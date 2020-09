¿Cómo evitar perder 3,7 millones de toneladas de comida en la región?

Bogotá y la región no pueden seguir dándose el lujo de perder y desperdiciar cerca de 3,77 millones de toneladas de alimentos frescos cada año. Menos aún de cara al difícil panorama que deja el coletazo económico de la pandemia.



Así lo advirtió Bogotá Cómo Vamos en su más reciente Informe de Calidad de Vida, en su capítulo de salud: “el deterioro en las condiciones socioeconómicas, sumado a la afectación en el abastecimiento y en la disponibilidad de alimentos, puede incidir en el estado de salud nutricional de la población. Un grupo que puede verse afectado de manera importante es la primera infancia”.

BCV, además, indica, citando al Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CODS), que habría un retroceso de -0.71 en la lucha contra el II Objetivo de Desarrollo Sostenible (Hambre Cero): lo cual significa que la afectación al objetivo en su conjunto se encuentra entre 0 (impacto neutro) y -1 (impacto negativo indirecto), según sus estimaciones.



Según cifras de la Región Central Rap-e (que incluye a Bogotá, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Tolima y Huila), en la capital y estos departamentos suman el 39 % de los desperdicios y pérdidas del país. Del total, 2,02 millones de toneladas se pierden entre la poscosecha y venta al por mayor y 1,75 millones de toneladas se desperdician entre la venta al por menor y el consumo.



Además, solo Bogotá aporta 1,22 millones de toneladas a la cuota de pérdidas y desperdicios. Y según cifras de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 50 % de esa cifra corresponde a frutas y verduras.



Por supuesto, el problema es de escala global. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cada año se desperdician en el mundo 1.300 millones de toneladas de alimentos y, especificamente, América Latina suma 127 millones de toneladas que se pierden en varias etapas: producción (28 %), procesamiento (6 %), manejo y almacenamiento (22 %), distribución y mercado (17 %), consumo (28 %).



En la fórmula de la solución, cada gramo cuenta. La FAO indica que “mejorar la cadena de suministro de alimentos puede ayudar a disminuir el coste de los alimentos para el consumidor y, así, aumentar el acceso”.

Por eso, la Rap-e y el Distrito buscan brindar soluciones a la pérdida de alimentos (disminución en cantidad o calidad de comida en la poscosecha, la distribución y la venta al mayoreo) y el desperdicio (que se da en la venta al por menor y el consumo).



La Rap-e, por su parte, está estructurando y buscando alianzas para crear un Plan Regional para Reducción de Pérdidas y Desperdicios. Pero, mientras eso sucede, trata de abordar el problema desde el nuevo Plan de Abastecimiento Alimento.



Según la Rap-e, la pérdida y el desperdicio no solo obedecen a errores en la manipulación, la larga cadena de intermediarios, el embalaje, el almacenamiento y cadena de frío y la incertidumbre en la demanda, sino a fallas estructurales. Han encontrado, por ejemplo, que hay pocos estudios de diagnóstico que permita conocer el costo ambiental y económico del abastecimiento, lo que lleva a no pensar que la pérdida y el desperdicio también le pasa cuenta de cobro al planeta y al bolsillo.



De ahí que su Plan de Abastecimiento dedique la Estrategia 4 a hablar de ‘Sostenibilidad, calidad e innovación para la gestión compartida de pérdidas y desperdicio de alimentos’ y de conectarlas con las otras cuatro estrategias, 15 programas y más de 45 proyectos del Plan.



“Los estudios y experiencias exitosas en otros países muestran que una reducción de los niveles de pérdida y desperdicio no puede ser abordado por una solución única, y esto exige la concientización de los actores de la cadena acerca del impacto económico y ambiental y un trabajo colaborativo, así como una progresiva incidencia en una política pública que la apoye”, asegura el director de la Rap-e Fernando Flórez.

Concurso

De otro lado, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá lanzó la convocatoria #SinDesperdicio, que estará abierta hasta el 4 de octubre y que busca que organizaciones y ciudadanos propongan en su página web soluciones innovadoras para atacar la pérdida y el desperdicio.



“Son cuatro categorías. Una es ‘Acercar el campo’, que busca conectar el campo con los consumidores a través de ventas más directas. Otra es ‘Más vida para la comida’ que busca estrategias para mantener la vida útil de los alimentos. También están ‘Rescate de alimentos’ y ‘Comida se transforma’, que buscan un mejor manejo de residuos para evitar que se pierdan en el relleno”, explica Hugo Rojas, subdirector de Abastecimiento de la Secretaría.



Al final, se elegirán cuatro ganadores que recibirán, cada uno, cerca de 20 millones de pesos para ejecutar el proyecto. (Vea aquí la plataforma de la convocatoria)



Rojas destaca que el país ya ha recorrido un camino en legislación (ley 1990 de 2019) y distrital (acuerdo 753 de 2019) para tratar el tema. “En los últimos años hubo una sensibilización importante y se dieron responsabilidades a las entidades, pero queda mucho por hacer con los actores de la cadena. Hay puntos por trabajar, como el de evitar que consumidor y productor desechen ‘lo feo’, la sobrecompra o los hábitos de consumo”, agrega Rojas.

