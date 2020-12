¿Cómo cuidarse del coronavirus durante la temporada navideña?

Ante la serie de reuniones que se avecinan por las fiestas navideñas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propuso un aislamiento preventivo para evitar los contagios.



“Quien quiera verse con sus papás o abuelos debería aislarse ocho días antes del 24 de diciembre”, planteó la mandataria.



Es alta la preocupación por las celebraciones. Carlos Pardo, miembro del grupo de expertos que asesoran al Distrito, dijo que “la gente piensa que esto (el covid) ya pasó, y no es así”.



No obstante, Pardo explicó cómo debería cuidarse la gente en esta época, más allá del uso correcto de tapabocas y el lavado de manos, los cuales son indispensables.



¿Qué tan segura es la COVID-fiesta? Adapté mi dibujo para enviárselo a mi familia, y se me ocurre que puede servirles a quienes quieran explicar a sus familiares el riesgo con dibujitos. Pueden acompañarlo con la frase "Te lo juro que es en serio, no es porque no quiera verte" pic.twitter.com/GJ7LOchbhv — Carlos Efe Pardo (@carlosfpardo) December 12, 2020

“Lo ideal es que no hagan las novenas con otros núcleos familiares. Pero, en caso de hacerlo, escojan alguna de ellas para no asistir a las nueve (Pero, ojo en cualquier interacción con otras personas hay posibilidad de contagiarse). Verifiquen que el sitio tenga ventilación. No suba la voz (esto esparce las partículas del virus con mayor efectividad).



No cante o hable mirando de frente a la otra persona. No eleve el sonido de la música. Que solo una persona manipule los alimentos, y a la hora de consumirlos tome aún más distancia. Y, por último, haga breves las reuniones” (no más de 30 minutos), recomienda el experto.



Otro de los puntos en que más hincapié hizo Pardo, fue en el consumo de alcohol. "Cuando la gente toma hay más probabilidad de que haga mal uso del tapabocas, hable fuerte, cante, se abrace (...) en fin, todo lo que no debería hacer", expresa.

Si siente que en lugar donde va a asistir no se pueden tomar estas medidas, quédese en casa y reúnase de forma virtual.



Por otro lado, Andrea Ramírez, profesora asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, aseguró que no se debe ir a un centro comercial a menos que sea estrictamente necesario.



“Deben priorizarse las compras virtuales, pues evitan el contacto. Sin embargo, si va a ir a uno de estos sitios, la protección facial ayudan a evitar en un alto porcentaje los contagios. Igualmente, hay que planear la visita a estos lugares, para estar el menor tiempo posible”, advirtió Ramírez.



A todas estas medidas se les suman las 'burbujas sociales'. "Supongamos que vivo solo, claramente es muy aburridor no tener contacto con nadie (...) para eso establezco un convenio con familiares o amigos, en el que nos comprometamos a vernos, pero únicamente entre nosotros", aduce Pardo.



Esta alianza, aplicable durante las novenas, genera una compañía entre un grupo cerrado de personas (no deberían ser más de 9) en el que se someten todos a acatar las normas de bioseguridad, adquiriendo una responsabilidad con el otro.



Cabe aclarar que cualquier persona que tenga relación con un caso positivo de covid-19 debe dar aviso a su EPS y practicarse la prueba pertinente. Pero solo en estos casos, pues quien no tenga ningún tipo de contactó ni síntomas debe abstenerse de hacérsela, para no colapsar los centros de salud.



Al corte del 13 de diciembre, en Bogotá hay una ocupación de 904 de 1.574 camas UCI, es decir del 57.4%. Y un total de 27.055 pacientes activos con Covid-19.

