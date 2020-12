Cómo disfrutar del fin de año sin correr riesgos de contagio

Llegó la época de fin de año, de los arreglos y luces navideños, de las celebraciones en familia y también de las compras decembrinas. Y con todo eso empezaron a verse cada vez más aglomeraciones en zonas de comercio, establecimientos y centros comerciales, que esperaban la temporada, después de meses difíciles de aislamiento por la pandemia.



La concentración de personas en un recorrido de la alcaldesa Claudia López por el parque Illimani, de la localidad de Ciudad Bolívar, una de las cinco más afectadas por los contagios con covid-19 en la ciudad, es solo uno de esos hechos y por los cuales la mandataria fue ayer blanco de críticas, toda vez que ella ha hecho duros pronunciamientos contra el Gobierno Nacional por las aglomeraciones en los días sin IVA.



López explicó en Twitter que la Alcaldía “no organizó un evento masivo” y que la aglomeración ocurrió “en el momento del conteo para el encendido de luces” del parque. Anunció correctivos para “seguir disfrutando la Navidad a cielo abierto” y recordó el sinnúmero de actividades programadas para esta temporada y que se podrán ver por internet.



“Con más gestores de convivencia corregiremos eso en las más de 2.000 actividades artísticas que tendremos #EnNavidadBogotaBrilla. ¡Los invito a disfrutarlas! http://larutadelanavidad.com”, dijo la alcaldesa, quien no obstante reconoció que la Navidad es propicia para la emoción y las aglomeraciones.

Pero no solo son las actividades de la Administración Distrital las que concentran público, también algunas zonas de la ciudad, como San Victorino, los outlets de Las Américas, la carrera 7.ª y algunas grandes superficies donde, si bien se toma la temperatura al ingreso, esto resulta insuficiente frente al virus, advierten los expertos.



Hasta ayer, según la página Saludata, donde se publican las cifras de la pandemia en Bogotá, iban más de 374.000 casos confirmados del nuevo coronavirus y más de 8.500 fallecidos. Pero además, la curva de contagios viene mostrando una preocupante tendencia al crecimiento en las últimas semanas. Solo el domingo pasado se reportaron 1.903 casos positivos.



Sin duda, de acuerdo con los expertos, muchos bogotanos han relajado las medidas de autocuidado y los aforos en los negocios ya no se aplican de manera estricta, como hace unos meses. Por eso invitan a retomar las recomendaciones para no caer en una nueva ola de contagios.

El infectólogo Carlos Álvarez, vicepresidente de Salud de la Clínica Colsánitas, dijo: “Pareciera que nos estamos acostumbrando a ver todos los días cifras de contagiados y fallecidos y se nos olvida que seguimos en pandemia”. Advirtió que aunque un número importante de personas se han recuperado, todavía hay un número grande de susceptibles. “No podemos dañar el esfuerzo hecho todo el año, especialmente con adultos mayores y personas con comorbilidades”, agregó.



Ricardo Navarro, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, dijo estar preocupado porque hay personas que no son conscientes de que todavía estamos en pandemia y que deben continuar con las medidas de bioseguridad.



“Yo sí quisiera hacer una llamado a toda la comunidad. Del buen comportamiento de las personas y de las familias depende que salgamos adelante todos y no vayamos a hacer colapsar los centros y las instituciones de la salud”.

Ante la situación que se vive en la ciudad, Luis Jorge Hernández, médico experto en salud pública y docente de la Universidad de los Andes, dijo que en este momento están circulando 15 virus y que las lluvias y el frío son factores de riesgo, por cuanto las personas prefieren estar en recintos cerrados y con aire acondicionado, o más cerca una de otras o ir dentro de un vehículo con las ventanas cerradas.



Recordó las medidas básicas para evitar el contagio, como son el uso del tapabocas, aun con la mascarilla facial; el lavado de manos cada tres horas, el distanciamiento mínimo de un metro frente a otras personas y la limpieza de superficies. Todas deben aplicarse de manera simultánea. “Tapabocas sin distancia física no sirve, lo mismo que tampoco sirve la mascarilla facial sin tapabocas, y no se recomienda el uso de guantes”.



Una opinión similar tiene Jorge Cortés, epidemiólogo del Hospital Universitario Nacional, quien recomienda hacer reuniones presenciales y pide que estas sean en espacios abiertos, siempre y cuando se use la mascarilla. “En esa medida, las novenas deben hacerse virtuales y no se recomienda realizar fiestas o eventos en las casas”.



Cortés explica que aunque los datos de seroprevalencia son altos, aún no se ha alcanzado la inmunidad de rebaño, que es el momento en el cual la proporción de infectados es suficiente para evitar o cortar la transmisión del virus en la comunidad. “Eso quiere decir que una buena proporción de la gente aún es susceptible y que las medidas de precaución que se han instaurado deben mantenerse”.

Llamado de la OMS a evitar reuniones familiares

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó evitar reuniones con distintas familias durante las fiestas de Navidad, así como acudir a centros comerciales abarrotados.



“Todos queremos estar junto con las personas que amamos durante los períodos festivos. Pero estar con la familia y los amigos no vale la pena si los ponemos a ellos, o a nosotros mismos, en riesgo de contagio”, recalcó.



Por ello instó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de sus países y aconsejó que, en la medida de lo posible, se celebre entre las personas que viven en el mismo domicilio.



Y en el caso en que la reunión sea con personas de fuera de la vivienda, Tedros sugirió reunirse al aire libre, usar mascarilla y mantener la distancia de seguridad. Además, subrayó la importancia de priorizar las compras por internet o acudir a las tiendas o centros comerciales en horarios menos concurridos.



Y en el caso de viajes insistió en la necesidad de usar mascarilla, mantener la distancia, llevar desinfectante de manos o lavárselas frecuentemente con agua y jabón, y no emprender el viaje en el caso de encontrarse mal.

Medidas de bioseguridad

- Usar de manera adecuada el tapabocas, es decir, tapando bien nariz y boca.

- Lavarse las manos con agua y jabón cada tres horas al menos.

- Conservar la distancia mínima de un metro frente a otras personas.

- Si se usa mascarilla facial, se debe mantener puesto el tapabocas.

- Evitar tocar superficies y limpiarlas.

-Evitar las reuniones y asistir a actividades masivas en recintos cerrados.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá@guirei24

*Con la colaboración de la Unidad de Salud

