Accidentes de tránsito en Bogotá: ¿cómo afectan al sistema de salud de la ciudad?

Trauma de alta energía. Ese es el concepto que usan los médicos para describir el impacto físico que tienen los accidentes de tránsito a altas velocidades. En la capital, a diario se reportan siniestros viales que dejan personas heridas o muertas y afectan la movilidad. Pero, ¿qué consecuencias tienen en el sistema de salud?



(Lea también: Atención: grave accidente de tránsito en Bogotá dejó un motociclista muerto).

Según el Observatorio de Movilidad de Bogotá, con corte al pasado 1 de octubre, este año se han reportado 16.920 personas lesionadas por accidentes de tránsito. El 37 % de ellas son motociclistas, seguidas por los pasajeros (25 %), conductores (16 %), peatones (13 %) y ciclistas (9 %).



Sin embargo, las cifras indican que muchas más personas acuden a centros especializados por lesiones derivadas de estos incidentes, pues de acuerdo con el Sistema de información de reporte de atenciones en salud a víctimas de accidentes de tránsito (Siras), se han registrado 195.969 atenciones en la ciudad en los primeros ocho meses del 2023.

Facebook Twitter Linkedin

Accidente en Patio Bonito, en el que murió peatón. Foto: Cortesía

“Casi el 90 % de los pacientes accidentados tienen una cobertura de atención integral menor, lo que indica que tienen una afectación que no compromete un alto grado de la discapacidad de la persona. El 10 % son aquellos pacientes que tienen un accidente supremamente grave”, dijo Jorge Alberto Toro, director de la Asociación de IPS de Colombia (Unips).



(Puede leer: No se renovará convenio de transporte entre Bogotá y Soacha: ¿qué responde la alcaldía?).



A pesar de que sigue siendo de gran importancia atender a las víctimas de siniestros viales y hacer lo posible por que reciban atención inmediata, los expertos afirman que esto acarrea importantes gastos para el sistema de salud privado y público.



Por otro lado, puede llegar a causar saturación en los centros hospitalarios y que algunos pacientes de otras afecciones o enfermedades no reciban atención con la prontitud que requieren. Y, como si esto fuera poco, puede llegar a afectar la economía de las familias de las víctimas.

Millonarios costos

La siniestralidad vial representa un 3 % del PIB de los países de ingresos bajos y medios. Según un artículo de Angela Húzgame, directora de la cámara técnica del SOAT –publicado en la revista Fasecolda– para Colombia el gasto sería de 10.000 millones de dólares.



“Si se hace una estimación de datos de Fasecolda de 2016 a la inflación de 2022, el gasto directo del sistema de aseguramiento en salud y pensiones en Bogotá estaría entre 259.000 y 371.000 millones de pesos”, explicó Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana.

Vamos a cumplir un año de entrada en vigencia del decreto y aún no han dado respuesta de los recursos en el presupuesto nacional FACEBOOK

TWITTER

Esto no solo representa gastos para el Estado o el Distrito, sino también para las IPS que atienden estas emergencias, y que hoy justamente están en una crisis financiera por la tarifa diferencial del SOAT que se estableció desde el año pasado.



El Decreto 497 de 2022 permitió el descuento del 50 % en la tarifa del seguro para algunos vehículos, en su mayoría motocicletas. Esto significa que el Adres, que es la entidad que administra las fuentes de financiación del sistema de salud colombiano, ahora debe destinar más dinero para la atención de accidentes de tránsito en el país.



“No hemos parado de atender a los pacientes, pero vamos a cumplir un año de entrada en vigencia del decreto y aún no han dado respuesta de los recursos en el presupuesto nacional. El Adres hizo una solicitud por 465.000 millones para la vigencia de 2023”, explicó Toro.



(Le recomendamos: Trágico accidente de tránsito en Bogotá dejó policía gravemente herido: esto se sabe).

Facebook Twitter Linkedin

Aparatoso accidente en el sur de Bogotá. Foto: Capturas de pantalla

La hora dorada

Según Juan Manuel Martínez, cirujano de trauma y director médico de la Clínica Nueva, ubicada en Teusaquillo y que es una obra de la Congregación de Dominicas de Santa Catalina de Sena, existe una 'hora de oro' que es vital para atender a una víctima de siniestro vial.

Facebook Twitter Linkedin

Simulacro de rescate. Foto: Milton Díaz / El Tiempo

“Un paciente tiene la posibilidad de sobrevivir a un impacto si recibe la atención adecuada en la primera hora, desde el momento en que alguien activa el sistema de emergencias”, afirmó.



Este concepto se une al de trauma de alta energía, que de acuerdo con el experto se refiere a los accidentes en los que los conductores “van a más de 30 kilómetros por hora” y que “causan grandes lesiones en el cuerpo”, como la ruptura de la aorta, la fractura de la pelvis y el traumatismo craneoencefálico severo.

“En estos casos las víctimas tienen el 50 % de posibilidades de morirse en el sitio del accidente”, recalcó.



En ese orden de ideas se vuelve fundamental la atención inmediata, pero según Martínez, desafortunadamente, en Colombia “no hay suficiente personal capacitado” para estos casos. “En el país hay 12 facultades reconocidas y están solo en las principales ciudades”.

En estos casos las víctimas tienen el 50 % de posibilidades de morirse en el sitio del accidente FACEBOOK

TWITTER

El experto agregó que la cantidad de siniestros que se presentan en la ciudad, la cual se incrementa entre las 12 p. m. y las 6 a. m., puede llegar a afectar la atención de otro tipo de pacientes.



En esto coincide David Serna, pedagogo en seguridad vial que vivió en carne propia las demoras en un hospital debido a que se priorizaban los casos de accidentes y de riñas por su gravedad.



“Después de un examen me dijeron que me tenían que operar lo más rápido posible. Me agendaron la operación un sábado en la mañana, pero como llegaban pacientes urgentes, me terminaron operando el domingo en la tarde. He visto que pasa mucho en las salas de urgencia con niños y adultos mayores”, contó.

Otras consecuencias

El impacto de la siniestralidad vial también se ve en la economía de las familias de las víctimas, no solo por los gastos médicos, sino en sus ingresos a largo plazo.



“Lamentablemente, las familias que están más comprometidas en estos hechos son de recursos bajos, entonces muchas veces empiezan en un círculo de pobreza porque la persona que lleva el sustento de su casa ya no está, ya sea debido a que murió o quedó incapacitada”, indicó Diego Vargas, asesor regional de Vital Strategies y socio de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS).



El experto añadió que disminuir la siniestralidad permitiría destinar más dinero a otras enfermedades o atenciones del sistema de salud, así como a infraestructura para la movilidad.



Por otro lado, Serna, quien se ha dedicado a generar consciencia sobre estos temas, incluso mencionó que los accidentes tienen un impacto en el costo de los seguros. “Hay una cosa que la gente no habla y es que el SOAT no baja si no se disminuye la siniestralidad vial”.

Más noticias

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ

X: @lauramerher1