.



BOGOTÁ